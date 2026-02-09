黎智英案判刑｜港澳辦：正義也許遲到但永不缺席 中聯辦：「市民」稱重判是「香港最好的賀年禮物」｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】黎智英案今日（8 日）判刑，其中黎智英被重判 20 年監禁。港澳辦以「港澳平」名義發表評論，形容黎智英被嚴懲，是「彰顯法治伸張正義」。兩個中央駐港機構，中聯辦和國安公署都分別發文，中聯辦指依法懲處黎智英是「罰當其罪、捍衛法治、維護福祉」；國安公署就指判刑結果是「彰顯國安法治權威。」立法會最大黨派民建聯亦表態支持重判黎智英，認為他「證據確鑿，罪有應得。」

【相關報道】

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇｜Yahoo

港澳辦：黎智英是港版「顏色革命幕後黑手」

港澳辦在評論中指，判刑已經嚴正有力宣示，「無論是誰，膽敢挑戰維護國家安全法律，都必定受到嚴懲」；判刑亦充分體現了香港特區維護國家安全的堅定意志。評論提到，黎智英過往公開招徠外部勢力干預，又操縱輿論工具，肆意煽動香港社會對中央政府和特區政府的仇恨、煽動市民非法抗爭、煽動暴力；嚴重違反《香港國安法》，嚴重挑戰「一國兩制」；法院是根據事實和法律對黎智英定罪，審訊過程公開透明，且不受任何干涉。評論又指黎智英是推動「修例風波」演變成港版「顏色革命」的「幕後黑手」，造成一度「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行。「如今黎智英終於受到嚴懲，再次印證一句警言：正義也許會遲到，但永遠不會缺席。」

中聯辦：外部勢力把戲 終究枉費心機「竹籃打水」

中聯辦發言人今日亦就黎智英判刑發表談話，表明堅決支持香港特區履行維護國安的憲制責任，以及對「反中亂港首惡分子」黎智英作出「公正判刑」。發言人指，留意到香港居民沒有忘記黎智英肆意利用輿論工具「洗腦」公開叫囂「為美國而戰」、配合外部勢力策動「顏色革命」；如果黎智英及其他犯罪分子受到懲處，「得到香港社會各界和廣大市民同聲支持，有市民網上發聲認為『這是香港最好的賀年禮物』。」發言人又指，在審訊期間，美英等國家的一些政客無視國際關係基本準則、罪證等，與竄逃海外的反中亂港分子「沆瀣一氣」，公然為黎智英「撐腰張目」，充分暴露「雙標」醜態，「事實再次證明，外部勢力和反中亂港分子卑劣的伎倆把戲終究是枉費心機、竹籃打水。」發言人最後指，香港在《國安法》和《維護國家安全條例》等法律護航下，香港特區治理效能不斷提升，由治及興邁出新步伐，中聯辦將一如既往支持香港特區依法防範、制止、懲治危害國家安全的行為和活動。

國安公署：黎智英所謂健康問題「不成為減刑因素」

國安公署發言人就指，156 日公開聆訊已經將黎智英勾結外部勢力危害國家安全的犯罪事實列出清楚，黎各項合法權利得到保障，855 頁定罪判詞依據清晰；審理過程已經清楚表明黎智英是「名副其實的反中亂港首惡分子」，需要依法嚴懲，「黎智英所謂的健康問題、羈押待遇問題不符事實，經不起證據檢驗，更不成為減輕處罰的因素。黎代理律師當庭表明對黎羈押期間的待遇沒有任何投訴。黎案的判刑結果罰當其罪。」發言人又說，維護國安，依法嚴懲危害國安行為，世界上任何一個國家或地區都責有攸歸；個別西方國家政客無視本國在維護國家安全上的嚴刑峻法，打着「人權」「自由」的幌子公然為黎撐腰張目，以制裁相威脅，粗暴干預香港司法。箇中的雙重標準「坐實其與黎智英的深度勾連關係」；如果妄圖借案件破壞香港法治環境和根基、干擾香港由治及興大好局面的卑劣用心，「只會激起香港社會的同仇敵愾，注定以失敗告終。」

民建聯：證據確鑿，罪有應得

民建聯今日亦發表聲明支持重判黎智英，認為黎被判監 20 年，「證據確鑿，罪有應得」，是維護國家安全的正義之舉；法院在今次審訊和判決「完全基於事實和法律，無懼外部壓力」，充分彰顯香港法治精神；審訊期間亦有大量證據指證黎智英罪行纍纍；至於外媒在審訊期間的大量抹黑、偏離事實的報導，訛稱黎智英在羈押期間受到虐待，「更清楚證明黎智英勾結外部勢力干預香港事務，危害國家安全。」民建聯又說，黎智英干犯的是國安法，志在顛覆國家政權和推翻、破壞國家根本制度，並非美西方勢力所美化的新聞及言論自由行為；美西方國家對案件妄議，而這些國家亦具備國家安全法例，除了顯露「虛偽雙標」，實質上亦干預和施壓香港司法獨立。民建聯最後指，國家安全法的實施有效恢復社會秩序，讓香港聚焦經濟民生發展，「嚴審重判黎智英不僅是香港司法公正的體現，更是確保香港「一國兩制」行穩致遠的必要措施。」