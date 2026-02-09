黎智英被判監 20 年
黎智英案判刑｜無國界記者：勿讓黎死於獄中重蹈劉曉波覆轍 保護記者委員會：對香港新聞自由「最後一擊」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁，無國界記者（RSF）發表聲明，對於黎智英被判處重刑感到憤慨，形容判決凸顯香港新聞自由的徹底崩潰，亦反映當局對新聞獨立的蔑視。
無國界記者又指，從黎智英被捕到審判與定罪，整個司法程序不過是一場鬧劇（sham）。組織又指，英國和美國等民主國家必須停止優先考慮與中國關係正常化，並應轉而向中國政府和香港當局施壓，確保黎智英和其他所有記者獲釋。
聲明最後指，已經目睹新聞自由捍衛者劉曉波因國際壓力不足而死於獄中，「我們絕不能讓黎智英重蹈覆轍。他的刑罰絕對不能變成死刑。」
保護記者委員會：國際社會必須加強施壓
保護記者委員會（CPJ）發聲明譴責判刑，行政總裁 Jodie Ginsberg 表示，今日的判決令人髮指，無疑是香港新聞自由的「最後一擊」（final nail）。她並且指，「如果我們希望世界各地都能尊重新聞自由，國際社會必須加大施壓力度，要求釋放黎智英。」
CPJ 提到，黎智英在 2020 年以來一直被單獨囚禁，而且擁有高血壓、糖尿病和白內障等疾病，「對於這位 78 歲的老人來說，法院的判刑其實相當於終身監禁」，組織並且長期以來呼籲當局釋放黎智英。CPJ 又引述數據，中國一直位列全球監禁記者人數最多的國家，目前至少有 51 名記者被關押，其中包括 8 名在香港的記者。
國際特赦組織香港分會：轉向「恐懼統治」又一分水嶺
國際特赦組織香港分會今早亦發表聲明，認為今次判刑標誌着香港由「法治」轉向「恐懼統治」的又一分水嶺，再次顯示《香港國安法》被用來將基本自由扭曲為刑事罪行；「監禁黎智英，是對言論自由的冷血攻擊，也標誌當局持續、系統性地剝奪香港曾引以為傲的各項權利。」
組織提到，黎智英被還押超過 5 年，而在今次判刑前，香港法院已就 4 宗涉及「未經批准集結」和欺詐的案件中對黎智英定罪，累計判處他超過 7 年有期徒刑。就著黎患病和遭單獨囚禁，聲明引述其律師指出：「他在監獄裡度過的每一天，都讓他離生命盡頭更近一步」。聲明最後指，「今日香港當局判處一名年屆 78 歲、僅因行使人權而被定罪的長者入獄，充分顯露了對人性尊嚴的徹底蔑視。黎智英應被立即、無條件釋放。」
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席,逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後,李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚,兒子黎耀恩從旁安慰。
