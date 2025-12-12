黎智英案下周一裁決 無國界記者促釋放：判決奠定黎智英及香港新聞自由命運｜Yahoo

黎智英於 2020 年 12 月起還押，在獄中已長達 5 年。圖為 2021 年 2 月 1 日資料圖片。（REUTERS/Tyrone Siu）

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」等罪，案件將於下周一 12 月 15 日早上 10 時裁決。無國界記者（RSF）發表聲明，批評審訊虛偽而且與法治無關，而考慮到黎智英的健康情況每況愈下，認為國際壓力比任何時候都更為重要，促請英國首相施紀賢和美國總統特朗普向北京施壓，要求釋放黎智英。聲明續指，到了星期一，全世界目光都會注視香港，本案裁決不單奠定黎智英的命運，而且決定香港往後新聞自由的景況。

黎智英 2020 年底還押

黎智英案於 2023 年 12 月開審，控辯雙方於今年 8 月完成結案陳詞，結束 156 日審訊，下周一裁決。黎智英於 2020 年 12 月起還押，一度獲准保釋，律政司上訴至終院得直，黎遭撤銷擔保，至今還押 5 年，期間黎智英因為將軍澳工業邨地皮被指違反租契案，被判欺詐罪成服刑。

RSF 斥審訊虛偽與法治無關

無國界記者今日（12 日）發表聲明，對於司法機構倉促地通知判決日期感到憤怒，形容再次證明當局對黎智英的審判是多麼隨意和非法。聲明指，黎智英已被囚禁在惡劣的監獄環境 5 年，只因為他是香港其中一間備受讚譽和獨立傳媒機構的創辦人，形容「審訊虛偽而且與法治完全無關」。

黎智英兒女近期受訪談及父親健康 港府譴責報道

法新社上周亦刊登了黎智英女兒黎采和其兄黎崇恩的訪問，透露黎智英近日健康狀況進一步轉差，體重急劇下降、牙齒腐爛，而且指甲變綠後脫落。

廣告 廣告

港府其後發表新聞稿，強烈譴責法新社作出歪曲事實的報道，指有關報道企圖抹黑香港特區，令公眾誤信黎智英的羈押和醫療服務安排惡劣。新聞稿稱，懲教署及相關單位在處理黎智英的羈押安排時，跟其他在囚人士一視同仁，黎智英的代表律師亦早已澄清，清楚指出黎智英在獄中一直獲得適切的治療和待遇，有關媒體的不實報道完全沒有任何事實基礎。