黎智英案判刑｜李家超：重判廿年彰顯法治，大快人心｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人，78 歲的黎智英因為 2 項「串謀勾結外國勢力」及 1 項「串謀發布煽動刊物罪」，今（2 月 9 日）被高等法院判監 20 年，其餘 8 名被告則被判監禁 6 年 3 個月至 10 年不等。《蘋果日報》三間相關公司各被判罰款 3,004,500 港元。港府下午 1 時 20 分發稿，引述行政長官李家超指，「黎智英罪行滔天，惡貫滿盈，被重判入獄 20 年，彰顯法治，伸張正義，大快人心。」

李家超又指，黎智英長期利用《蘋果日報》荼毒市民、煽動仇恨、歪曲事實、蓄意製造社會對立、美化暴力，公然乞求外部勢力制裁中國、制裁香港特區，犧牲人民福祉，賣國禍港，損害國家和香港特區利益，「罪證纍纍，罪有應得。」

稍後有詳細報道。