宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
黎智英國安案｜李家超：定罪彰顯法律正義 黎其行可恥、其心歹毒(鄔卓然報道)
【Now新聞台】行政長官李家超表示歡迎法庭把黎智英定罪，彰顯法律正義，維護香港核心價值，並批評黎智英可恥、歹毒。保安局局長鄧炳強指，黎智英現時價值只是美西方的抹黑工具，希望裁決令被煽動的年輕人及其家人釋懷。
黎智英及三間蘋果日報相關公司串謀發布煽動刊物和兩項串謀勾結外國勢力罪成。行政長官李家超表示歡迎裁決，確認黎智英利用蘋果日報勾結外國勢力危害國家安全，強調法律從來不容許任何人假借人權、民主及自由之名，公然傷害自己的國家及同胞。
行政長官李家超：「肆意製造社會矛盾，挑撥社會對立、煽動仇恨，美化暴力，公然乞求外國制裁中國、制裁香港特區，招引外部干預，黎智英損害國家根本利益及香港市民福祉，其行可恥、其心歹毒。黎智英恣意妄為的罪行是在眾目睽睽下進行，證據確鑿，法庭的定罪判決彰顯了法律正義，維護了香港的核心價值。」
保安局局長鄧炳強指，事件令他回想自己當年被年輕人攻擊的情況，在監獄遇到他們時，都說自己當時是被煽動。
保安局局長鄧炳強：「我有些朋友的子女就是因為被鼓動、挑動、煽動了，出去擲磚頭、汽油彈，他們平常很乖，粗口都不說一句。黎智英及其控制的蘋果日報就是這樣煽動年輕人，為自己的反政府目的，犧牲了我們一代年輕人。我希望被他煽動的年輕人及這些年輕人的家人，是因為今天這個定罪判決得到釋懷。黎智英當日把年輕人當為工具，今日他的剩餘價值只是讓美西方用來抹黑港府及中國的工具。」
鄧炳強又主動提起記協指責裁決破壞新聞自由。
鄧炳強：「沒有公信力的記協，這個連自己執委名單都不敢告訴人知的記協稱，有人因為從事新聞而身陷囹圄。我想再強調一次，今次黎智英的判決與新聞自由完全無關，是他利用新聞作為幌子，作出危害國家安全的行為。」
就外國政府對案件的評論，他強調審訊過程公平公開，形容審訊時有旁聽的外國領事做證人。
#要聞
其他人也在看
女教師遭父母逼婚跳樓亡 雙方家庭拒收屍
【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事on.cc 東網 ・ 1 天前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 9 小時前
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
大陸資深娛樂記者「劉大錘」近日在直播中提到：「陳妍希現在的狀態，真的比陳曉好太多了！」這番話再次引發網友討論。曾以「頭紗吻」受到關注的「雙陳CP」，離婚後因外型與氣色差異，屢屢成為外界比較的焦點。姊妹淘 ・ 3 小時前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
200人暴雪滯留後餘震6.4！ 新千歲機場天花墜落內幕！
北海道新千歲機場本該是旅客趕飛機的熱鬧樞紐，誰知8日暴風雪取消75班機，200人滯留已超機場150人上限Japhub日本集合 ・ 5 小時前
中日關係惡化 日警掃蕩「中華系黑市」 中國人生意急跌三分之二
日中關係惡化，日本警方掃蕩中華系黑市，旅客減少、邊境收緊，中國人經營的地下與灰色經濟生意急速萎縮。Yahoo財經 ・ 1 天前
45歲張柏芝喊「我要生到不能生」！劉嘉玲爆多年前對話：男友都沒有就說要生小孩
張柏芝在最新綜藝《一路繁花2》中談到自己的生育觀，坦言「一輩子的夢想就是生小孩、當媽媽」，甚至說出「要生到不能生為止」。她對「媽媽」這個角色的強烈期待，也讓身旁的劉嘉玲想起一段多年往事。姊妹淘 ・ 1 小時前
中年好聲音4︳TVB藝人蒙面出賽 「企鵝人」聲線似足古巨基 網民估︰鄭俊弘定周志康？
《中年好聲音4》今季加入「TVB藝人賽區」，參賽者以面具示人獻唱，大玩《蒙面歌手》概念，觀眾有得估估下，相當有話題性。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
有村架純爆紅到紅白連霸！ 她從新人變國際紅毯常客！
有村架純中學就愛看日劇，看著看著就想「這角色我來演肯定更好玩」，高二時心血來潮報了事務所試鏡，沒想到真的中了！Japhub日本集合 ・ 1 小時前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 20 小時前
中國富豪靠美國代孕生300子女？揭「嫁畀有錢人」成攀附權貴新招
中國富豪徐波被揭在美國透過代孕誕下過百子女，報道指部分人視子女為建立權勢網絡工具，美國法院與地方政府近年開始關注相關制度風險。Yahoo財經 ・ 5 小時前
掃地機器人「鼻祖」iRobot破產 中國供應商將成新東家
《彭博》數據顯示，已有19間企業將於12月在香港上市或公布在港上市計劃，預計將成為自2021年7月以來上市數量最多的月份。有關數字或會進一步增加，因部分公司正在試探市場反應。《彭博》預期，若不計及介紹形式上市及與特殊目的收購公司合併的企業，本月新股集資總額可能超過24億美元。Bloomberg ・ 3 小時前
羅志祥個唱全場失控掟Cake 失智羅媽媽「難逃一劫」
【on.cc東網專訊】台灣舞王羅志祥（小豬）前日（13日）起一連兩天於小巨蛋開唱賀出道30周年，他此生最重要的女人羅媽媽亦有現身，即使羅媽媽罹患阿茲海默症，仍晚晚到場報到，小豬開心地說：「粉絲都很熱情跟媽媽打招呼，媽媽很開心，媽！我會好好的！」羅媽媽亦雙手比讚熱東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
孔劉原來是位「大I人」！分享LV活動照要用emoji遮臉，並站到最邊位反差表露「社恐」一面
日前在韓國舉行的LV體驗展「Visionary Journeys Seoul」開幕活動，邀來強勁「人間LV」陣容，包括Lisa、Felix、J-Hope、全智賢、申敏兒、鄭浩妍以及孔劉。孔劉在IG Story分享LV活動照時，公開了眾星MBTI之餘，也可愛地把自己的臉遮上emoji，原來孔劉是位「大I人」，站在一眾的「E人」明星陣容裡，只好默默地站在最邊位才自在，這小舉動跟他的型佬形象太反差了！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
趙家賢47人案獲釋後首受訪 向國家及香港致歉 稱當年「人在江湖身不由己」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在「 35+ 」串謀顛覆國家政權案中被裁定罪成、判囚 7 年的趙家賢，因被認為獄中表現良好，上月底提早獲釋。《無綫新聞》今日（15 日）刊出專訪，他表示在囚期間閱讀多本與國家發展相關的書籍及政策文件，認為有助糾正以往偏頗的價值觀，並就案件衝擊憲制秩序向國家、香港及市民致歉，稱未來不會再打「擦邊球」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手 疑犯父子落網 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo
澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。Yahoo新聞 ・ 1 天前
聖誕禮物2025｜7大男生最討厭收到的禮物清單！女生們小心踩地雷 男生收到XX反而會尷尬？
聖誕節快到了，應該有不少人都為準備聖誕禮物而絞盡腦汁。假如你想送禮物給男朋友、老公或者心儀男孩的話，有些禮物地雷要避免踏上！日本一項關於男生最不想收到禮物的調查中，整理出男生收到會覺得困擾的禮物排行榜Top 7，沒想到連頸巾與名牌都上榜！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
生命鬥士｜吳文忻第四期乳癌擴散劇痛！靠兩女「光頭論」重拾歡笑：小朋友世界，癌症就只係光頭而已。
生命鬥士｜前港姐季軍吳文忻（Natalie）近日發行新歌《重生》，大方公開她與第四期乳癌搏鬥的艱難歷程，特別是今年初癌細胞擴散至尾龍骨，導致她神經劇痛、不良於行的慘況。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：instagram@nat_ng_natMedical Inspire 醫．思維 ・ 4 小時前
黎智英案｜體型略瘦、聞判平靜 串謀勾結外國勢力等 3 罪罪成 法官：黎唯一意圖是令中共倒台｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」等罪，經歷 156 天審訊後，案件今日裁決，結果 3 罪罪成。法官押後明年 1 月 12 日開庭處理求情的口頭陳詞，將一併處理所有同案被告的求情，判刑日期待定。Yahoo新聞 ・ 8 小時前