黎智英案判刑｜美國務卿魯比奧：判刑不公正促予人道假釋 佩洛西：踐踏新聞自由與法治｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英昨日（9 日）遭高等法院重判 20 年監禁，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在社交平台發文，表示針對黎智英的判決是不公正（unjust）且令人痛心（tragic），敦促當局給予黎智英人道假釋（humanitarian parole）。前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦發文表示，黎智英被判監是一場鬧劇（travesty），也是中共摧毀香港自由的另一個悲慘篇章，揚言自由世界必須始終與香港勇敢的民主捍衛者站在一起。

眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）就發文指，中方向黎智英施以 20 年監禁是嚴重司法不公，是對新聞自由和法治的直接踐踏（direct assault），又指世界必須共同發聲，表明這種過份的政治迫害必須停止，黎智英必須立即獲釋。前副總統彭斯（Mike Pence）就表示，對黎智英判監 20 年是對正義和法治的持續嘲弄（continued mockery），又指全世界熱愛自由的人都知道這是一場鬧劇，絕對不能容忍，並指特朗普政府必須繼續要求中國釋放黎智英。

港府、中央昨表態支持判刑

至於在昨日判刑後，港府就發稿，引述行政長官李家超指，「黎智英罪行滔天，惡貫滿盈，被重判入獄 20 年，彰顯法治，伸張正義，大快人心。」港府發言人就指，法庭早前頒下的裁決清楚指出黎智英為案中主腦，控制和利用《蘋果日報》荼毒社會，多次勾結外國勢力，乞求對中央和香港特區政府實施制裁和採取敵對行動，又指黎的「歹毒圖謀」跨越《香港國安法》實施前後，並形容他「他無恥地充當外部勢力的爪牙」，危害國安。

廣告 廣告

外交部發言人林劍昨午在例行記者會上形容，黎智英是「一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者」，理應受法律嚴懲。港澳辦以「港澳平」名義發表評論，形容黎智英被嚴懲，是「彰顯法治伸張正義」。兩個中央駐港機構，中聯辦和國安公署都分別發文，中聯辦指依法懲處黎智英是「罰當其罪、捍衛法治、維護福祉」；國安公署就指判刑結果是「彰顯國安法治權威。」立法會最大黨派民建聯亦表態支持重判黎智英，認為他「證據確鑿，罪有應得」。

【相關報道】

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇｜Yahoo