黎智英案判︱律師會：無人可凌駕法律 對香港司法制度抱無毋庸置疑的信任︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英因「串謀勾結外國勢力」及 「串謀發布煽動刊物罪」等罪成，今（2 月 9 日）被高等法院判監 20 年。律師會在判刑後發表聲明，稱黎智英案判刑引起廣泛關注，該會遂純粹從法律層面回應相關關注。該會呼籲各界充分了解及細閱裁決理由書和判刑理由書，並重申其對香港司法制度、司法機構的獨立性，以及法官的誠信與專業，抱有毋庸置疑的信任和信心。

律師會：人權並非絕對

該會指出，正如裁決理由書所述，維護國家安全的法律非香港獨有，英、澳、加等亦設相關法律，「在適當情況下，該等司法管轄區可就嚴重危害國家或公共安全的罪行判處終身監禁」。聲明續稱，國安法實施反映香港在維護國家安全方面的憲制責任，同時基本法以及適用於香港的《公民權利和政治權利國際公約》等公約繼續保障言論、出版、結社、集會及示威等自由的人權，但相關權利並非絕對，可依法作出限制。

公眾及傳媒均可旁聽聆訊 沒有不當限制

聲明形容，黎智英案審訊歷時156日，公眾及傳媒在沒有施加不當限制的情況下均可旁聽聆訊，而且庭上各方都有法律代表，被告亦保全面上訴權利；《基本法》保障法院的獨立及公正，和人人享有公平審訊的權利，當中第85條規定法院獨立進行審判，不受任何干涉，「司法誓詞要求所有法官及司法人員在無畏無懼、無偏無私的情況下，堅守法律，維持司法公義。沒有人能凌駕於法律之上，法律亦平等適用於所有人」。律師會又引述首席法官張舉能早前稱，有意義的公眾評論必須建基於細閱判案書及適當理解法律原則。