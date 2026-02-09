黎智英案判刑｜英國外相指判囚 20 年無異終身監禁 歐盟促無條件釋放｜Yahoo

壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪三罪成，今日（9日）被法庭判囚 20 年。圖為 2021 年 2 月 9 日資料圖片。（REUTERS/Tyrone Siu/File Photo）

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及 串謀發布煽動刊物罪三罪成，今日（9日）被法庭判囚 20 年。英國外相顧綺慧發聲明指，對 78 歲的黎智英判監 20 年，無異於判處終身監禁，對其健康狀況深感憂慮，並再次促請香港當局基於人道理由釋放他，結束這種可怕的折磨。歐盟強烈譴責法庭重判黎智英監禁 20 年，再次呼籲立即無條件釋放黎。澳洲政府對黎智英判刑表達深切關注，形容本案對香港言論自由造成寒蟬效應。

顧綺慧：續與港人站在一起

顧綺慧批評，香港當局對黎智英的檢控是出於政治動機，北京頒布的國安法是為了令異見者噤聲，如今英國公民黎智英被判處 20 年監禁，只是因為他行使言論自由。她續指，英國首相施紀賢訪華期間，直接向中國國家主席習近平提及黎智英案，提出英國最迫切的關注，在最高層面與中國展開討論，重申會就今日的判刑持續與中方跟進。聲明又說，英方與繼續與港人站在一起，並會遵守《中英聯合聲明》依法定下的承諾，籲中國做同樣的事。

澳洲籲終止壓迫

澳洲政府發聲明指，繼續呼籲中國終止對言論自由、集會自由、新聞自由和公民社會的壓迫，並促請廢除《香港國安法》。澳洲政府強調，一直就香港的人權狀況向香港及中國政府最高層面提出關注，將來會繼續這樣做。

歐盟表示，考慮到黎智英年事已高及其健康狀況，促請當局立即無條件釋放他。歐盟批評，本案屬針對黎智英及《蘋果日報》前高層和記者的政治檢控，嚴重損害香港聲譽，要求香港政府停止檢控記者，挽回公眾對新聞自由的信心，強調這是香港過去成為國際金融中心成功支柱之一。

