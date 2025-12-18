黎智英國安案｜港府強烈反對G7就黎智英案詆毀本港 外交部駐港公署：西方插手自取其辱

【Now新聞台】特區政府強烈反對七國集團成員國外長及歐洲聯盟高級代表，就黎智英危害國家安全案詆毀抹黑本港。

特區政府發言人指，黎智英公然勾結外國或境外勢力，乞求制裁中國及香港特區，有關國家將他的行為洗白為行使言論和新聞自由是雙重標準；強調法庭基於事實和證據作獨立審判，裁決絕無任何政治考慮，任何外國或外部勢力企圖以黎智英案詆毀香港亦不會得逞。

外交部駐港特派員公署就批評，相關國家粗暴干涉本港司法及中國內政，指黎智英犯罪證據確鑿，判決結果無可指摘，無論有多少國家想通過施壓讓中國屈服，最終都只會頭破血流、自取其辱。

