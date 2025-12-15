黎智英國安案裁決 過百人法院外排隊等候旁聽

【Now新聞台】黎智英國安案今日裁決。

黎智英早上約七時半，由囚車押送至西九龍裁判法院。而他的妻子、子女，以及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機亦到場旁聽。

過百人在法院外排隊等候旁聽，早上八時半左右陸續進入法院。多名外國領事亦有到場旁聽，包括歐盟駐港領事代表。

警方亦加強西九龍裁判法院外的保安部署，警員荷槍實彈，又出動警犬、「劍齒虎」裝甲車，以及多輛警車在現場戒備。

