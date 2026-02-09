黎智英案判刑︱78歲黎或監獄度餘生？李桂華：天先知道︱Yahoo

警方國安處總警司李桂華

【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被判囚 20 年，為《國安法》實施以來刑期最重的被告。其餘 8 名認罪被告則被判囚 6 年 3 個月至 10 年。警方國安處總警司李桂華表示歡迎法庭的判刑，認為法庭判刑足以反映事件嚴重性，突顯他罪魁禍首及幕後推手的角色。被問到現年78歲的黎智英或會在監獄度過餘生，李桂華稱「天先知道」，強調黎「所獲刑期係佢十分應得」。至於警方會否就刑期作上訴，李稱要先與律政司商討，並指警方仍未完成調查案件，但詳情不便透露。

李桂華：黎一手培植激進分子 煽動宣傳反政府

李桂華於案件判刑後在法院見傳媒，稱國安處歡迎法庭重判黎智英囚 20 年，認為法庭判刑足以反映事件嚴重性，顯示他的罪行相當嚴重，突顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，包括勾結外國勢力要求制裁其國家城市，並在港透過其「傳媒王國」及一手培植的激進分子進行反政府的煽動宣傳。

李桂華續說，案中 5 名作為從犯證人的刑期亦體現香港國安法第 33 條的規定，對於揭發他人罪行且查證屬實的被告，可依法從輕或減輕處罰。

李桂華在黎智英案判刑後向傳媒表示，歡迎法庭判刑。

拘捕至今五年半 李：反映審理過程嚴謹

李桂華提到，上月求情階段時，黎智英一方曾希望法庭判刑時考慮其年齡、健康及單獨囚禁的狀况為由輕判。他重申，黎智英的身體毛病獲適切治療，單獨囚禁亦是他自行申請，認為黎明顯「對香港無做過咩好事，可以用嚟做求情理由」。他又指，法庭最終因應黎的狀况減刑實屬「格外施恩」，並不代表黎沒有誇大其健康狀況。

李桂華發言時回顧案件，稱自 2020 年 8 月 10 日拘捕黎智英至今日判刑，歷時 5 年半，審理過程反映司法制度嚴謹，法庭以最嚴謹刑事舉證標準及絕對公開透明程序進行，形容是「香港法治精神的最佳寫照」，強調案件涉及嚴重罪行及很多證據，認為處理時間屬可接受水平。