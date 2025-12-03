精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
黎智英子女：父獄中健康轉差 體重下降、爛牙、指甲脫落 港府批《法新社》歪曲事實｜Yahoo
【23:15 更新港府回應】
【Yahoo 新聞報道】被控串謀勾結外國勢力的壹傳媒創辦人黎智英，其子女近日接受外媒訪問，透露黎智英近日健康狀況進一步轉差，體重急劇下降、牙齒腐爛，而且指甲變綠後脫落。
黎智英下周將度過78歲生日。據法新社報道，黎智英子女表示，患有糖尿病的父親一直被單獨囚禁，監獄裡沒有空調，夏季氣溫高達 44 度。女兒黎采指，黎智英明顯消瘦，而且比以前虛弱，「他的指甲在脫落前會變成紫色、灰色、綠色，牙齒也開始腐爛」。
今年 10 月 30日，美國總統特朗普在南韓釜山跟國家主席習近平會面。事後《路透社》引述 3 名消息人士及一名美國官員透露，特朗普曾促請習近平釋放黎智英。其中一名消息人士指，特朗普在會上就此問題花了不到 5 分鐘時間，他並未討論釋放黎智英的具體協議，而是提及 77 歲的黎智英因國安案件長期還押，健康情況令人擔憂。
判決日期未宣布
黎智英案件在今年 8 月底已經完成審訊，但仍有待高等法院擇日宣布判決和量刑，負責審議的法官包括李運騰。另一宗支聯會及其前正副主席李卓人、何俊仁、鄒幸彤被控「煽動顛覆國家政權」案，李運騰也有參與審理，此案開審日期亦屢被押後，最新延至明年 1 月 22 日開審。
懲教為黎智英安排每日醫療檢查
港府今日（3 日）晚上發新聞稿反駁，指有關《法新社》在內的一些媒體，作出歪曲事實的報道，予以強烈譴責。港府批評，有關報道企圖抹黑香港特區，令公眾誤信黎智英的羈押和醫療服務安排惡劣，「其旨在污衊香港法治的卑劣用心昭然若揭，違背新聞工作者專業操守。」
政府在聲明中提到，懲教院所內的醫療服務由衞生署及醫管局提供，一般由駐院醫護人員為在囚人士檢查及治療，若有需要，個案會轉介至醫院管理局轄下專科部門跟進。發言人引述今年八月在公開法庭聆訊中的陳述稱，代表黎智英的資深大律師已向法庭表明，懲教院所為黎智英安排每日醫療檢查，對院所提供的醫療服務沒有提出投訴，法官當時表示懲教署「值得稱讚」。
「單獨囚禁」是黎智英意願
政府又指，懲教署有按黎智英意願安排專職教士提供宗教服務，批評有關媒體對上述情況視而不見，「繼續重複謊言和作出卑劣操作，我們對此堅決反對。」
就外界關注的「單獨囚禁」情況，發言人解釋，懲教署署長可根據《監獄規例》第 68B 條，為了某名囚犯的利益，或為維持秩序及紀律，而安排該名囚犯不與其他囚犯交往。政府指，有關安排旨在保障相關囚犯的人身安全和福祉，並稱黎智英與其他囚犯中止交往的安排，是在他本人意願下作出，懲教署在考慮所有相關因素後依法作出決定。
