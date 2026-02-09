黎智英案判刑｜黎智英囚 20 年 黎崇恩批威脅性命 黎采憂父死在獄中成烈士｜Yahoo

黎智英兒子黎崇恩（右）表示，父親被判囚 20 年，對他們一家是沉重打擊，更是威脅父親性命。女兒黎采憂慮他會在獄中離世。(資料圖片 / Photo by MANDEL NGAN / AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物三項罪成，今日（9日）被判處 20 年監禁。黎智英兒子黎崇恩表示，對所有相信真相、自由和公義的人來說，今日是黑暗的一天。他形容 20 年監禁是嚴苛判刑，對他們一家是沉重打擊，更是威脅父親性命。黎智英女兒黎采表示，判刑殘忍令人心碎，過去 5 年目睹父親健康情況急劇轉差，憂慮他會在獄中離世，成為烈士。

黎崇恩：公義的終結

黎崇恩與黎采等人今日（9日）發表聲明回應判刑。黎崇恩批評，有關判刑代表香港的司法制度徹底崩潰，是公義的終結。他形容，當局過去 5 年多無情地迫害父親，促請中國政府馬上釋放黎智英，免得為時已晚。

黎智英的國際法律團隊代表指出，今日判刑象徵着對香港法治的最後一擊，黎智英已 78 歲，將他囚禁 20 年是對公義的侮辱。團隊並形容，過去長達 5 年時間是針對一位勇敢和年邁的良心犯的惡意法律戰。