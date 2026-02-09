黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
黎智英案判︱律師會：無人可凌駕法律 對香港司法制度抱無毋庸置疑的信任︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英因「串謀勾結外國勢力」及 「串謀發布煽動刊物罪」等罪成，今（2 月 9 日）被高等法院判監 20 年。律師會在判刑後發表聲明，稱黎智英案判刑引起廣泛關注，該會遂純粹從法律層面回應相關關注。該會呼籲各界充分了解及細閱裁決理由書和判刑理由書，並重申其對香港司法制度、司法機構的獨立性，以及法官的誠信與專業，抱有毋庸置疑的信任和信心。
律師會：人權並非絕對
該會指出，正如裁決理由書所述，維護國家安全的法律非香港獨有，英、澳、加等亦設相關法律，「在適當情況下，該等司法管轄區可就嚴重危害國家或公共安全的罪行判處終身監禁」。聲明續稱，國安法實施反映香港在維護國家安全方面的憲制責任，同時基本法以及適用於香港的《公民權利和政治權利國際公約》等公約繼續保障言論、出版、結社、集會及示威等自由的人權，但相關權利並非絕對，可依法作出限制。
公眾及傳媒均可旁聽聆訊 沒有不當限制
聲明形容，黎智英案審訊歷時156日，公眾及傳媒在沒有施加不當限制的情況下均可旁聽聆訊，而且庭上各方都有法律代表，被告亦保全面上訴權利；《基本法》保障法院的獨立及公正，和人人享有公平審訊的權利，當中第85條規定法院獨立進行審判，不受任何干涉，「司法誓詞要求所有法官及司法人員在無畏無懼、無偏無私的情況下，堅守法律，維持司法公義。沒有人能凌駕於法律之上，法律亦平等適用於所有人」。律師會又引述首席法官張舉能早前稱，有意義的公眾評論必須建基於細閱判案書及適當理解法律原則。
其他人也在看
黎智英案判刑︱前《蘋果》員工盼見出獄前「最後一面」 旁聽市民痛哭：根本係冤獄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由拘捕至判刑橫跨逾 5 年，壹傳媒創辦人黎智英今（8日）被重判 20 年，多名旁聽市民聞判後情激動落淚。趙婆婆庭外激動痛哭，「佢（黎智英）咁嘅年紀，出唔出得返嚟？我估出唔返喇。我真係好傷心，根本就係冤獄」。她透露自己年過七旬，為入正庭聽審於法院外通宵排隊四晚，原本預算黎智英會被判 10 年，豈料最終刑期為 20 年。另有旁聽人士散庭後在法院外高聲說「根本一日都唔應該坐」。
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
戰後最強勢首相崛起東瀛 高市的日本夢即將接受市場考驗
【彭博】— 就在不久前的10月，高市早苗千辛萬苦才爭取到能出任首相的國會席位。如今她華麗轉身，坐擁的選民授權之大，為第二次世界大戰以後日本歷屆領導人無法攀比。
日本大選：高市早苗的政治豪賭結果即將揭曉
Reuters 日本將於周日（2月8日）再次舉行眾議院大選，這是短短兩年內的第二次全國性選舉。這場突如其來的提前投票，讓執政黨、在野黨以及許多選民都措手不及。 日本首位女性首相高市早苗（Sanae Takaichi）正以她個人的高人氣押注在這場選舉，希望能成功做到前任未能做到的事：為長期執政卻深陷民怨的自由民主黨（LDP，自民黨）爭取到明確的民意授權。 這是一場政治豪賭——因為她的前任石破茂也曾這麼做，卻慘敗收場。 ...
傳北京或因美對台售武阻特朗普4月訪華
英國《金融時報》日前報道，北京當局警告美國，若推進新一筆200億美元的對台軍售案，可能有礙美國總統特朗普4月的訪華行程。
珍惜生命｜馬鞍山15歲少女墮樓 送院搶救不治
今日(8日)早上10時許，警方接報，指馬鞍山利安邨利豐樓懷疑有人從高處墮下。救援人員接報到場，發現該名15歲少女昏迷不醒。
泰國大選爆冷 保皇派意外擊敗人民黨獲勝
【彭博】— 泰國執政的保守黨派周日出人意料地乾淨利落贏得大選，這是本世紀以來該國保皇派首次獲勝，也意味著進步運動遭到了明顯挫折。
黎智英案判刑｜黎智英被判囚 20 年 其中 3 名被告被判 10 年監禁 陳梓華刑期最短囚 6 年 3 月｜Yahoo
78 歲壹傳媒創辦人黎智英還押至今逾五年，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。
黎智英案判刑｜法庭稱陳梓華證供對黎定罪非常關鍵 刑期最短 即睇各被告減刑因素｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，今日（9日）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭指出，從犯證人陳梓華的證供對於黎智英第三項控罪被定罪非常關鍵，鑑於各項求情因素，法庭給予他最多刑期扣減，最終監禁 6 年 3 個月，是眾多被告之中刑期最短。
黎智英案判刑︱78歲黎或監獄度餘生？李桂華：天先知道︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被判囚 20 年，為《國安法》實施以來刑期最重的被告。其餘 8 名認罪被告則被判囚 6 年 3 個月至 10 年。警方國安處總警司李桂華表示歡迎法庭的判刑，認為法庭判刑足以反映事件嚴重性，突顯他罪魁禍首及幕後推手的角色。被問到現年78歲的黎智英或會在監獄度過餘生，李桂華稱「天先知道」，強調黎「所獲刑期係佢十分應得」。至於警方會否就刑期作上訴，李稱要先與律政司商討，並指警方仍未完成調查案件，但詳情不便透露。
黎智英案判刑｜法庭裁黎智英為串謀幕後主腦和推動者 判囚 20 年已考慮高齡及健康狀況｜Yahoo
78 歲壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭裁定黎智英是「各項串謀的幕後主腦和推動者」，故此將其量刑起點提高，總刑期為 20 年的監禁。法庭並稱，有考慮到黎智英的高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素，認為會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，已對量刑作出扣減。
美國財長為高市早苗大勝喝彩
（法新社華盛頓8日電） 美國財政部長貝森特今天為日本首相高市早苗在大選中「大獲全勝」喝彩，強調強大的日本讓美國在亞洲更具實力。當日本強大時，美國在亞洲就強大。」
出口民調：日本執政聯盟預計將獲眾議院過半席次
日本周日（8 日）舉行第 51 屆國會眾議院選舉，據日本媒體最新報導，出口民調顯示，自民黨和日本維新會執政聯盟有望獲得過半席次。
網戀騙案一周逾15宗總損失逾1,100萬 39歲男Tg交友被呃逾300萬元
警方「守網者」平台公布，過去一周，接獲至少15宗相關網上情緣騙案，總損失金額超過1,100萬元。 日前一名39歲男士報案，指去年11月透過Telegram交友群組結識一名自稱來自台灣的女網友。對方聲稱「被逼良為娼」，短短兩個月內以還債、處理親人身後事等藉口向事主借錢。 事主因「戀愛腦」發作，誤信騙徒，分15次將超過300萬元轉賬給對方。其後騙徒失聯，事主才如夢初醒，發現受騙。 警方提醒，今時今日網上交友都好平常，但記住對方一講到錢、投資、以不同藉口要求銀行轉賬，要立即警惕，慎防被騙。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
黎智英涉國安法案 香港法院重判20年
（法新社香港9日電） 香港民主派傳媒大亨黎智英因觸犯國家安全法中的「勾結外國勢力」及「煽動」罪，今天遭香港高等法院重判20年有期徒刑。法官在一份摘要文件中表示：「考量黎智英的犯罪行為極為嚴重且重大…本法院認為，黎智英本案總刑期應為有期徒刑20年。」
英國金融時報稱 美國在特朗普與習近平舉行峰會前考慮新的對台軍售
【彭博】— 據英國《金融時報》報導，美國正籌備對台灣出售新一批武器，而對台軍售問題已令中方官員深感不安，甚至可影響美國總統特朗普計畫在4月訪問中國的安排。
美中關係再現變數！中國警告對台軍售恐影響特朗普4月訪中行程
《金融時報》週五 (6 日) 報道指出，中國已向美國發出警告，若華府推動新一批對台軍售，可能影響美國總統特朗普預計於 4 月訪問中國的行程。消息顯示，北京方面已向美方明確表達，相關軍售若持續推進，恐導致雙邊高層互動受阻，甚至衝擊領導人會晤安排。
眾院選前一天 高市早苗喊出強硬移民政策爭取支持
（法新社東京7日電） 日本首相高市早苗今天在眾議院選舉前一天訴求選民支持，承諾將透過從嚴審查移民等措施，讓日本「更繁榮、安全」。她對移民政策的強硬立場，目前似已改過主打「日本第一」路線的民粹政黨參政黨勢頭；參政黨去年在參議院選舉有不錯表現。
黎智英國安案｜李桂華：因健康狀況的減刑是法庭額外施恩 黎智英所獲刑期十分應得(陳樂陶報道)
【Now新聞台】黎智英國安案判刑，警方國安處總警司李桂華歡迎法庭的判刑，認為是凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指他的刑期是應得，法庭因健康狀況作出減刑是額外的施恩。被告陳沛敏的丈夫、前《立場新聞》總編輯鍾沛權離開時，沒有就判刑作出回應。陳沛敏丈夫鍾沛權：「我真的沒話說。(覺得刑期會否很長？)我沒話說。(會否上訴，有甚麼感受？)辛苦了。」警方國安處歡迎法庭判刑，顯示法庭確定黎智英的罪行相當嚴重，凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指經歷156日的審訊、2000多件的證物等，及以絕對公開透明的程序進行，這一個是香港法治精神最佳的寫照。對於黎智英因健康狀況獲得減刑，李桂華指不代表黎智英沒有誇大過。警方國安處總警司李桂華：「這實屬法庭對他額外施恩，並不等於他沒有曾經誇大他的狀況。黎智英會在獄中度過他的餘生，這個講法，我相信這個問題，我們在座之中沒有人能夠說得來，這個上天才會知道。但我想說一件事，他所獲得到刑期是他十分應得的。」被問到對於交換囚犯的立場，李桂華指沒有聽過此做法。李桂華：「交換囚犯，我好像沒有聽過這個名詞，交換人質我就聽過，或者交換戰俘我就聽過。我這樣說吧，你剛才說的問題是涉及一個