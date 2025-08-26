黎智英國安案｜法官質疑反修例期間民眾受傳媒誤導 《蘋果》無提修例建議

【Now新聞台】黎智英國安案續審，辯方繼續結案陳詞表示，蘋果日報指出政府修例錯誤並不構成煽動。法官提出質疑，反修例事件是政府犯錯抑或民眾被傳媒誤導。

黎智英由囚車押送到西九龍裁判法院，案件踏入第154日審訊。

辯方資深大律師彭耀鴻指，蘋果日報刊登反修例的文章，是為了顯示政府提出修例是錯誤，並不構成煽動。法官李運騰質疑政府此事上如何犯錯。辯方回應指，即使社會上很多人質疑修例，但政府仍然堅持修訂。

法官李運騰和杜麗冰都質疑究竟是政府犯錯抑或民眾被傳媒誤導，辯方回應指誰人被誤導並非法庭要處理的議題。李運騰問辯方，蘋果日報除了要求撤回修例，有否提議如何修改條例草案或如何令修例更有效。辯方表示蘋果日報指出議題上不同的立場，並呼籲政府提出支持理據，已算是公共討論。

法官李運騰又質疑蘋果日報曾形容時任特首林鄭月娥「邪惡」，是否引起港人的惡感，符合煽動罪元素。辯方稱蘋果日報亦有指其他政客是「笨蛋」。

李運騰稱這不等於是可接受。辯方回應指，即使這種批評可能令人對政府產生一定程度不滿，但根據譚得志案的原則，言論要達致嚴重削弱政府威信才符合煽動的門檻。

辯方其後就重光團隊相關控罪陳詞，指在國安法生效後，黎智英與從犯證人李宇軒及陳梓華的對話並無提及制裁；聲稱重光團隊發表公開信繼續呼籲制裁並不是受黎智英指示。

法官李運騰指，黎智英曾鼓勵陳梓華要「戰鬥到最後」。辯方指這一句意思是戰鬥到可合法戰鬥的最後一刻。

法官連日批評辯方書面陳詞沒有提供超連結方便法庭查閱證據，令審訊延長。辯方向法庭致歉。

#要聞