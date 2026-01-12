跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
黎智英案今求情 清晨約80人排隊旁聽 警方人龍外設橙帶 記者須於橙帶外採訪
壹傳媒創辦人黎智英，上月被裁定串謀勾結外國勢力、煽動 3 罪成，與另外 8 名被告續還押至今日處理求情，料需時 4 天。
清早 7 時，法院外有約 80 人排隊，警方在人龍外加設橙帶，並要求記者在橙帶外採訪。及後警方將鐵馬推近人龍，令橙帶及鐵馬的距離由約 1 米增至 2 米。
司法機構早前在網站公布，周一正庭連同 7 個延伸庭合共派發 491 張公眾籌，其中正庭設有 42 個公眾席，以及約 100 張後備籌。聆訊另設 116 個記者席，正庭佔 42 席。
稍後有詳細報道。
攝：Nasha Chan、Krystal Hong
