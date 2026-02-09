黎智英案判刑｜法庭裁黎智英為串謀幕後主腦和推動者 判囚 20 年已考慮高齡及健康狀況｜Yahoo

壹傳媒創辦人黎智英被控串謀發布煽動刊物和兩項串謀勾結外國勢力罪成。今日（2 月 9 日）法庭裁定其總刑期為 20 年監禁。圖為 2021 年 2 月 9 日資料圖片。（REUTERS/Tyrone Siu/File Photo）

【Yahoo 新聞報道】78 歲壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭裁定黎智英是「各項串謀的幕後主腦和推動者」，故此將其量刑起點提高，總刑期為 20 年。法庭並稱，有考慮到黎智英的高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素，認為會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，已對量刑作出扣減。

黎智英妻子李韻琴（中）與天主教香港教區榮休主教陳日君樞機（右）到庭聽取判決。

法庭：串謀屬最嚴重級別

黎智英及《蘋果日報》3 間公司被裁定串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及／或複製煽動刊物罪成。法庭頒下的判刑理由書新聞摘要指出，鑑於該等受抨擊的文章以實體版及在網上平台發布，還有文章的數量、參與發布文章的各方人數，以及罪行持續的時間，法庭經評估後裁定有關的串謀屬於最嚴重的級別。就黎智英這項控罪，法庭採納 21 個月監禁作為量刑起點；而就各公司被告，法庭則採納 4,500 元罰款作為量刑起點。

此外，黎智英被裁定兩項串謀勾結外國勢力罪成。《國安法》第 29 條的處罰條文訂明：「犯前款罪，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或者 10 年以上有期徒刑。」法庭指出，考慮過與本案罪行相關的證據後，認為有關罪行屬「罪行重大」，而判處刑期不應少於 10 年。法庭形容，有關的串謀「不僅經精心策劃，且是早有預謀」，涉及使用網上平台，觸及本地及海外受眾。

法庭並指，控罪中各方的活動在香港境內和境外進行，請求外國實施制裁、封鎖或者採取其他敵對行動的呼籲，無論是公開進行或者隱晦行事，都確實促成了外國政府針對香港特區以及針對中國及香港特區政府官員採取上述措施。就兩項控罪中的每項串謀，法庭採納 15 年監禁作為量刑起點；至於各公司被告，法庭則採納 300 萬港元罰款作為第二項控罪的量刑起點。

單獨囚禁等因素 令黎獄中生活更艱難

法庭裁定黎智英是「各項串謀的幕後主腦和推動者」，故此將其量刑起點提高。就串謀發布煽動刊物罪，法庭在原本 21 個月的量刑起點上增加 2 個月，初步定出監禁 23 個月的暫定刑罰。就兩項串謀勾結外國勢力罪，法庭在原本 15 年的量刑起點上增加 3 年，初步定出監禁 18 年的暫定刑罰。法庭表示，考慮過黎智英的求情後，接納其高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素加起來，會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，因此對量刑作出扣減：就串謀發布煽動刊物罪的刑期扣減 1 個月；及就兩項串謀勾結外國勢力罪的刑期分別扣減 1 年。

最終，法庭考慮黎智英所干犯的嚴重和重大犯罪行為，還有總刑期的原則，信納其在本案的總刑期應為 20 年的監禁。三項控罪的刑期有分期執行和部分同期執行，總刑期為 20 年監禁。