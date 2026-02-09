黎智英案判刑｜無國界記者：香港新聞自由徹底崩潰 勿讓黎死於獄中重蹈劉曉波覆轍｜Yahoo

RSF 無國界記者就黎智英案判刑發聲明。

【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁，無國界記者（RSF）發表聲明，對於黎智英被判處重刑感到憤慨，形容判決凸顯香港新聞自由的徹底崩潰，亦反映當局對新聞獨立的蔑視。

無國界記者又指，從黎智英被捕到審判與定罪，整個司法程序不過是一場鬧劇（sham）。組織又指，英國和美國等民主國家必須停止優先考慮與中國關係正常化，並應轉而向中國政府和香港當局施壓，確保黎智英和其他所有記者獲釋。

聲明最後指，已經目睹新聞自由捍衛者劉曉波因國際壓力不足而死於獄中，「我們絕不能讓黎智英重蹈覆轍。他的刑罰絕對不能變成死刑。」

