黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
黎智英案判刑︱大律師公會：有信心香港法院一如既往政治中立地運作 律師會：對司法制度抱毋庸置疑的信任︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英因「串謀勾結外國勢力」及 「串謀發布煽動刊物罪」等罪成，周一（2 月 9 日）被高等法院判監 20 年。大律師公會發表聲明，稱國家安全的法例是香港刑事法中重要的一部份，並指不論是在裁決或量刑方面，有信心香港法院會一如既往獨立地、政治中立地、不受外來任何影響或干預地運作。公會不評論個別案件。律師會亦發表聲明，稱黎智英案判刑引起廣泛關注，該會遂純粹從法律層面回應相關關注。該會呼籲各界充分了解及細閱裁決理由書和判刑理由書，並重申其對香港司法制度、司法機構的獨立性，以及法官的誠信與專業，抱有毋庸置疑的信任和信心。
大律師公會表示，國家安全作為香港《一國兩制》的一環，及其對香港在該制 度下的獨特法理發展，對香港及其法院而言是重要的。公會指，不論是裁決或量刑，法庭均已並將貫徹運用普通法原則詮釋《國安法》，並指在普通法制度下，先例會隨著時間逐漸積累，為將來的案件提供指導。
公會表示，香港的司法制度設有原訟法庭、上訴庭及終審法院，所有訴訟人都有權視乎情況提出上訴。在與訟人可能行使上訴權的情況下，公會不會評論個別案件。
律師會：人權並非絕對
律師會指出，正如裁決理由書所述，維護國家安全的法律非香港獨有，英、澳、加等亦設相關法律，「在適當情況下，該等司法管轄區可就嚴重危害國家或公共安全的罪行判處終身監禁」。聲明續稱，國安法實施反映香港在維護國家安全方面的憲制責任，同時基本法以及適用於香港的《公民權利和政治權利國際公約》等公約繼續保障言論、出版、結社、集會及示威等自由的人權，但相關權利並非絕對，可依法作出限制。
公眾及傳媒均可旁聽聆訊 沒有不當限制
聲明形容，黎智英案審訊歷時156日，公眾及傳媒在沒有施加不當限制的情況下均可旁聽聆訊，而且庭上各方都有法律代表，被告亦保全面上訴權利；《基本法》保障法院的獨立及公正，和人人享有公平審訊的權利，當中第85條規定法院獨立進行審判，不受任何干涉，「司法誓詞要求所有法官及司法人員在無畏無懼、無偏無私的情況下，堅守法律，維持司法公義。沒有人能凌駕於法律之上，法律亦平等適用於所有人」。律師會又引述首席法官張舉能早前稱，有意義的公眾評論必須建基於細閱判案書及適當理解法律原則。
黎智英案判刑｜鄧炳強稱刑期反映罪行嚴重性 強調黎智英是中國人 在香港服刑合理｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物 3 項罪成，今日（9日）被判囚 20 年。保安局局長鄧炳強回應稱，法庭的定罪判決及判刑彰顯法律正義，維護香港核心價值。被問若英國引用移交協定安排，要求黎智英到英國服刑，港府會否配合，鄧炳強說：「黎智英係中國人，佢喺香港中國犯法，佢喺香港中國服刑係非常合理嘅。」另外，政府官員及各部門陸續在社交媒體發文，支持法庭判刑。
黎智英國安案將判刑 案件求情回顧(梁柏晞報道)
【Now新聞台】黎智英國安案明日判刑，本案是本港首宗勾結外國勢力案，各被告的刑期長短受本港和國際社會關注。 壹傳媒創辦人黎智英在還柙約5年後，被裁定一項串謀發布煽動刊物和兩項串謀勾結外國勢力罪全數罪成。法官裁定他是案件主腦，指他動搖中國共產黨管治的意圖從無改變，國安法生效前後都尋求中共倒台。黎智英連同同案認罪被告今年1月求情。根據國安法第29條，勾結外國勢力罪刑罰分兩級，罪行重大判監10年以上至終身，其餘判監3年以上、10年以下。法官李運騰曾在庭上指，若認為本案不是罪行重大，是不切實際。現年78歲的黎智英，以及他的親友都無呈交求情信。黎智英經長期囚禁，健康狀況受國際社會關注，控辯雙方曾就此在庭上爭論。除了黎智英外，本案另有8名認罪被告，其中5人擔任從犯證人，他們希望法庭扣減一半刑期；另外有3名被告認罪，但無為控方作證，未必能按國安法第33條刑罰降級。有辯方律師擔心，若他們刑期是較高一級，會受10年監禁最低刑期限制，無法獲得全數認罪扣減，提出法庭決定各被告刑罰分級時，須考慮他們案中的角色，將量刑起點定於較低一級。案件廣受社會關注，司法機構宣布除正庭外，會開放7個延伸庭，合共派發491張入
黎智英案判刑｜黎智英囚 20 年 黎崇恩批威脅性命 黎采憂父死在獄中成烈士｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物三項罪成，今日（9日）被判處 20 年監禁。黎智英兒子黎崇恩表示，對所有相信真相、自由和公義的人來說，今日是黑暗的一天。他形容 20 年監禁是嚴苛判刑，對他們一家是沉重打擊，更是威脅父親性命。黎智英女兒黎采表示，判刑殘忍令人心碎，過去 5 年目睹父親健康情況急劇轉差，憂慮他會在獄中離世，成為烈士。
黎智英案判刑｜法庭稱陳梓華證供對黎定罪非常關鍵 刑期最短 即睇各被告減刑因素｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，今日（9日）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭指出，從犯證人陳梓華的證供對於黎智英第三項控罪被定罪非常關鍵，鑑於各項求情因素，法庭給予他最多刑期扣減，最終監禁 6 年 3 個月，是眾多被告之中刑期最短。
黎智英案判刑｜法庭裁黎智英為串謀幕後主腦和推動者 判囚 20 年已考慮高齡及健康狀況｜Yahoo
78 歲壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭裁定黎智英是「各項串謀的幕後主腦和推動者」，故此將其量刑起點提高，總刑期為 20 年的監禁。法庭並稱，有考慮到黎智英的高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素，認為會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，已對量刑作出扣減。
黎智英案判刑︱通宵輪候市民憂秋後算帳：目擊排隊女子被搜出蘋果匙扣 遭警帶走︱Yahoo．睇片
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發佈煽動刊物」罪成，案件今早於西九龍裁判法院判刑。過百名市民今早於開審前在法院外排隊旁聽，包括不少前《蘋果》員工。有排隊市民形容警方嚴陣以待，抄下出入隊伍的排隊人士身份證號碼。
黎智英案判刑｜李家超：重判廿年彰顯法治，大快人心｜Yahoo
壹傳媒創辦人，78 歲的黎智英因為 2 項「串謀勾結外國勢力」及 1 項「串謀發布煽動刊物罪」，今（2 月 9 日）被高等法院判監 20 年，其餘 8 名被告則被判監禁 6 年 3 個月至 10 年不等。《蘋果日報》三間相關公司各被判罰款 3,004,500 港元。港府下午 1 時 20 分發稿，引述行政長官李家超指，「黎智英罪行滔天，惡貫滿盈，被重判入獄 20 年，彰顯法治，伸張正義，大快人心。」
黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇｜Yahoo
壹傳媒創辦人，78 歲的黎智英因為 2 項「串謀勾結外國勢力」及 1 項「串謀發布煽動刊物罪」，今（2 月 9 日）被高等法院判監 20 年，為《香港國安法》2020 年生效以來判處的最高刑罰。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。《Yahoo 新聞》持續跟進報道，以下為最新文章列表。
黎智英案判刑︱78歲黎或監獄度餘生？李桂華：天先知道︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被判囚 20 年，為《國安法》實施以來刑期最重的被告。其餘 8 名認罪被告則被判囚 6 年 3 個月至 10 年。警方國安處總警司李桂華表示歡迎法庭的判刑，認為法庭判刑足以反映事件嚴重性，突顯他罪魁禍首及幕後推手的角色。被問到現年78歲的黎智英或會在監獄度過餘生，李桂華稱「天先知道」，強調黎「所獲刑期係佢十分應得」。至於警方會否就刑期作上訴，李稱要先與律政司商討，並指警方仍未完成調查案件，但詳情不便透露。
英國、歐盟籲釋放黎智英 華外交部：不得干預香港司法(陳雪沂報道)
【Now新聞台】英國、歐盟等相繼呼籲應無條件釋放黎智英。在北京，外交部批評黎智英行為嚴重衝擊「一國兩制」的原則底線，理應受到法律嚴懲，呼籲有關國家尊重中國主權和香港法治，不得以任何形式干預香港司法。 在北京，外交部記者會上，有記者問到英國首相施紀賢訪華期間提及黎智英案，中方對量刑有何評論。發言人林劍指出，黎智英是中國公民、是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，行為嚴重衝擊「一國兩制」的原則底線、嚴重危害國家安全、嚴重損害香港的繁榮穩定和市民福祉，理應受到法律的嚴懲，而香港是法治社會特區，司法機關依法履職，盡責捍衛國家安全，合情、合理、合法。外交部發言人林劍：「中央政府堅定支持特區依法維護國家安全，懲治危害國家安全的犯罪行為。有關司法案件純屬香港特區內部事務，我們敦促有關國家尊重中國主權、尊重香港法治，不得就特區司法案件審理發表不負責任的言論，不得以任何形式干預香港司法、干涉中國內政。」多國都對判決表達關注，英國外交部在社交平台X發布外相顧綺慧的聲明，指20年刑期對78歲的黎智英來說形同終身監禁，非常關注他的健康情況，再次呼籲港府基於人道主義釋放黎智英，讓他與家人團聚；針對判刑結果，
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。