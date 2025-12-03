黎智英子女：父獄中健康轉差 體重下降、爛牙、指甲脫落｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】被控串謀勾結外國勢力的壹傳媒創辦人黎智英，其子女近日接受外媒訪問，透露黎智英近日健康狀況進一步轉差，體重急劇下降、牙齒腐爛，而且指甲變綠後脫落。

黎智英下周將度過78歲生日。據法新社報道，黎智英子女表示，患有糖尿病的父親一直被單獨囚禁，監獄裡沒有空調，夏季氣溫高達 44 度。女兒黎采指，黎智英明顯消瘦，而且比以前虛弱，「他的指甲在脫落前會變成紫色、灰色、綠色，牙齒也開始腐爛」。

今年 10 月 30日，美國總統特朗普在南韓釜山跟國家主席習近平會面。事後《路透社》引述 3 名消息人士及一名美國官員透露，特朗普曾促請習近平釋放黎智英。其中一名消息人士指，特朗普在會上就此問題花了不到 5 分鐘時間，他並未討論釋放黎智英的具體協議，而是提及 77 歲的黎智英因國安案件長期還押，健康情況令人擔憂。

判決日期未宣布

黎智英案件在今年 8 月底已經完成審訊，但仍有待高等法院擇日宣布判決和量刑，負責審議的法官包括李運騰。另一宗支聯會及其前正副主席李卓人、何俊仁、鄒幸彤被控「煽動顛覆國家政權」案，李運騰也有參與審理，此案開審日期亦屢被押後，最新延至明年 1 月 22 日開審。