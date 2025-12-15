黎智英國安案｜李家超：定罪彰顯法律正義 黎其行可恥、其心歹毒(鄔卓然報道)

【Now新聞台】行政長官李家超表示歡迎法庭把黎智英定罪，彰顯法律正義，維護香港核心價值，並批評黎智英可恥、歹毒。保安局局長鄧炳強指，黎智英現時價值只是美西方的抹黑工具，希望裁決令被煽動的年輕人及其家人釋懷。

黎智英及三間蘋果日報相關公司串謀發布煽動刊物和兩項串謀勾結外國勢力罪成。行政長官李家超表示歡迎裁決，確認黎智英利用蘋果日報勾結外國勢力危害國家安全，強調法律從來不容許任何人假借人權、民主及自由之名，公然傷害自己的國家及同胞。

行政長官李家超：「肆意製造社會矛盾，挑撥社會對立、煽動仇恨，美化暴力，公然乞求外國制裁中國、制裁香港特區，招引外部干預，黎智英損害國家根本利益及香港市民福祉，其行可恥、其心歹毒。黎智英恣意妄為的罪行是在眾目睽睽下進行，證據確鑿，法庭的定罪判決彰顯了法律正義，維護了香港的核心價值。」

保安局局長鄧炳強指，事件令他回想自己當年被年輕人攻擊的情況，在監獄遇到他們時，都說自己當時是被煽動。

保安局局長鄧炳強：「我有些朋友的子女就是因為被鼓動、挑動、煽動了，出去擲磚頭、汽油彈，他們平常很乖，粗口都不說一句。黎智英及其控制的蘋果日報就是這樣煽動年輕人，為自己的反政府目的，犧牲了我們一代年輕人。我希望被他煽動的年輕人及這些年輕人的家人，是因為今天這個定罪判決得到釋懷。黎智英當日把年輕人當為工具，今日他的剩餘價值只是讓美西方用來抹黑港府及中國的工具。」

鄧炳強又主動提起記協指責裁決破壞新聞自由。

鄧炳強：「沒有公信力的記協，這個連自己執委名單都不敢告訴人知的記協稱，有人因為從事新聞而身陷囹圄。我想再強調一次，今次黎智英的判決與新聞自由完全無關，是他利用新聞作為幌子，作出危害國家安全的行為。」

就外國政府對案件的評論，他強調審訊過程公平公開，形容審訊時有旁聽的外國領事做證人。

