黎智英國安案｜李桂華：因健康狀況的減刑是法庭額外施恩 黎智英所獲刑期十分應得(陳樂陶報道)
【Now新聞台】黎智英國安案判刑，警方國安處總警司李桂華歡迎法庭的判刑，認為是凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指他的刑期是應得，法庭因健康狀況作出減刑是額外的施恩。
被告陳沛敏的丈夫、前《立場新聞》總編輯鍾沛權離開時，沒有就判刑作出回應。
陳沛敏丈夫鍾沛權：「我真的沒話說。(覺得刑期會否很長？)我沒話說。(會否上訴，有甚麼感受？)辛苦了。」
警方國安處歡迎法庭判刑，顯示法庭確定黎智英的罪行相當嚴重，凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指經歷156日的審訊、2000多件的證物等，及以絕對公開透明的程序進行，這一個是香港法治精神最佳的寫照。
對於黎智英因健康狀況獲得減刑，李桂華指不代表黎智英沒有誇大過。
警方國安處總警司李桂華：「這實屬法庭對他額外施恩，並不等於他沒有曾經誇大他的狀況。黎智英會在獄中度過他的餘生，這個講法，我相信這個問題，我們在座之中沒有人能夠說得來，這個上天才會知道。但我想說一件事，他所獲得到刑期是他十分應得的。」
被問到對於交換囚犯的立場，李桂華指沒有聽過此做法。
李桂華：「交換囚犯，我好像沒有聽過這個名詞，交換人質我就聽過，或者交換戰俘我就聽過。我這樣說吧，你剛才說的問題是涉及一個國家的，我覺得不可以怎說。保外就醫，這個在我們的法例中，沒有這個名詞，我們沒有這個制度。但你又問到，如果你說他的健康狀況到底到某個階段時是怎樣，這個今日大家上庭看到他都很精神。」
李桂華指，案件由拘捕到判刑歷時約5年半，而國安法中有要求要從速處理，認為此案的複雜程度，加上很多時沒有得到犯人的配合，這個處理時間可以接受。
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
78 歲壹傳媒創辦人黎智英還押至今逾五年，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。
78 歲壹傳媒創辦人黎智英還押至今逾五年，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。
黎智英案判刑｜無國界記者：勿讓黎死於獄中重蹈劉曉波覆轍 保護記者委員會：對香港新聞自由「最後一擊」｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁，無國界記者（RSF）發表聲明，對於黎智英被判處重刑感到憤慨，形容判決凸顯香港新聞自由的徹底崩潰，亦反映當局對新聞獨立的蔑視。
屯門19歲男疑箍煲不遂 淋酒精自焚 涉縱火被捕
屯門昨日(7日)發生縱火案，一名姓李的19歲男子在青山公路-青山灣段一公廁內自焚，其後涉「縱火」被捕。據了解，該名青年疑箍煲不遂，在前女友面前淋酒精點火自焚。男子最終腳部燒傷，清醒送往屯門醫院治理。
黃竹坑復康中心69歲男院友遇竊 網上銀行73萬元被轉走
今日(8日)中午12時，警方接獲黃竹坑惠福道4號東華三院賽馬會復康中心內一名69歲的姓黃男院友報案，指其銀行戶口內的80萬元不翼而飛，懷疑被盜。
黎智英案判刑｜法庭裁黎智英為串謀幕後主腦和推動者 判囚 20 年已考慮高齡及健康狀況｜Yahoo
78 歲壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭裁定黎智英是「各項串謀的幕後主腦和推動者」，故此將其量刑起點提高，總刑期為 20 年的監禁。法庭並稱，有考慮到黎智英的高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素，認為會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，已對量刑作出扣減。
黎智英案判刑｜法庭稱陳梓華證供對黎定罪非常關鍵 刑期最短 即睇各被告減刑因素｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，今日（9日）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭指出，從犯證人陳梓華的證供對於黎智英第三項控罪被定罪非常關鍵，鑑於各項求情因素，法庭給予他最多刑期扣減，最終監禁 6 年 3 個月，是眾多被告之中刑期最短。
31 歲男網上稱大年初一金鐘站放炸彈 涉兩罪被捕 警檢獲懷疑仿製槍械｜Yahoo
警方接獲市民報案，有人聲稱會於農曆大年初一在港鐵金鐘站放炸彈。疑犯在線上遊戲的玩家討論區上，以文字表示會放炸彈。警方分析情報後，昨日（6日）在沙田拘捕一名 31 歲本地男子，並在其住所內搜出 3 支懷疑仿製槍械，現正扣留調查。
黎智英案判刑︱通宵輪候市民憂秋後算帳：目擊排隊女子被搜出蘋果匙扣 遭警帶走︱Yahoo．睇片
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發佈煽動刊物」罪成，案件今早於西九龍裁判法院判刑。過百名市民今早於開審前在法院外排隊旁聽，包括不少前《蘋果》員工。有排隊市民形容警方嚴陣以待，抄下出入隊伍的排隊人士身份證號碼。
黎智英案判刑｜警方嚴密佈防 開庭前過百人排隊等旁聽 部份包括前《蘋果》員工｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發佈煽動刊物」罪成，案件周一（9 日）早上 10 時於西九龍裁判法院（暫代高等法院）判刑。早上 6 時許，已有數十名市民在法院外排隊入場旁聽。警方嚴密佈防，過百名穿上戰術背心的警員駐守法院四周，「銳武」裝甲車和多架「豬籠車」戒備，途經法院出入口的車輛須停車接受警方檢查。約 8 時 25 分，黎智英由「鐵甲威龍」囚車被押送到法院。
黎智英國安案將判刑 案件求情回顧(梁柏晞報道)
【Now新聞台】黎智英國安案明日判刑，本案是本港首宗勾結外國勢力案，各被告的刑期長短受本港和國際社會關注。 壹傳媒創辦人黎智英在還柙約5年後，被裁定一項串謀發布煽動刊物和兩項串謀勾結外國勢力罪全數罪成。法官裁定他是案件主腦，指他動搖中國共產黨管治的意圖從無改變，國安法生效前後都尋求中共倒台。黎智英連同同案認罪被告今年1月求情。根據國安法第29條，勾結外國勢力罪刑罰分兩級，罪行重大判監10年以上至終身，其餘判監3年以上、10年以下。法官李運騰曾在庭上指，若認為本案不是罪行重大，是不切實際。現年78歲的黎智英，以及他的親友都無呈交求情信。黎智英經長期囚禁，健康狀況受國際社會關注，控辯雙方曾就此在庭上爭論。除了黎智英外，本案另有8名認罪被告，其中5人擔任從犯證人，他們希望法庭扣減一半刑期；另外有3名被告認罪，但無為控方作證，未必能按國安法第33條刑罰降級。有辯方律師擔心，若他們刑期是較高一級，會受10年監禁最低刑期限制，無法獲得全數認罪扣減，提出法庭決定各被告刑罰分級時，須考慮他們案中的角色，將量刑起點定於較低一級。案件廣受社會關注，司法機構宣布除正庭外，會開放7個延伸庭，合共派發491張入
黎智英國安案將判刑 案件求情回顧
黎智英串謀勾結外國勢力等3罪判囚20年 6名《蘋果》前高層判囚6年9個月至10年
壹傳媒創辦人黎智英和《蘋果日報》三間公司，早前被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，與8名認罪被告，張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光、楊清奇、陳梓華、李宇軒，今早(9日)在西九龍法院判刑。 其中，黎智英串謀勾結外國勢力等三罪罪成，共判囚20年。黎智英去年12月被裁定兩項「串謀勾結外國或者境外勢力罪」及一項「串謀發布煽動刊物罪」，全部罪名成立。 6名前《蘋果日報》高層串謀勾結外國勢力罪案件，6名認罪被告中，前壹傳媒行政總裁張劍虹判囚6年9個月、《蘋果日報》前副社長陳沛敏判囚7年、前總編輯羅偉光判囚10年、前執行總編輯林文宗判囚10年、前社論主筆馮偉光判囚10年、楊清奇判囚7年3個月。 另外，重光團隊成員陳梓華及李宇軒，分別判監6年3個月及7年3個月。 至於同案的《蘋果日報》三間公司亦被裁定「串謀發布煽動刊物罪」及「串謀勾結外國或者境外勢力罪」罪名成立，各被判罰款300.45萬元。(sl/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
