黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。

判刑 10 時展開，杜麗冰開首指出判決書長達 47 頁，將不會於庭上讀出所有內容，隨即依序宣佈 9 名被告陳梓華、李宇軒、黎智英、張劍雄、陳沛敏、楊清奇、羅偉光、林文宗及馮偉光的刑期。

廣告 廣告

有旁聽人士聞黎智英遭判 20 年時激動大叫，被法庭職員帶離場。法官宣判後感謝各律師協助，詢問庭上無人有事表達後，宣布散庭。多名旁聽人士哭着離開。李韻琴攙扶陳日君樞機離開法院時雖然戴上墨鏡，仍可見到她鼻子通紅，淚流滿面，沿路有市民向她表示關心，她亦有點頭道謝。

約早上 10 時 20 分，李韻琴及陳日君樞機一同離開法院時，被大批傳媒包圍。有記者問到對刑期看法及會否上訴，兩人均沒回應。陳沛敏的丈夫鍾沛權離開法院時，亦被傳媒追訪。有記者問到對會否上訴、刑期是否過重等，鍾表示「我真係無嘢講，辛苦晒」。

本案為國安法 2020 年生效後首宗勾結外國勢力案，中外傳媒高度關注，約 70 名記者輪候進法庭旁聽，因正庭座位設限額，部份記者須移步至延伸庭觀看審訊轉播。