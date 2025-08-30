葵涌廣場連日大批警察巡邏 消防查走火通道
黎智英案結案陳詞整合｜如何構成請求制裁？證人供詞是否可信？控辯重點一覽
壹傳媒創辦人黎智英被控違國安案，自 2023 年底開審，至今接近兩年。156 日審訊，經歷多名從犯證人先後作供、年過七旬的黎智英作供 52 日、結案因黑雨及黎出現心悸兩度押後，控、辯雙方最後於 8 月 28 日完成 9 天結案陳詞。
辯方周四（28 日）陳詞完畢後，詢問法官：「我知道這是一項艱鉅任務，但仍是想斗膽請問，大概何時會有裁決日期？」法官杜麗冰表示「我們會盡快通知各方」。
9 日結案陳詞，控、辯雙方分別就法律議題、條文字眼、犯罪意圖及人權議題等，各自提出主張，三位法官亦不時提問。《法庭線》整理雙方主要理據，方便讀者理解案件重點。
黎智英案報道一覽
如何構成串謀「協議」？
本案 3 項控罪均屬串謀罪，控方主張，案中被告在《國安法》後持續勾結外國，而控方毋須證被告知全部內容，只須證各方按協議行事，亦毋須證明有新協議。
當中《蘋果》涉及的一項勾結及一項發布煽動刊物罪，控方指串謀於 2019 年 4 月開始，行為包括黎訪美游說，透過文章提倡制裁中國。而在《國安法》後，黎雖沒直接要求制裁，但透過尋求美國支持或外交手段，要求國際對中國施壓。
至於涉及 SWHK（重光團隊）的勾結罪，控方指，協議最早於 2019 年 8 月成立，即「G20 X 攬炒團隊」登報活動，最遲則於 2020 年 1 月，陳梓華等人與黎智英在台北會面時成立。
辯方則主張，協議在《國安法》實施後已失效，控方須證明有新協議才能入罪。而針對 SWHK 的串謀，辯方認為，即使協議存在，黎亦沒有參與在內。
涉案文章有否煽動意圖？
針對煽動罪，控方指控有 161 篇《蘋果》刊物屬煽動。辯方認為，控方須證明被告有煽動意圖，並引多項例子說明，相關文章僅陳述事實，屬新聞報道，與公眾利益相關。辯方又指，政府於社會出現嚴重憂慮、諮詢不足下，仍強推《逃犯條例》修訂，指部分文章是想指出政府犯錯，有合理辯解，於煽動罪下可獲豁免。
李運騰及杜麗冰均質疑，在修例事件上，似乎是公眾被媒體誤導，提到有媒體形容修例後，會立即將被告送中受審。辯方強調，因此更需要媒體提供資訊，促進公眾討論，社會不應只得單一立場。
辯方又指，《蘋果》是傳統報紙媒體，有責任監督當權者、向公眾提供資訊，應較公眾享有更大言論自由，若有文章提到制裁，法庭須考慮該文章是否新聞報道。李運騰問，本案重點在於眾被告有否串謀要求外國制裁，非指黎涉及新聞業。辯方重申，法庭在考慮黎的言行是否可被視為請求制裁時，須考慮新聞自由。
辯方估計，161 篇文章僅佔案發期間 0.39% 的內容，不足以推論串謀，又指除非文章嚴重削弱政府威信，否則難以達到煽動的門檻。
控方則認為，只須證明涉案文章具煽動意圖，而被告在知情下發布，即屬違法。而且涉案煽動內容大多均由黎本人撰寫及發出，不論如何已屬具煽動意圖。控方又指，涉案文章作出毫無根據、道理的攻擊，非理性批評，亦沒有提供任何建議或解決方案。
法官李運騰問及，若文章提出撤回《逃犯條例》，是否屬解決方案？控方重申，這取決於言論目的，如言論目的是誹謗政府，使人們對政府不信任、對政府產生敵意，就構成煽動意圖。
如何構成「請求」制裁？
針對勾結罪中「請求」的意思、制裁的對象，控、辯雙方均有不同詮釋。
辯方認為，「請求」必須傳達給外國並獲對方接收，又指黎或許內心希望實施制裁，但他沒有採取行動，只是在文章、「Live Chat」節目表達個人意見，即使是向政府施壓、提倡改變亦非違法。
杜麗冰質疑，即使在西方國家例如英、美，亦有示威者因表達對巴勒斯坦的看法而被捕，可見言論自由並非絕對，各國政府亦有不同容忍度。辯方同意要設限，但法院須考慮這些自由受法律保障。
控方則指，只要提出「請求」，即屬犯罪。而黎在《國安法》後，即使沒直接請求制裁，但他曾評論或贊同制裁，又對中國及共產黨作虛假描繪，提出「香港已完蛋」、鼓勵美國撤銷香港特殊地位等，已構成「請求」制裁。
至於辯方認為條文中的制裁對象僅限於中國或香港整體，控方反駁指，對象必然包括官員，因官員代表國家行事，《國安法》立法意圖，必然包括保護香港官員。
李運騰亦質疑辯方說法，提到當人大常委通過《國安法》時，已有針對香港首長級官員的制裁請求，法庭要考慮立法時的社會背景。辯方強調，《國安法》是保障國家安全，而非個人安全，條文字眼已很清楚，不應以其他方法詮釋。
辯方另質疑，控方希望法庭先假設黎有罪，再逆向思考證據，舉例指控方列出黎與外國嘉賓的訪談內容，又指黎聯絡華府有影響力人士，指行為屬請求制裁或敵對行動。辯方認為，黎與這些人屬多年朋友，大家談論時政，「就像我們飲茶談論法律一樣」。
法官杜麗冰則指，「如有人建議我們認定被告有罪，再倒推理由，我們會嚴正拒絕。」
黎有否與 SWHK 串謀勾結？
針對 SWHK（重光團隊）的勾結罪，控方指黎以「主腦」身分參與串謀，與美國官員聯繫，又承認透過助手 Mark Simon 與陳梓華聯絡，可見黎持續參與協議，包括成立 SWHK。李運騰關注，黎似乎沒參與成立 SWHK？控方重申，黎曾墊支登報費，在 SWHK 成立後與陳梓華見面。
杜麗冰亦指，沒證據顯示黎與成立 SWHK 有關？控方認為，要透過 Mark Simon「將各點串連」，即 Mark Simon 代表黎與陳梓華、李宇軒聯繫，兩人其後參與 SWHK，SWHK 再加入「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）。
控方強調，黎一直知悉、支持 SWHK 及 IPAC，他作供時承認推出《蘋果》英文版、「Live Chat」節目，令外國政府知道香港發生甚麼事，再呼籲他們譴責及關注。控方又指，黎在《國安法》生效後，沒著陳停止國際遊說，又向陳提及《國安法》「雷聲大雨點小」等，是想鼓勵他們繼續按黎指示行事。
辯方則指，《國安法》前的討論，不足以證《國安法》後的意圖，例如黎向陳梓華發訊稱「準備好戰鬥到最後」，不一定是指「即使違法也要繼續做」，也可解作「合法地戰鬥到最後」。杜麗冰問，黎沒著陳不要繼續，就是鼓勵他繼續下去？辯方指，沒理由以此推論黎欲堅持違法。
辯方又認為，陳梓華及李宇軒在《國安法》後的行為，僅出於個人意願或其他原因，黎亦沒道德或法律責任，提醒陳梓華不要違法。至於黎 Twitter 帳號追蹤 IPAC、SWHK，辯方指不代表黎支持他們，即使是支持，也不代表他根據協議行事。
證人供詞是否可信？
結案陳詞另一焦點，是證人供詞是否可信。控方指黎智英的供詞不可靠，例如黎供稱《蘋果》核心價值與港人一致，毋須作出編採指示，但又承認中共是他的「敵人」、《蘋果》是反共及反對派報紙，持「黃色陣營」觀點。
控方認為，黎將《蘋果》描繪成「香港核心價值的中立捍衛者」，是完全誤導，《蘋果》立場與港人核心價值毫無關係。就黎供稱《國安法》生效後已變得謹慎，控方指他持續發表提及制裁的文章、Twitter 帖文和受訪，與外國人物持續合作，亦沒將相關內容下架。
辯方則爭議，從犯證人前壹傳媒行政總裁張劍虹及陳梓華的供詞不可信。辯方指，張劍虹在誓章提到，沒參與制定《蘋果》編採政策，庭上卻供稱會審閱文章，確保員工遵從編採指示。辯方又指，張確認曾在獄中與警員傾談數小時，形容內容「冇乜特別嘢」，質疑他被游說轉任控方證人。
至於陳梓華，辯方指他於庭上承認曾撒謊，形容他是「連環騙子」，例如陳供稱向黎表明不會使用暴力，但另一從犯證人李宇軒提到，曾與陳商討組流亡政府、發展軍隊，證供顯示陳有如「暴力狂人」，強調法庭須謹慎考慮陳的證供。
其他人也在看
全球10大美味即食麵排行榜出爐！香港有上榜嗎？「即食麵之神」最愛「這款」連續10年蟬聯第1
即食麵美味又方便！美國知名「即食麵之神」Hans Lienesch在2002年創立「THE RAMEN RATER」，品嚐全球超過5000種即食麵，累積了過百萬Fans，每年必定會發布的全球十大即食麵排行榜成為了麵食的重要參考指標。近日Hans Lienesch公布了2025年全球最強的10大即食麵榜單，最令人驚訝的是「這款」即食麵蟬聯10年獲得第一名，香港都有得買！榜單中更有來自台灣、日本、韓國等地方的即食麵，以往也見到香港品牌上榜，如2019年排第9名的壽桃，你都很好奇今次香港有沒有品牌上榜吧？立刻為大家揭曉這美味排行榜！Yahoo Food ・ 1 天前
玫瑰戰爭︳陳自瑤祝「老公錫晒」 楊茜堯想回「你都係」立即煞掣 馬國明陳豪旁邊陰陰咀笑
曾令本來打算離婚嘅藝人艾威同太太陳美玲言歸於好嘅內地綜藝《再見愛人》 最近開拍新一季，內地有網民期待見到婚姻狀況有如霧裡看花嘅王浩信同陳自瑤參加Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
許正宇今午3時半主持發行銀色債券記者會
財經事務及庫務局局長許正宇今日(29日)下午3時30分主持發行銀色債券記者會。AASTOCKS ・ 1 天前
銀色債券2025｜新一批銀債保證息3.85厘 最高發行550億 即睇認購日期及重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府今午(29日)宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 22 小時前
「蕉皮」朱永棠孖老婆拍片介紹美食 譚凱欣曾拍檸檬茶廣告俘虜少男心
現年57歲嘅朱永棠，曾與陳小春及謝天華等人組成唱跳組合「風火海」出道，並因參演《古惑仔》系列電影中「蕉皮」及「巢皮」爆紅。佢喺2010年決定前往內地居住及發展，除咗直播、登台、出唱片及拍劇之外，佢仲開設個人抖音帳戶，近日仲同太太譚凱欣（Nicole）一同拍片介紹美食，唔少人大讚Nicole保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 1 天前
女神配對計劃︳百萬律師劉啟進post梁敏巧童年「合照」官宣得米？網友笑「準備緊擺酒用嘅成長片段」
TVB《女神配對計劃》節目中早前拍攝完畢，不過似乎堅係令幾對男女感情突飛猛進，即使節目未播晒，羅毓儀、葉蒨文等女神都被網民見到同節目中嘅追求者出街。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大S老公具俊曄七夕探亡妻 帶兩人恩愛照片及白玫瑰
女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝，消息震撼娛樂界。大S終葬身金寶山玫瑰園，老公具俊曄不時上山靜坐陪伴，非常深情...Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Netflix《最後復活戰》荒井陸「小巨人」人氣急升！從奧運水球國手到戀綜抱得美人歸，首戰即奪第一超全能
Netflix體能競技節目《最後復活戰》一推出便引爆話題，節目集合了25位曾經因淘汰或受傷而暫別舞台的運動員，挑戰極限體能的遊戲，最終贏家將獲得3,000萬日圓的巨額獎金！參賽者之中，討論度最高的當屬日本水球王子荒井陸，他多次代表日本參加奧運，如今在節目中登場，首集便以第一名的姿態勝出，人氣再次急升！Yahoo Style HK ・ 1 天前
潘氏一家捲入噪音糾紛 樓下鄰居點解要打官司？
現時噪音已有投訴機制，何解該名鄰居仍要花錢打官司？要拆解此疑團，先要了解投訴噪音的流程。Yahoo財經 ・ 1 天前
特朗普次子Eric Trump現身香港活動 稱比特幣最終升至100萬美元
香港今日(29日)舉行第二日亞洲比特幣大會(Bitcoin Asia 2025)，有份出席的美國總統特朗普次子Eric Trump表示，特朗普家族熱愛並相信比特幣社區，相信比特幣的估值最終將達到100萬美元。AASTOCKS ・ 21 小時前
日本《鬼滅》擊敗中國《哪吒》勢成香港全年票房冠軍
最新本港票房數據顯示，日本動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》結局分3集推出，首部曲「第一章：猗窩座再襲」8月14日在港上映至今，票房截至昨日（28日）下午4時，已經衝破6422萬港元，超越《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）6415萬港元的成績，依走勢有望挑戰冠軍《F1電影》6933萬元。Yahoo財經 ・ 1 天前
iHerb週年慶限時71折優惠碼！首星期週末supplement限時低至71折／身體護理、食品百貨、抗氧化產品輪流減價
iHerb有逾5萬件日常雜貨、保健品、零食、美妝等產品，有不少產品定價比香港市價低，吸引不少人都到iHerb掃貨。如果大家想平價入手supplement，一定要把握今年iHerb 29週年慶優惠，一連幾星期都有不同類別產品限時71折優惠，Yahoo購物專員幫大家整理iHerb周年慶首個星期的優惠，大家可以將心水產品先放入購物車，到時一有優惠就可以即刻check out，不怕被人搶購一空，iHerb買滿$250即有免運費，大家記得趁優惠低價多買囤貨啦！Yahoo Food ・ 1 天前
500億銀債9．15售 保底息3.85厘
政府將發行新一批銀色債券，目標發行額為500億元，但可酌情加碼至550億元，將於9月15日起公開認購，有關債券保底息率為3.85厘，低於去年銀債保底息率的4厘。政府發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。信報財經新聞 ・ 11 小時前
豬油竟翻身變健康食材？揭開BBC報道盲區與真相，戳破背後營養謬誤
香氣四溢的豬油總是被標籤為不健康的食材，然而一篇來自BBC的報道卻讓它瞬間翻身，宣稱它名列全球第8大健康食材，甚至超越了鱈魚和紫椰菜。這消息迅速席捲網絡，引發網民熱議，不少人開始好奇這麼多年來我們對豬油的成見難道都是錯的嗎？以下即揭露豬油的真實營養價值，看看豬油是否真如報道所稱那麼「健康」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
稻香中期轉蝕3696萬下半年勢艱難 擴「兩餸飯」外賣自救
飲食集團稻香控股（0573）昨日公布中期業績，期內由盈轉虧、虧損3,696萬元，去年同期錄得純利402萬元，收入按年跌11%至11.4億元，每股虧損0.0364元，不派中期息。稻香稱期內內地及香港餐飲業繼續面臨嚴峻挑戰，受到「出境遊」尤其是「北上消費」嚴重影響。鑑於香港市場的結構變化以及中國內地消費模式的轉變，下半年勢am730 ・ 1 天前
炎明熹Gigi現身聲夢聚會為Johnny Yim慶生 日前分享遊日片段落淚惹粉絲心痛
《聲夢傳奇》第一季奪軍出道的炎明熹Gigi傳因合約問題被雪藏逾一年，曝光率大減，屢次傳出她即將轉投其他唱片公司，不過消息都未被證實。日前後援會分享Gigi遊日片段，於鏡頭前落淚的Gigi引來不少粉絲擔憂；不過，今日（28日）凌晨，Gigi「現身」《聲夢傳奇》音樂總監的嚴勵行（Johnny Yim）社交平台，與一班「聲夢學員」聚會，似乎心情大靚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳伶俐再婚隱形富豪進駐過億獨立屋 背山面海宮廷風裝潢曝光極奢華
陳伶俐於1996年參選香港小姐競選，雖然未能奪冠但仍成功簽約TVB入行。陳伶俐於一次訪問中與林敏驄結緣，於1997年認愛，翌年結婚，育有兩子林肯和林善，不過婚姻僅維持10年。2012年，陳伶俐再婚新加坡隱形富豪、胡嘉烈後人劉頌銘，婚後搬入山頂價值過億嘅獨立屋。日前，陳伶俐分享家居照令豪宅花園曝光。獨立屋面積約3,000呎，背山面海，其裝潢以宮廷風格為主，設雲石地板，並掛有水晶吊燈，無論是視覺還是藝術層面都極盡奢華。另外，豪宅設過千尺戶外花園空間，適合泳池派對或戶外燒烤，陳伶俐不時邀請好友到訪。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前