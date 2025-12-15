黎智英國安案｜譚耀宗：對違法行為明確警示 葉劉淑儀：維護國安是頂天大事

【Now新聞台】全國港澳研究會副會長譚耀宗表示，黎智英罪成對個人違法行為起到一個警示作用。行政會議召集人葉劉淑儀就指，案件是在公開、公正及嚴謹的過程中完成。

行政會議召集人葉劉淑儀：「我感到很欣慰，亦希望這些2019年危害國家安全的事件是劃上句號。維護國家安全是頂天大事，勾結外國勢力是很嚴重的罪行，我們是應該依法辦事，不需要擔心外國媒體抹黑或制裁，我們亦不怕人制裁。」

全國港澳研究會副會長譚耀宗：「相信這次裁決，亦可以對任何想挑戰香港安全繁榮穩定的勢力提出一個明確警示，你這樣做要承擔法律責任，不管你是甚麼人、甚麼組織，我希望這些人不要再鋌而走險，亦自此之後希望社會再沒有人搞這麼多破壞的行為及勾結外國勢力。」

