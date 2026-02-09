黎智英國安案｜張劍虹等8被告 判監6年3個月至10年(湯偉圓報道)

【Now新聞台】黎智英案另外8名認罪被告一項串謀勾結外國勢力罪成，其中張劍虹、陳沛敏、楊清奇、陳梓華、李宇軒5人因擔任從犯證人，獲得額外刑期扣減，分別判監6年3個月至7年3個月，另外3人羅偉光、林文宗及馮偉光就判囚10年，是串謀勾結外國勢力「罪行重大」案件的最低刑期。

其中一名從犯證人蘋果日報副社長陳沛敏的丈夫鍾沛權，在判刑後離開法院。

陳沛敏丈夫鍾沛權：「我真的沒話說。(覺得刑期會否很長？)我沒話說。(會否上訴？有甚麼感受？)辛苦了。」

案中五名從犯證人，除陳沛敏外，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、主筆楊清奇、重光團隊成員李宇軒和律師助理陳梓華。其中張劍虹和陳梓華一方指他們是「超級告密者」，爭取三分二刑期扣減。法官判刑時同意，引用國安法第33條進一步減刑，但認為無證據顯示被告對本人和家人的安全有合理擔憂，裁定所有從犯證人都不是「超級告密者」。

判詞指，陳梓華的供詞對黎智英被定罪非常關鍵，如果沒有他的供詞，控方不會有足夠證據將黎智英與李宇軒牽連，因此陳梓華可獲減刑8年9個月，總刑期6年3個月，是本案被告中刑期最短。至於李宇軒，法官認為他的供詞詳細地闡述重光團隊和對華政策跨國議會聯盟的運作，減刑7年9個月，總刑期7年3個月。

蘋果日報高層方面，法官指張劍虹自2020年曾捐款近700萬元，認為他品格正面，減刑8年3個月，總刑期6年9個月。陳沛敏雖然曾貢獻蘋果日報慈善基金，但法官認為她的貢獻不及張劍虹，減刑8年，判監7年。至於主筆楊清奇，法官對他妻子2022年因腦出血永久殘障表示同情，一共減刑7年9個月，總刑期7年3個月。

案中其餘三名被告，蘋果總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗和英文版主管馮偉光，雖然認罪但無為控方作證，獲扣減三分一刑期，判監10年，是勾結外國勢力罪「罪行重大」的最低刑期。

