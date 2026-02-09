黎智英國安案｜李桂華：因健康狀況的減刑是法庭額外施恩 黎智英所獲刑期十分應得(陳樂陶報道)

【Now新聞台】黎智英國安案判刑，警方國安處總警司李桂華歡迎法庭的判刑，認為是凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指他的刑期是應得，法庭因健康狀況作出減刑是額外的施恩。

被告陳沛敏的丈夫、前《立場新聞》總編輯鍾沛權離開時，沒有就判刑作出回應。

陳沛敏丈夫鍾沛權：「我真的沒話說。(覺得刑期會否很長？)我沒話說。(會否上訴，有甚麼感受？)辛苦了。」

警方國安處歡迎法庭判刑，顯示法庭確定黎智英的罪行相當嚴重，凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指經歷156日的審訊、2000多件的證物等，及以絕對公開透明的程序進行，這一個是香港法治精神最佳的寫照。

對於黎智英因健康狀況獲得減刑，李桂華指不代表黎智英沒有誇大過。

警方國安處總警司李桂華：「這實屬法庭對他額外施恩，並不等於他沒有曾經誇大他的狀況。黎智英會在獄中度過他的餘生，這個講法，我相信這個問題，我們在座之中沒有人能夠說得來，這個上天才會知道。但我想說一件事，他所獲得到刑期是他十分應得的。」

被問到對於交換囚犯的立場，李桂華指沒有聽過此做法。

李桂華：「交換囚犯，我好像沒有聽過這個名詞，交換人質我就聽過，或者交換戰俘我就聽過。我這樣說吧，你剛才說的問題是涉及一個國家的，我覺得不可以怎說。保外就醫，這個在我們的法例中，沒有這個名詞，我們沒有這個制度。但你又問到，如果你說他的健康狀況到底到某個階段時是怎樣，這個今日大家上庭看到他都很精神。」

李桂華指，案件由拘捕到判刑歷時約5年半，而國安法中有要求要從速處理，認為此案的複雜程度，加上很多時沒有得到犯人的配合，這個處理時間可以接受。

