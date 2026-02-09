黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
黎智英案判刑︱前《蘋果》員工盼見出獄前「最後一面」 旁聽市民痛哭：根本係冤獄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由拘捕至判刑橫跨逾 5 年，壹傳媒創辦人黎智英今（8日）被重判 20 年，多名旁聽市民聞判後情激動落淚。趙婆婆庭外激動痛哭，「佢（黎智英）咁嘅年紀，出唔出得返嚟？我估出唔返喇。我真係好傷心，根本就係冤獄」。她透露自己年過七旬，為入正庭聽審於法院外通宵排隊四晚，原本預算黎智英會被判 10 年，豈料最終刑期為 20 年。另有旁聽人士散庭後在法院外高聲說「根本一日都唔應該坐」。
前社民連成員曾健成旁聽後亦指自己預期黎會被判監 10 年，被問及感受時表示「依家法例改成咁，好無奈，亦無言」。退休老師林先生認為 78 歲黎智英 20 年刑期與終身監禁無異，是政治裁決，相信歷史會有交代。
高層判囚10年 前員工感訝異：打工都判咁重
《蘋果日報》前員工 Tammy 指黎智英刑期在她預期之內，但沒想到三名沒當從犯證人的前同事羅偉光、林文宗及馮偉光被重判 10 年，旁聽席上聞此判決時亦相當訝異，氣氛凝重。她本來以為部份被告扣除還押時間後有望於新年前出獄，「估唔到結果係咁，我哋其他同事都係打工啫，都判咁重？所以⋯唔知點講。」她另透露，眾多前同事在過去四年多，一直輪流探望各被告，還柙期間可以每天探望，判刑後或再無機會，因此不少同事都通宵排隊聽審，希望能進入正庭見各被告「最後一面」。被問到編採人員比管理層判刑更重會否影響新聞自由，Tammy 認為「即使未判，香港嘅新聞自由大家都睇到自我審查嘅情況，判咗之後，我諗會更加震懾到」。
尊子：好難受
漫畫家尊子認為案件顯示當局對新聞工作的規範「緊得好交關」，有感判決對法例的解釋、綑綁被告判刑的方式都令人難受。被問到 6 名蘋果高層同被重判，尊子回應指「以我哋所理解，（蘋果日報）呢種新聞方式、工作方式以往係好合法、正常，今時今日竟然需要面對咁嘅刑期，令我哋好難受」。
長期讀者：相信黎真心鍾意香港
《蘋果日報》長期讀者陳先生在延伸庭聽審，坦言起初聽到法官說出數字「20」時以為聽錯刑期，又以為法官會宣佈有條件減刑，後來才知 20 年確是黎智英總刑期，以「無言」形容感受，「對佢屋企人嚟講，有個數字可能都係解脫」。他留意黎智英動向多年，認為黎有很多機會離開香港，但仍然選擇留下，「我相信佢真心鍾意香港，佢想為自己做嘅嘢負責任」。
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
【Now Sports】儘管曼城周日在尾段以2:1反勝利物浦，但補時射入12碼奠勝的賀蘭，認為VAR毋須介入吹走可以贏至3:1的那個「燕梳球」，也為其前隊友蘇保斯拿爾因此紅牌被逐感到難過。事實上，蘇保斯拿爾的紅牌就是因為侵犯賀蘭（Erling Haaland）而得到。當時，已經是補時最後1分鐘，落後的紅軍連門將阿里遜都棄關上前進攻，結果被曼城策動反擊，由卓基在半場將球送前，賀蘭全速下已壓過蘇保斯拿爾，但後者「出術」拉他，而賀蘭跌倒前也還以顏色，將這名過去一同效力薩爾斯堡的前隊友拉跌，而皮球則慢流尾袋入網。本來球證判了入球有效，由於賀蘭和蘇保斯拿爾爭位的過程中都沒有觸球，該入球計落卓基帳下，曼城也可拉開至3:1的差距，但VAR介入判了禁區外罰球，並將犯規在先的蘇保斯拿爾紅牌驅逐。兩隊球員當時已一齊上前向球證抗議，當然也包括賀蘭，挪威人賽後說：「他（蘇保斯拿爾）拉我，然後我拉他。」他認為最佳判決是入球成立，而沒有紅牌。「VAR介入，那球證當然就要遵守規矩，而這也會讓蘇保斯拿爾停賽3場......就我個人而言，判入球有效就好了，不要紅牌，我為蘇保斯拿爾難過。」談到射入12碼致勝，這名曼城前鋒