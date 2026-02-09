黎智英案判刑︱前《蘋果》員工盼見出獄前「最後一面」 旁聽市民痛哭：根本係冤獄︱Yahoo

趙婆婆聞判後情緒激動。

【Yahoo新聞報道】由拘捕至判刑橫跨逾 5 年，壹傳媒創辦人黎智英今（8日）被重判 20 年，多名旁聽市民聞判後情激動落淚。趙婆婆庭外激動痛哭，「佢（黎智英）咁嘅年紀，出唔出得返嚟？我估出唔返喇。我真係好傷心，根本就係冤獄」。她透露自己年過七旬，為入正庭聽審於法院外通宵排隊四晚，原本預算黎智英會被判 10 年，豈料最終刑期為 20 年。另有旁聽人士散庭後在法院外高聲說「根本一日都唔應該坐」。

前社民連成員曾健成旁聽後亦指自己預期黎會被判監 10 年，被問及感受時表示「依家法例改成咁，好無奈，亦無言」。退休老師林先生認為 78 歲黎智英 20 年刑期與終身監禁無異，是政治裁決，相信歷史會有交代。

林先生認為歷史自有公論。

高層判囚10年 前員工感訝異：打工都判咁重

《蘋果日報》前員工 Tammy 指黎智英刑期在她預期之內，但沒想到三名沒當從犯證人的前同事羅偉光、林文宗及馮偉光被重判 10 年，旁聽席上聞此判決時亦相當訝異，氣氛凝重。她本來以為部份被告扣除還押時間後有望於新年前出獄，「估唔到結果係咁，我哋其他同事都係打工啫，都判咁重？所以⋯唔知點講。」她另透露，眾多前同事在過去四年多，一直輪流探望各被告，還柙期間可以每天探望，判刑後或再無機會，因此不少同事都通宵排隊聽審，希望能進入正庭見各被告「最後一面」。被問到編採人員比管理層判刑更重會否影響新聞自由，Tammy 認為「即使未判，香港嘅新聞自由大家都睇到自我審查嘅情況，判咗之後，我諗會更加震懾到」。

漫畫家尊子。

尊子：好難受

漫畫家尊子認為案件顯示當局對新聞工作的規範「緊得好交關」，有感判決對法例的解釋、綑綁被告判刑的方式都令人難受。被問到 6 名蘋果高層同被重判，尊子回應指「以我哋所理解，（蘋果日報）呢種新聞方式、工作方式以往係好合法、正常，今時今日竟然需要面對咁嘅刑期，令我哋好難受」。

長期讀者：相信黎真心鍾意香港

《蘋果日報》長期讀者陳先生在延伸庭聽審，坦言起初聽到法官說出數字「20」時以為聽錯刑期，又以為法官會宣佈有條件減刑，後來才知 20 年確是黎智英總刑期，以「無言」形容感受，「對佢屋企人嚟講，有個數字可能都係解脫」。他留意黎智英動向多年，認為黎有很多機會離開香港，但仍然選擇留下，「我相信佢真心鍾意香港，佢想為自己做嘅嘢負責任」。