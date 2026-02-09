黎智英案判刑｜警方嚴密佈防 開庭前過百人排隊等旁聽 部份包括前《蘋果》員工｜Yahoo

約 8 時 25 分，黎智英由「鐵甲威龍」囚車被押送到法院。

【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發佈煽動刊物」罪成，案件周一（9 日）早上 10 時於西九龍裁判法院（暫代高等法院）判刑。早上 6 時許，已有數十名市民在法院外排隊入場旁聽。警方嚴密佈防，過百名穿上戰術背心的警員駐守法院四周，「銳武」裝甲車和多架「豬籠車」戒備，途經法院出入口的車輛須停車接受警方檢查。約 8 時 25 分，黎智英由「鐵甲威龍」囚車被押送到法院。

至今還押逾 5 年

現年 78 歲的黎智英至今還柙逾 5 年，去年 12 月被裁定違反《香港國安法》下兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發佈煽動刊物」三罪罪成；3 間《蘋果》公司受審後被裁定各一項串謀勾結罪，以及串謀發布煽動刊物罪成；張劍虹、陳沛敏、羅偉光等 6 名《蘋果》高層，及「重光團隊」成員李宇軒、陳梓華則分別承認一項串謀勾結外國勢力罪，至於串謀發佈煽動刊物罪獲法庭存檔。

過百傳媒到場

案件是《國安法》生效後首宗「串謀勾結外國勢力」案，備受全球關注。過百傳媒到場採訪。警方上周五（6 日）起，在分隔排隊旁聽人龍的鐵馬約一米外設置橙帶，記者須於橙帶外採訪。

廣告 廣告

早上未夠 7 時，已有過百警員到場戒備。隨後法院外警方部署逾百名人員，途經法院外通州街出入口的車輛須停車接受警方檢查。有「銳武」裝甲車駐守法院外戒備，多架俗稱「豬籠車」的警車亦停泊在法院四周。

大批警員在西九龍裁判法院外戒備。

市民上周四起排隊

上周四（5 日）突然有傳聞指案件周一判刑，隨即有市民排隊，至上周五法院外已有逾 60 人通宵露天輪候旁聽。警方一度以橙帶圍封排隊區域，搜查排隊人士的隨身物品，期間禁止記者內進。

至今早近 8 時半，法院外有逾百人排隊，不少前《蘋果》員工亦前來旁聽。排在隊頭部份人戴上口罩、帽子，背對馬路。

公眾席 491 個

司法機構早前公佈，今日共設 491 個公眾席，其中正庭將安排 42 個公眾席，另設 7 個延伸庭。籌號會於聆訊開始前 45 分鐘，在法院大樓 B 座地下大堂派發，先到先得、每人一張。至於記者席安排，正庭設 42 個記者席，另於兩個延伸庭設 74 個記者席。