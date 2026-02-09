黎智英案判刑｜黎最遲 2046 年 5 月服刑完畢 98 歲出獄 陳沛敏料 2028 年刑滿｜Yahoo

黎智英最遲 2046 年服畢刑期，屆時其年齡為 98 歲。 (資料圖片，2020 年 6 月 16 日攝，Photo by Anthony WALLACE / AFP)

【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被控 2 項「串謀勾結外國勢力」，以及 1 項「串謀發布煽動刊物」罪成，今早（2 月 9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁，為《國安法》2020 年生效以來判處的最高刑罰。其餘 8 名被告則被控 1 項「串謀勾結外國勢力」罪成，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等，《蘋果日報》3 間相關公司各被判罰款 3,004,500 元。黎智英目前正就「科技園公司欺詐案」服刑，法官今早下令黎智英 20 年刑期當中的 18 年，與欺詐案分期執行，換言之黎智英在服畢欺詐案刑期後，須繼續就今次串謀勾結案件服刑 18 年。經統計，黎智英最遲要到 2046 年 5 月才會服畢刑期，屆時黎已屆 98 歲半。

黎最遲 2028 年服畢「欺詐案」刑期

在「科技園公司欺詐案」當中，黎智英和另一名被告黃偉強，被指向科技園公司隱瞞違反將軍澳工業邨租契，黎智英在 2022 年 12 月 10 日被判監禁 5 年 9 個月，黃偉強就被判監 21 個月。如果黎智英的欺詐罪行能因應獄中行為良好而獲得 1/3 減刑，根據早前庭上資訊，他將於 2026 年 6 月 11 日服畢有關刑期；如果不獲減刑，他將於 2028 年 5 月 11 日服畢有關刑期。黎目前正就本案件提出定罪及刑期上訴，正待裁決，如果上訴失敗，他將維持原有定罪及判刑。

黎若於 2046 年 5 月刑滿 獄中時間長達 25 年半

法官今早就串謀勾結案件判刑時，重判黎智英 20 年監禁，其中 2 年與欺詐案同期執行，其餘 18 年分期執行，意味着黎智英會在上述的 2026 年 6 月 11 日，或 2028 年 5 月 11 日再另外加上 18 年的串謀勾結案件刑期，因此，黎智英會在 2044 年 6 月，或者在 2046 年 5 月刑滿，屆時他的年齡分別為 96 歲 6 個月，或 98 歲 5 個月。而由黎智英在 2020 年 12 月還押起計，他在獄中的時間最終或高達 25 年半。

黎智英最遲在於 2028 年 5 月 11 日服畢「科技園公司欺詐案」刑期，之後要再就「串謀勾結案」服刑多 18 年。 (蘋果日報大樓資料圖片，Photo by Daniel SUEN / AFP)

如獲「國安減刑」 最快 2038 年 90 歲刑滿

另外隨著《維護國家安全條例》生效，國安案件服刑者除非獲懲教署署長信納「不會不利於國家安全」，才可以獲得 1/3 的「行為良好」減刑。如果黎智英獲得 1/3 減刑，他須就串謀勾結案件再服刑多 12 年，即會在 2038 年 6 月，或者在 2040 年 6 月刑滿，屆時他的年齡分別為 90 歲 6 個月，或 92 歲 6 個月。按照公開資料，目前唯一一名獲得 1/3 減刑的國安案件服刑者，是民主派初選「47 人案」被告趙家賢，他已在去年底出獄。

陳梓華刑期最短 下年 5 月出獄

至於案中另外 8 名被告，分別為前壹傳媒行政總裁、前《蘋果》社長張劍虹；前《蘋果》副社長陳沛敏；前《蘋果》主筆、評論版主管楊清奇（李平）；前《蘋果》總編輯羅偉光；前《蘋果》執行總編輯林文宗；前《蘋果》主筆、英文版主管馮偉光（盧峯），以及「重光團隊」成員陳梓華及李宇軒。

陳梓華在 2021 年 2 月 17 日還押，他今日被判監 6 年 3 個月，他是繼黎智英之後第二名被還押的同案被告，他的刑期最短，在未計算「行為良好」減刑因素下，他將於 2027 年 5 月成為首位刑滿出獄被告。至於另一名「重光團隊」成員李宇軒，他今日被判監 7 年 3 個月，他在 2021 年 4 月 7 日還押，將於 2028 年 6 月底刑滿出獄，預計是案中第三位刑滿出獄被告。

陳梓華將會是最早出獄被告。（立法會 2016 年 3 月 29 日環境事務委員會會議片段截圖）

張劍虹、陳沛敏，楊清奇 2028 年刑滿

至於 6 名前《蘋果》高層當中，張劍虹的刑期最短，今日被判監 6 年 9 個月，他在 2021 年 6 月 19 日被還押，將於 2028 年 3 月刑滿出獄，預計是案中第二位刑滿出獄被告。2028 年另外會有多兩名《蘋果》高層獲釋，他們分別是今日被判監 7 年的陳沛敏，以及被判監 7 年 3 個月的楊清奇，他們同樣在 2021 年 7 月 22 日被還押，預計分別在 2028 年 7 月和 10 月刑滿出獄。

羅偉光、馮偉光，林文宗 2031 年刑滿

其餘 3 名《蘋果》高層羅偉光、馮偉光和林文宗，今日同被判監 10 年，刑期僅次於黎智英。羅偉光在 2021 年 6 月 19 日被還押，將於 2031 年 6 月刑滿出獄，至於馮偉光和林文宗同樣在 2021 年 7 月 22 日還押，預計同於 2031 年 7 月刑滿出獄。

2021 年 6 月 17 日，警方國安處以串謀勾結外國勢力罪拘捕包括陳沛敏（右三）在內的多名《蘋果日報》高層。(Photo by ANTHONY WALLACE/AFP)