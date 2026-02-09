黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
黎智英案判刑｜黎最遲 2046 年 5 月服刑完畢 98 歲出獄 陳沛敏料 2028 年刑滿｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被控 2 項「串謀勾結外國勢力」，以及 1 項「串謀發布煽動刊物」罪成，今早（2 月 9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁，為《國安法》2020 年生效以來判處的最高刑罰。其餘 8 名被告則被控 1 項「串謀勾結外國勢力」罪成，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等，《蘋果日報》3 間相關公司各被判罰款 3,004,500 元。黎智英目前正就「科技園公司欺詐案」服刑，法官今早下令黎智英 20 年刑期當中的 18 年，與欺詐案分期執行，換言之黎智英在服畢欺詐案刑期後，須繼續就今次串謀勾結案件服刑 18 年。經統計，黎智英最遲要到 2046 年 5 月才會服畢刑期，屆時黎已屆 98 歲半。
【相關報道】
黎最遲 2028 年服畢「欺詐案」刑期
在「科技園公司欺詐案」當中，黎智英和另一名被告黃偉強，被指向科技園公司隱瞞違反將軍澳工業邨租契，黎智英在 2022 年 12 月 10 日被判監禁 5 年 9 個月，黃偉強就被判監 21 個月。如果黎智英的欺詐罪行能因應獄中行為良好而獲得 1/3 減刑，根據早前庭上資訊，他將於 2026 年 6 月 11 日服畢有關刑期；如果不獲減刑，他將於 2028 年 5 月 11 日服畢有關刑期。黎目前正就本案件提出定罪及刑期上訴，正待裁決，如果上訴失敗，他將維持原有定罪及判刑。
黎若於 2046 年 5 月刑滿 獄中時間長達 25 年半
法官今早就串謀勾結案件判刑時，重判黎智英 20 年監禁，其中 2 年與欺詐案同期執行，其餘 18 年分期執行，意味着黎智英會在上述的 2026 年 6 月 11 日，或 2028 年 5 月 11 日再另外加上 18 年的串謀勾結案件刑期，因此，黎智英會在 2044 年 6 月，或者在 2046 年 5 月刑滿，屆時他的年齡分別為 96 歲 6 個月，或 98 歲 5 個月。而由黎智英在 2020 年 12 月還押起計，他在獄中的時間最終或高達 25 年半。
如獲「國安減刑」 最快 2038 年 90 歲刑滿
另外隨著《維護國家安全條例》生效，國安案件服刑者除非獲懲教署署長信納「不會不利於國家安全」，才可以獲得 1/3 的「行為良好」減刑。如果黎智英獲得 1/3 減刑，他須就串謀勾結案件再服刑多 12 年，即會在 2038 年 6 月，或者在 2040 年 6 月刑滿，屆時他的年齡分別為 90 歲 6 個月，或 92 歲 6 個月。按照公開資料，目前唯一一名獲得 1/3 減刑的國安案件服刑者，是民主派初選「47 人案」被告趙家賢，他已在去年底出獄。
陳梓華刑期最短 下年 5 月出獄
至於案中另外 8 名被告，分別為前壹傳媒行政總裁、前《蘋果》社長張劍虹；前《蘋果》副社長陳沛敏；前《蘋果》主筆、評論版主管楊清奇（李平）；前《蘋果》總編輯羅偉光；前《蘋果》執行總編輯林文宗；前《蘋果》主筆、英文版主管馮偉光（盧峯），以及「重光團隊」成員陳梓華及李宇軒。
陳梓華在 2021 年 2 月 17 日還押，他今日被判監 6 年 3 個月，他是繼黎智英之後第二名被還押的同案被告，他的刑期最短，在未計算「行為良好」減刑因素下，他將於 2027 年 5 月成為首位刑滿出獄被告。至於另一名「重光團隊」成員李宇軒，他今日被判監 7 年 3 個月，他在 2021 年 4 月 7 日還押，將於 2028 年 6 月底刑滿出獄，預計是案中第三位刑滿出獄被告。
張劍虹、陳沛敏，楊清奇 2028 年刑滿
至於 6 名前《蘋果》高層當中，張劍虹的刑期最短，今日被判監 6 年 9 個月，他在 2021 年 6 月 19 日被還押，將於 2028 年 3 月刑滿出獄，預計是案中第二位刑滿出獄被告。2028 年另外會有多兩名《蘋果》高層獲釋，他們分別是今日被判監 7 年的陳沛敏，以及被判監 7 年 3 個月的楊清奇，他們同樣在 2021 年 7 月 22 日被還押，預計分別在 2028 年 7 月和 10 月刑滿出獄。
羅偉光、馮偉光，林文宗 2031 年刑滿
其餘 3 名《蘋果》高層羅偉光、馮偉光和林文宗，今日同被判監 10 年，刑期僅次於黎智英。羅偉光在 2021 年 6 月 19 日被還押，將於 2031 年 6 月刑滿出獄，至於馮偉光和林文宗同樣在 2021 年 7 月 22 日還押，預計同於 2031 年 7 月刑滿出獄。
黎智英案判刑｜英國外相指判囚 20 年無異終身監禁 歐盟促無條件釋放｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及 串謀發布煽動刊物罪三罪成，今日（9日）被法庭判囚 20 年。英國外相顧綺慧發聲明指，對 78 歲的黎智英判監 20 年，無異於判處終身監禁，對其健康狀況深感憂慮，並再次促請香港當局基於人道理由釋放他，結束這種可怕的折磨。歐盟強烈譴責法庭重判黎智英監禁 20 年，再次呼籲立即無條件釋放黎。澳洲政府對黎智英判刑表達深切關注，形容本案對香港言論自由造成寒蟬效應。
黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇｜Yahoo
壹傳媒創辦人，78 歲的黎智英因為 2 項「串謀勾結外國勢力」及 1 項「串謀發布煽動刊物罪」，今（2 月 9 日）被高等法院判監 20 年，為《香港國安法》2020 年生效以來判處的最高刑罰。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。《Yahoo 新聞》持續跟進報道，以下為最新文章列表。
黎智英案判刑︱78歲黎或監獄度餘生？李桂華：天先知道︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被判囚 20 年，為《國安法》實施以來刑期最重的被告。其餘 8 名認罪被告則被判囚 6 年 3 個月至 10 年。警方國安處總警司李桂華表示歡迎法庭的判刑，認為法庭判刑足以反映事件嚴重性，突顯他罪魁禍首及幕後推手的角色。被問到現年78歲的黎智英或會在監獄度過餘生，李桂華稱「天先知道」，強調黎「所獲刑期係佢十分應得」。至於警方會否就刑期作上訴，李稱要先與律政司商討，並指警方仍未完成調查案件，但詳情不便透露。
黎智英案判刑｜黎智英被判囚 20 年 其中 3 名被告被判 10 年監禁 陳梓華刑期最短囚 6 年 3 月｜Yahoo
78 歲壹傳媒創辦人黎智英還押至今逾五年，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。
黎智英案判刑｜法庭裁黎智英為串謀幕後主腦和推動者 判囚 20 年已考慮高齡及健康狀況｜Yahoo
78 歲壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭裁定黎智英是「各項串謀的幕後主腦和推動者」，故此將其量刑起點提高，總刑期為 20 年的監禁。法庭並稱，有考慮到黎智英的高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素，認為會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，已對量刑作出扣減。
黎智英案判刑︱前《蘋果》員工盼見出獄前「最後一面」 旁聽市民痛哭：根本係冤獄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由拘捕至判刑橫跨逾 5 年，壹傳媒創辦人黎智英今（8日）被重判 20 年，多名旁聽市民聞判後情激動落淚。趙婆婆庭外激動痛哭，「佢（黎智英）咁嘅年紀，出唔出得返嚟？我估出唔返喇。我真係好傷心，根本就係冤獄」。她透露自己年過七旬，為入正庭聽審於法院外通宵排隊四晚，原本預算黎智英會被判 10 年，豈料最終刑期為 20 年。另有旁聽人士散庭後在法院外高聲說「根本一日都唔應該坐」。
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
黎智英案判刑｜黎智英囚 20 年 黎崇恩批威脅性命 黎采憂父死在獄中成烈士｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物三項罪成，今日（9日）被判處 20 年監禁。黎智英兒子黎崇恩表示，對所有相信真相、自由和公義的人來說，今日是黑暗的一天。他形容 20 年監禁是嚴苛判刑，對他們一家是沉重打擊，更是威脅父親性命。黎智英女兒黎采表示，判刑殘忍令人心碎，過去 5 年目睹父親健康情況急劇轉差，憂慮他會在獄中離世，成為烈士。
