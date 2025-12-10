黎智英女兒：父親的抗爭歲月已結束 釋放他對中國政府也有好處

壹傳媒創辦人黎智英剛於本周一（8 日）在獄中渡過 78 歲生辰，也是他在鐵窗下的第六個生日。身在海外的黎智英子女連日來接受多家傳媒訪問，講述父親的近況。女兒黎采說，每早醒來均希望那天就是父親回家的日子；她認為父親無罪，釋放他對中國政府也有好處。

「我們已等了很長很長的時間」

黎智英被控串謀勾結外國勢力等罪，自 2020 年底一直被關押至今，案件已經於今年八月完成聆訊程序，惟至今尚未有裁決。黎采接受天主教國際電視網絡 EWTN 訪問時說，家人仍然在等待裁決，「他已 78月歲了，我們已等了很長很長時間」，她說不相信父親在香港制度下可以獲釋，只能寄望於海外，因此才接受媒體訪問。

篤信天主教的黎智英，生日剛好是聖母無原罪瞻禮的日子，黎采說，她們曾嘗試送交一串玫塊念珠給他，但每次均被懲教署拒絕。她說父親曾在一次洗澡時𨄮倒，因為他有腰傷，無法站起來，即使有監獄職員嘗試扶起他，但始終不能站立，直至他假想着手持玫瑰念珠祈禱，才能沒有痛楚地站起來。

黎智英子女一直為爭取父親重獲自由而奔走，圖為其兒子黎崇恩上月出席柏林自由會議，發表演說。 (Photo by Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images)

黎智英有閱讀福音書的習慣，起被他要求監獄職員開燈讓他能看書，職員會照做，但六個月後就拒絕開燈了。黎采說，一般監獄囚室都會有透光的窗，但黎智英的囚室卻被故意遮蔽。當颱風襲港時，囚室往往被雨水沾濕，差不多所有物件都被沾濕，父親會即時查看聖經有否沾濕，而他發現聖經是唯一保持乾淨的。

「別讓他成為烈士」

黎采認為，黎智英是為了捍衞自由而入獄的，她感謝美國總統特朗普曾向中共總書記習近平提及黎智英，也感謝公眾的支持。她指出，案件只能證明其父是一位好人，一位愛上帝、愛自由、愛真相、愛家庭的人。她期望政府釋放黎智英，「別讓他成為烈士，否則將會是中國歷史上不能磨滅的污點」。

《華盛頓郵報》亦於昨日（9 日）刊登黎采的投稿，文章稱，即使中國政府有不同看法，黎智英也沒有犯任何罪，釋放黎智英對中國政府其實有好處，「他已經受夠折磨，除方狀況有所改變，否則他極可能將成為一名自由烈士」。黎采寫道：「黎智英如果能夠獲釋，將會離開香港，對當局再也無法構成任何威脅。他的抗爭歲月已經結束，只想平靜跟家人一起度過餘生，再次一起同桌吃飯。」

港府發言人：黎智英獲得適切治療和待遇

法新社 上周亦刊登了黎采和兄長黎崇恩的訪問，港府其後發表新聞稿，強烈譴責法新社作出歪曲事實的報道，指有關報道企圖抹黑香港特區，令公眾誤信黎智英的羈押和醫療服務安排惡劣。新聞稿稱，懲教署及相關單位在處理黎智英的羈押安排時，跟其他在囚人士一視同仁，黎智英的代表律師亦早已澄清，清楚指出黎智英在獄中一直獲得適切的治療和待遇，有關媒體的不實報道完全沒有任何事實基礎。

政府發言人續指，懲教署一直極為重視在囚人士的安全及健康。不論在囚人士的身分、年齡和國籍，署方一直致力為其提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括提供良好的通風環境、合適和及時的醫療支援，以及宗教服務。同時，署方亦按法例要求為在囚人士提供有益健康的食物，而且與現行的國際健康指引相符。懲教署也設有一系列機制，例如透過獨立訪客（即太平紳士）定期巡視的安排，以確保在囚人士的權利獲得保障。懲教署有安排專職教士按黎智英的意願提供宗教服務。