黎智英被判監 20 年
黎智英案判刑︱前《蘋果》員工通宵輪候：目擊排隊女子被搜出蘋果匙扣 遭警帶走︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發佈煽動刊物」罪成，案件今早於西九龍裁判法院判刑。過百名市民今早於開審前在法院外排隊旁聽，包括不少前《蘋果》員工。有排隊市民形容警方嚴陣以待，抄下出入隊伍的排隊人士身份證號碼。
三日前逾60人通宵排隊
上周五（6日）法院外已有逾 60 人通宵露天輪候旁聽。警方一度以橙帶圍封排隊區域，搜查排隊人士的隨身物品，期間禁止記者內進。
至今早近 8 時半，法院外有逾百人排隊，包括前社民連成員「阿牛」曾健成、漫畫家尊子等。不少前《蘋果》員工亦前來旁聽。排在隊頭部份人戴上口罩、帽子，背對馬路。
前員工：排隊人士遭搜袋 出入須抄身份證
50 多歲的Andy上周五曾到法院，但發現已有約 70 人輪候，預計入不到正庭，於是昨晚 8 時再到場。他形容警方嚴陣以待，不但搜查排隊人士的袋中物品，並抄下出入隊伍的排隊人士的身份證號碼，「畀個身份證4個字好就已經 ok 啦，使咩使咩要晒所有嘅嘢？我點知道會唔會去秋後算帳」。
Andy續說，凌晨下着毛毛雨期間，排在前排一名女子因打開了一把黃色雨傘，在場指揮官要求收走，女子反駁對方香港有哪條法例禁止，結果去完洗手間折返後，被警員搜查所有物品，在身上搜出一個蘋果鎖匙扣，女子最後被帶到長沙灣警署。
他謂，今次案件是本港首宗「串謀勾結外國勢力」案，期望法庭用強而有力證據證明黎智英干犯外國勢力，但連日來多次聽審後，認為未有如預期般，慨嘆 9 名被告的罪名是「講事實報道真相」。
港豬變讀者：旁聽給予支持
60 多歲的退休人士李女士過去亦到場聽審「蘋果案」，直言難以形容今時今日的香港，但拒絕遺忘，即使能力有限，但做得幾多得幾多，至少前來旁聽給予支持。
李女士自言之前是「港豬」，但 2019 年社會運動後社會轉變大，個人生活習慣開始轉變，亦開始主要收看《蘋果》和網媒，少看電視新聞。她表示對近期的案件都感心痛，「希望黎生頂到，再希望見到佢出嚟」，並希望其他蘋果高層刑期不長，早日與家人團聚，但她相信不會再有《蘋果》，不會再有「《蘋果》2.0」。
黎智英案判刑｜無國界記者：香港新聞自由徹底崩潰 勿讓黎死於獄中重蹈劉曉波覆轍｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁，無國界記者（RSF）發表聲明，對於黎智英被判處重刑感到憤慨，形容判決凸顯香港新聞自由的徹底崩潰，亦反映當局對新聞獨立的蔑視。
記者直擊｜黎智英國安案今判刑 西九龍法院外大批警員戒備
【Now新聞台】黎智英國安案今日判刑，本台記者湯偉圓早上8時在西九龍裁判法院門外所見，現場已劃分為多個區域，包括記者區及旁聽人士排隊的區域等，亦有大批警員在場維持秩序及戒備。由於案件受到廣泛關注，除了正庭，法庭同時設有7個延伸庭，合共有近500個公眾席及逾百個記者席。 黎智英早前被裁定一項串謀發布煽動刊物和兩項串謀勾結外國勢力罪，全數罪成，面臨最高刑罰是終身監禁。#要聞
黎智英國安案將判刑 案件求情回顧(梁柏晞報道)
【Now新聞台】黎智英國安案明日判刑，本案是本港首宗勾結外國勢力案，各被告的刑期長短受本港和國際社會關注。 壹傳媒創辦人黎智英在還柙約5年後，被裁定一項串謀發布煽動刊物和兩項串謀勾結外國勢力罪全數罪成。法官裁定他是案件主腦，指他動搖中國共產黨管治的意圖從無改變，國安法生效前後都尋求中共倒台。黎智英連同同案認罪被告今年1月求情。根據國安法第29條，勾結外國勢力罪刑罰分兩級，罪行重大判監10年以上至終身，其餘判監3年以上、10年以下。法官李運騰曾在庭上指，若認為本案不是罪行重大，是不切實際。現年78歲的黎智英，以及他的親友都無呈交求情信。黎智英經長期囚禁，健康狀況受國際社會關注，控辯雙方曾就此在庭上爭論。除了黎智英外，本案另有8名認罪被告，其中5人擔任從犯證人，他們希望法庭扣減一半刑期；另外有3名被告認罪，但無為控方作證，未必能按國安法第33條刑罰降級。有辯方律師擔心，若他們刑期是較高一級，會受10年監禁最低刑期限制，無法獲得全數認罪扣減，提出法庭決定各被告刑罰分級時，須考慮他們案中的角色，將量刑起點定於較低一級。案件廣受社會關注，司法機構宣布除正庭外，會開放7個延伸庭，合共派發491張入
黎智英案判刑｜黎智英被判囚 20 年 其中 3 名被告被判 10 年監禁 陳梓華刑期最短囚 6 年 3 月｜Yahoo
78 歲壹傳媒創辦人黎智英還押至今逾五年，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。
黎智英案判刑｜警方嚴密佈防 開庭前過百人排隊等旁聽 部份包括前《蘋果》員工｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發佈煽動刊物」罪成，案件周一（9 日）早上 10 時於西九龍裁判法院（暫代高等法院）判刑。早上 6 時許，已有數十名市民在法院外排隊入場旁聽。警方嚴密佈防，過百名穿上戰術背心的警員駐守法院四周，「銳武」裝甲車和多架「豬籠車」戒備，途經法院出入口的車輛須停車接受警方檢查。約 8 時 25 分，黎智英由「鐵甲威龍」囚車被押送到法院。
