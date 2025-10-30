黎智英控告《大公報》誹謗 申補充101篇文章以證「聲譽謀殺」

壹傳媒創辦人黎智英於 2020 年入稟高等法院，控告《大公報》誹謗（法律 101 文章）、發布題為〈亂港頭目謀『著草』路線曝光 收費100萬〉的文章，指黎欲棄保潛逃。案件周四（30 日）在區域法院再訊，黎一方申請許可修訂傳訊令狀，補充內容。法官高勁修將於 3 個月內頒判詞。



黎一方指，另有 101 篇涉案文章均有惡意，其中一篇文章形容黎是「亂港黑手」、「禍害香港不遺餘力」，對黎造成「聲譽謀殺」。有文章亦載有一幅改圖，顯示黎身處虛假的監獄，黎一方批評，內容非新聞報道，而是對黎的惡意人身攻擊。《大公報》一方質疑，黎一方沒說明上述文章如何對黎「惡意誹謗」、哪部分內容不實，又指原告須證明被告知悉內容虛假。

黎一方：文章對黎造成「聲譽謀殺」

黎一方補充，除了涉案的〈亂港頭目謀『著草』路線曝光 收費100萬〉文章外，本案另引用《大公報》發表的 101 篇文章，指內容同樣涉及惡意誹謗。例如於 2013 年 6 月29 日發布題為〈黎智英表明參與佔中 亂港禍港的狼子野心〉的文章，黎一方指內容並非事實，而《大公報》明知內容虛假仍發表文章，傷害黎本人的聲譽。

黎一方又舉例指，文章〈市民聲討黎智英資助暴亂 促快檢控〉首段，提到「『亂港黑手』壹傳媒創辦人黎智英，禍害香港不遺餘力」。黎一方形容文章對黎造成「聲譽謀殺 (character assassination)」。

黎一方：非新聞報道、屬惡意人身攻擊

此外，2020 年 3 月 2 日《大公報》發表文章〈網民改圖 「預告」黎智英入獄〉，內有一幅改圖顯示黎身處虛假的監獄裡。黎一方批評，文章不是新聞報道，而是對黎的惡意人身攻擊。

黎一方提及，在評估對黎本人的損失方面，黎一方著重法庭在責任上的判決，要求法庭頒下禁制令，及下令《大公報》道歉，金錢上的賠償相對不重要。

《大公報》一方：原告沒解釋文章如何惡意

《大公報》一方則指，黎一方把 101 篇文章分成 7 類，但沒說明文章內容如何支持其指控，即《大公報》對黎惡意誹謗。例如 2020 年 8 月 18 日的文章提到「肥佬黎」，被告方質疑稱呼僅黎的別名，如何屬惡意。

被告方又引述其中一篇於 2021 年 2 月 10 日刊登的文章提到，「黎智英獄中過年，這是香港之幸，更是法治之幸」。被告方質疑黎一方沒有解釋文章如何屬惡意，認為原告應說明每篇文章哪一部分涉及指控，內容如何不實、為何不實，亦須證明被告方知悉內容虛假。

入稟狀：《大公報》指黎欲棄保潛逃

根據入稟狀，涉案文章為《大公報》於 2020 年 6 月 25 日的頭版報道，題為〈亂港頭目謀『著草』路線曝光 收費100萬〉。原告認為文章部分字眼涉嫌誹謗，包括「嫌疑人逐個捉：黎智英」、「黎逃避刑責『着草』之心昭然若揭」、「佢即使重金畀千萬偷渡費，都無蛇頭做到佢生意」。

黎一方認為，字眼惡意指控黎計劃非法離港、棄保潛逃，構成誹謗，有損黎的聲譽。

