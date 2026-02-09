黎智英案判刑｜鄧炳強稱刑期反映罪行嚴重性 強調黎智英是中國人 在香港服刑合理｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物 3 項罪成，今日（9日）被判囚 20 年。保安局局長鄧炳強回應稱，法庭的定罪判決及判刑彰顯法律正義，維護香港核心價值。被問若英國引用移交協定安排，要求黎智英到英國服刑，港府會否配合，鄧炳強說：「黎智英係中國人，佢喺香港中國犯法，佢喺香港中國服刑係非常合理嘅。」另外，政府官員及各部門陸續在社交媒體發文，支持法庭判刑。

對於黎智英被判囚 20 年，鄧炳強稱，法庭清楚說明其罪行重大，每條勾結的罪行由本來的量刑起點 15 年，加重至 18 年，而總刑期為 20 年監禁，認為足以反映罪行的嚴重性。鄧被問黎智英和其他《蘋果日報》前高層是否不會因行為良好而獲得三分一刑期扣減、會否如早前 47 人案被告趙家賢拍攝「認罪片」，鄧表示，任何人干犯危害國家安全罪行，須在懲教署署長認為提早釋放不會不利國安，會因應每宗案件和每名被告，因應實際情況去考慮。

法庭已就黎智英案判刑，保安局局長鄧炳強說，政府會適時依法向法庭申請充公令，沒收黎智英和《蘋果日報》3 間公司與罪行有關的犯罪得益，並盡快將 3 間公司從公司登記冊中剷除。(Photo by Yan ZHAO / AFP via Getty Images)

涉案公司財產遭凍結 鄧：適時申充公令

鄧炳強表示，特區政府依法打擊黎智英危害國家安全的罪行以來，多個美西方國家、反華媒體組織和政客，以及一些國際組織，聲稱案件屬政治檢控，持續將黎的犯罪行為與新聞自由混為一談，批評是刻意為黎智英洗白，無視他操弄媒體、煽動大眾、出賣國家等行為。他強調，法庭早前的裁決理由清楚表明，黎智英絕非因為政治觀點或信念受審，重申依照法律和證據作出裁決，不涉政治考慮，有關指控是子虛烏有。

當局早前已根據法例凍結黎智英和《蘋果日報》 3 間公司涉案的財產，鄧炳強說，由於法庭已判刑，特區政府會適時依法向法庭申請充公令，沒收和罪行有關的犯罪得益。此外，政府會根據《國安法》第 31 條規定，根據《公司（清盤及雜項條文）條例》，盡快將 3 間公司公司登記冊中剷除。

壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物 3 項罪成，今日（9日）被判囚 20 年。（資料圖片 / REUTERS/Tyrone Siu）

陳國基：多行不義必自斃

政務司司長陳國基在 facebook 表示，法庭以事實為依據，以法律為準繩，對黎智英「這個危害國家安全的首惡分子」定罪量刑，彰顯香港特區履行維護國家安全憲制責任，彰顯香港特區法治維護公平正義，「也是多行不義必自斃法理天道的充分體現」。他又說，黎智英的罪行受法律制裁，給全港市民帶來很多警示和深思，讓大家想清楚，維護國家安全事關每個人的福祉，「就好像空氣和水一樣不可缺少」。

林定國：盡心竭力履行憲制責任

律政司司長林定國在 facebook 表示，在本案及其他所有國安案件中，律政司一直盡心竭力依法履行憲制責任，做好檢控工作，確保在實際上所有國安法律都能全面和準確落實和執行，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，令違反相關法律的人士必須依法承擔責任。他感謝本案中所有檢控團隊成員的努力，感謝中央和行政長官一直以來的支持和信任，未來會做好維護國家安全的工作。

