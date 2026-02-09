黎智英案判刑︱通宵輪候市民憂秋後算帳：目擊排隊女子被搜出蘋果匙扣 遭警帶走︱Yahoo

今早過百人庭外輪候旁聽黎智英案判到，有通宵排隊的市民稱，昨晚遭警搜袋、出入須抄身份證。

【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發佈煽動刊物」罪成，案件今早於西九龍裁判法院判刑。過百名市民今早於開審前在法院外排隊旁聽，包括不少前《蘋果》員工。有排隊市民形容警方嚴陣以待，抄下出入隊伍的排隊人士身份證號碼。

三日前逾60人通宵排隊

上周五（6日）法院外已有逾 60 人通宵露天輪候旁聽。警方一度以橙帶圍封排隊區域，搜查排隊人士的隨身物品，期間禁止記者內進。

至今早近 8 時半，法院外有逾百人排隊，包括前社民連成員「阿牛」曾健成、漫畫家尊子等。不少前《蘋果》員工亦前來旁聽。排在隊頭部份人戴上口罩、帽子，背對馬路。

廣告 廣告

政治漫畫家尊子(中間戴冷帽)今早到庭外排隊輪候旁聽，現場以鐵馬及橙帶圍封排隊區。

排隊人士：遭搜袋 出入須抄身份證

50 多歲的Andy上周五曾到法院，但發現已有約 70 人輪候，預計入不到正庭，於是昨晚 8 時再到場。他形容警方嚴陣以待，不但搜查排隊人士的袋中物品，並抄下出入隊伍的排隊人士的身份證號碼，「畀個身份證4個字好就已經 ok 啦，使咩使咩要晒所有嘅嘢？我點知道會唔會去秋後算帳」。

Andy續說，凌晨下着毛毛雨期間，排在前排一名女子因打開了一把黃色雨傘，在場指揮官要求收走，女子反駁對方香港有哪條法例禁止，結果去完洗手間折返後，被警員搜查所有物品，在身上搜出一個蘋果鎖匙扣，女子最後被帶到長沙灣警署。

他謂，今次案件是本港首宗「串謀勾結外國勢力」案，期望法庭用強而有力證據證明黎智英干犯外國勢力，但連日來多次聽審後，認為未有如預期般，慨嘆 9 名被告的罪名是「講事實報道真相」。

李女士直言難以形容今時今日的香港，但拒絕遺忘。

港豬變讀者：旁聽給予支持

60 多歲的退休人士李女士過去亦到場聽審「蘋果案」，直言難以形容今時今日的香港，但拒絕遺忘，即使能力有限，但做得幾多得幾多，至少前來旁聽給予支持。

李女士自言之前是「港豬」，但 2019 年社會運動後社會轉變大，個人生活習慣開始轉變，亦開始主要收看《蘋果》和網媒，少看電視新聞。她表示對近期的案件都感心痛，「希望黎生頂到，再希望見到佢出嚟」，並希望其他蘋果高層刑期不長，早日與家人團聚，但她相信不會再有《蘋果》，不會再有「《蘋果》2.0」。