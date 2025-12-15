黎智英案今日裁決 市民清涼天氣下通宵輪候 大批警員駐守現場｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被控違反《香港國安法》案今早（15 日）10 時宣判。早上 7 時，西九龍法院大樓外已有近百人排隊輪候旁聽席。警方嚴陣以待，派出大量便衣和穿上戰術背心的警員駐守法院四邊觀察到場市民和傳媒，並檢查附近街道停泊車輛，法院車輛出入口更有「銳武」裝甲車和多架「豬籠車」戒備。

壹傳媒創辦人黎智英被控違反《國安法》下兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發佈煽動刊物」，五年前被捕，還押逾 1,800 天。是次案件亦是《國安法》生效後首宗「串謀勾結外國勢力」案，備受全球矚目。

廣告 廣告

早於開庭前 24 小時，西九龍法院大樓外已陸續有人到場排隊，通宵露天輪候旁聽席，當中有約 40 人是同時到場。部份人以雜物在隊伍中留位，亦有人通宵露宿等候。大部份人以戴上口罩、帽子，張開雨傘背對馬路，拒絕受訪。

前《蘋果日報》員工 M 小姐於今早清晨約 5 時到達，見到已經有八、九十人排隊，據她觀察，除了排首位是常去法院旁的市民，其餘人士皆疑似是「排隊黨」和便衣警員。她續指，自己兩年前開審日也是差不多時間到場，當時只排約第 40 位，仍能進入正庭旁聽，以親身到場向前僱主黎智英表達支持，惟今日「排隊黨」人數更多，相信只能進入延伸庭觀看直播。

退休人士黃先生今早六時許到場，同樣表示相信只能進入延伸庭。他由案件兩年前開審至今一直有到場旁聽，「現場旁聽會更了解控方、辯方同法官嘅互動，好似杜麗冰（國安法指定法官）成日同黎生駁嘴，報紙都寫唔到咁精彩」。