黎智英案判刑｜法庭稱陳梓華證供對黎定罪非常關鍵 刑期最短 即睇各被告減刑因素｜Yahoo

黎智英案從犯證人陳梓華被判監禁 6 年 3 個月。（立法會 2016 年 3 月 29 日環境事務委員會會議片段截圖）

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，今日（9日）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭指出，從犯證人陳梓華的證供對於黎智英第三項控罪被定罪非常關鍵，鑑於各項求情因素，法庭給予他最多刑期扣減，最終監禁 6 年 3 個月，是眾多被告之中刑期最短。

法庭：各證人不屬「超級告密者」

法庭頒下判刑理由書新聞摘要，提及正如裁決理由書所指，從犯證人張劍虹、陳沛敏、楊清奇、陳梓華和李宇軒每位不僅認罪，而且在案中為控方作供。法庭裁定他們每位均是誠實的證人，其證供對於黎智英和各公司被告的定罪起了重要的作用，信納可對他們從輕、減輕處罰，判處一個較量刑起點為低的刑期。然而，法庭稱考慮過所有資料後，並不接受從犯證人中任何一位屬於「超級告密者」的類別。

廣告 廣告

法庭裁定陳梓華的證供對於黎智英串謀勾結外國勢力的控罪被定罪非常關鍵。圖為 2020 年 8 月 10 日黎智英被捕。（REUTERS/Tyrone Siu）

關於陳梓華，法庭裁定其證供對於黎智英串謀勾結外國勢力的控罪被定罪非常關鍵，尤其是當中提到台灣的會面並將黎智英與李宇軒及劉祖廸聯繫起來。法庭並指，留意到陳梓華在英國出生和受教育，稱他對於返回英國可能有些疑慮，尤其是某些同謀人士仍然於當地在逃。法庭鑑於各項的求情因素，法庭給予他的總刑期扣減是 8 年 9 個月，最終判監禁 6 年 3 個月，是眾多被告之中刑期最短。

張劍虹、陳沛敏被指品格正面良好

張劍虹方面，法庭接納他在 2020 年曾一次性捐款約 500 萬元予蘋果日報慈善基金。其後，他定期和自願地參與蘋果日報慈善基金的工作和其他慈善機構的活動。他也曾作出其他慈善捐贈，捐款總額為 180 萬元至 190 萬元。法庭裁定他具有正面良好的品格，連同其他的求情因素，給予他的總刑期扣減是 8 年 3 個月，最終判監禁 6 年 9 個月。

至於陳沛敏，法庭指看到她對蘋果日報慈善基金的工作曾作出貢獻，認為這是一個可顯示她具有正面良好品格的考慮因素，連同其他的求情因素，法庭給予她的總刑期扣減是 8 年。陳最終的刑期為監禁 7 年。

2021 年 6 月 17 日，警方國安處以串謀勾結外國勢力罪拘捕包括陳沛敏在內的多名《蘋果日報》高層。(Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)

李宇軒「充分合作」

關於李宇軒，法庭接納他在 2021 年 3 月 22 日回港後與執法當局「充分合作」，指他從內部人士的角度，就「Stand with Hong Kong Fight for Freedom」（「SWHK」）和對華政策跨國議會聯盟（「IPAC」）的工作和活動提供了詳盡和重要的證供。法庭給予他的總刑期扣減是 7 年 9 個月，最終判監禁 7 年 3 個月。

楊清奇協助控方

楊清奇方面，法庭指由於他及時認罪和協助控方，法庭給予他 7 年 6 個月的刑期扣減。法庭亦考慮到他的家庭狀況，基於人道理由，法庭額外扣減 3 個月，因此他獲得的總刑期扣減是 7 年 9 個月。楊最終的刑期為監禁 7 年 3 個月。

羅偉光、林文宗、馮偉光沒有作供 僅認罪扣三分一刑期

至於羅偉光、林文宗和馮偉光，法庭指由於他們沒有作供，也沒有協助控方，他們只能獲因及時認罪而可得的慣常三分之一的刑期扣減，故每人的刑期獲減至 10 年監禁。法庭並指這已是法例所訂最低的刑罰。