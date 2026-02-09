黎智英案判刑 律師會：對司法制度、司法獨立及法官誠信抱有信心

【Now新聞台】律師會表示，審訊按香港既定刑事程序公開進行，被告保留全面上訴權利，對本港司法制度、司法獨立和法官誠信抱有信心。

律師會發聲明指，正如裁決理由書所述，維護國家安全的法律並非香港獨有，英、澳、加等亦設相關法律，可就嚴重危害國家或公共安全的罪行判處終身監禁；又強調《基本法》明確保障法院獨立、公正審判，被告保留全面的上訴權利。

律師會亦提到，黎智英案審訊歷時156日，公眾和傳媒均可旁聽聆訊，沒有不當限制，重申對香港司法制度、司法機構的獨立性及法官的誠信與專業，抱有毋庸置疑的信任和信心。

#要聞