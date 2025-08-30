黎智英案結案陳詞整合｜如何構成請求制裁？證人供詞是否可信？控辯重點一覽

壹傳媒創辦人黎智英被控違國安案，自 2023 年底開審，至今接近兩年。156 日審訊，經歷多名從犯證人先後作供、年過七旬的黎智英作供 52 日、結案因黑雨及黎出現心悸兩度押後，控、辯雙方最後於 8 月 28 日完成 9 天結案陳詞。



辯方周四（28 日）陳詞完畢後，詢問法官：「我知道這是一項艱鉅任務，但仍是想斗膽請問，大概何時會有裁決日期？」法官杜麗冰表示「我們會盡快通知各方」。



9 日結案陳詞，控、辯雙方分別就法律議題、條文字眼、犯罪意圖及人權議題等，各自提出主張，三位法官亦不時提問。《法庭線》整理雙方主要理據，方便讀者理解案件重點。



如何構成串謀「協議」？

本案 3 項控罪均屬串謀罪，控方主張，案中被告在《國安法》後持續勾結外國，而控方毋須證被告知全部內容，只須證各方按協議行事，亦毋須證明有新協議。

當中《蘋果》涉及的一項勾結及一項發布煽動刊物罪，控方指串謀於 2019 年 4 月開始，行為包括黎訪美游說，透過文章提倡制裁中國。而在《國安法》後，黎雖沒直接要求制裁，但透過尋求美國支持或外交手段，要求國際對中國施壓。

至於涉及 SWHK（重光團隊）的勾結罪，控方指，協議最早於 2019 年 8 月成立，即「G20 X 攬炒團隊」登報活動，最遲則於 2020 年 1 月，陳梓華等人與黎智英在台北會面時成立。

辯方則主張，協議在《國安法》實施後已失效，控方須證明有新協議才能入罪。而針對 SWHK 的串謀，辯方認為，即使協議存在，黎亦沒有參與在內。

涉案文章有否煽動意圖？

針對煽動罪，控方指控有 161 篇《蘋果》刊物屬煽動。辯方認為，控方須證明被告有煽動意圖，並引多項例子說明，相關文章僅陳述事實，屬新聞報道，與公眾利益相關。辯方又指，政府於社會出現嚴重憂慮、諮詢不足下，仍強推《逃犯條例》修訂，指部分文章是想指出政府犯錯，有合理辯解，於煽動罪下可獲豁免。

李運騰及杜麗冰均質疑，在修例事件上，似乎是公眾被媒體誤導，提到有媒體形容修例後，會立即將被告送中受審。辯方強調，因此更需要媒體提供資訊，促進公眾討論，社會不應只得單一立場。

辯方又指，《蘋果》是傳統報紙媒體，有責任監督當權者、向公眾提供資訊，應較公眾享有更大言論自由，若有文章提到制裁，法庭須考慮該文章是否新聞報道。李運騰問，本案重點在於眾被告有否串謀要求外國制裁，非指黎涉及新聞業。辯方重申，法庭在考慮黎的言行是否可被視為請求制裁時，須考慮新聞自由。

辯方估計，161 篇文章僅佔案發期間 0.39% 的內容，不足以推論串謀，又指除非文章嚴重削弱政府威信，否則難以達到煽動的門檻。

控方則認為，只須證明涉案文章具煽動意圖，而被告在知情下發布，即屬違法。而且涉案煽動內容大多均由黎本人撰寫及發出，不論如何已屬具煽動意圖。控方又指，涉案文章作出毫無根據、道理的攻擊，非理性批評，亦沒有提供任何建議或解決方案。

法官李運騰問及，若文章提出撤回《逃犯條例》，是否屬解決方案？控方重申，這取決於言論目的，如言論目的是誹謗政府，使人們對政府不信任、對政府產生敵意，就構成煽動意圖。

如何構成「請求」制裁？

針對勾結罪中「請求」的意思、制裁的對象，控、辯雙方均有不同詮釋。

辯方認為，「請求」必須傳達給外國並獲對方接收，又指黎或許內心希望實施制裁，但他沒有採取行動，只是在文章、「Live Chat」節目表達個人意見，即使是向政府施壓、提倡改變亦非違法。

杜麗冰質疑，即使在西方國家例如英、美，亦有示威者因表達對巴勒斯坦的看法而被捕，可見言論自由並非絕對，各國政府亦有不同容忍度。辯方同意要設限，但法院須考慮這些自由受法律保障。

控方則指，只要提出「請求」，即屬犯罪。而黎在《國安法》後，即使沒直接請求制裁，但他曾評論或贊同制裁，又對中國及共產黨作虛假描繪，提出「香港已完蛋」、鼓勵美國撤銷香港特殊地位等，已構成「請求」制裁。

至於辯方認為條文中的制裁對象僅限於中國或香港整體，控方反駁指，對象必然包括官員，因官員代表國家行事，《國安法》立法意圖，必然包括保護香港官員。

李運騰亦質疑辯方說法，提到當人大常委通過《國安法》時，已有針對香港首長級官員的制裁請求，法庭要考慮立法時的社會背景。辯方強調，《國安法》是保障國家安全，而非個人安全，條文字眼已很清楚，不應以其他方法詮釋。

辯方另質疑，控方希望法庭先假設黎有罪，再逆向思考證據，舉例指控方列出黎與外國嘉賓的訪談內容，又指黎聯絡華府有影響力人士，指行為屬請求制裁或敵對行動。辯方認為，黎與這些人屬多年朋友，大家談論時政，「就像我們飲茶談論法律一樣」。

法官杜麗冰則指，「如有人建議我們認定被告有罪，再倒推理由，我們會嚴正拒絕。」

黎有否與 SWHK 串謀勾結？

針對 SWHK（重光團隊）的勾結罪，控方指黎以「主腦」身分參與串謀，與美國官員聯繫，又承認透過助手 Mark Simon 與陳梓華聯絡，可見黎持續參與協議，包括成立 SWHK。李運騰關注，黎似乎沒參與成立 SWHK？控方重申，黎曾墊支登報費，在 SWHK 成立後與陳梓華見面。

杜麗冰亦指，沒證據顯示黎與成立 SWHK 有關？控方認為，要透過 Mark Simon「將各點串連」，即 Mark Simon 代表黎與陳梓華、李宇軒聯繫，兩人其後參與 SWHK，SWHK 再加入「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）。

控方強調，黎一直知悉、支持 SWHK 及 IPAC，他作供時承認推出《蘋果》英文版、「Live Chat」節目，令外國政府知道香港發生甚麼事，再呼籲他們譴責及關注。控方又指，黎在《國安法》生效後，沒著陳停止國際遊說，又向陳提及《國安法》「雷聲大雨點小」等，是想鼓勵他們繼續按黎指示行事。

辯方則指，《國安法》前的討論，不足以證《國安法》後的意圖，例如黎向陳梓華發訊稱「準備好戰鬥到最後」，不一定是指「即使違法也要繼續做」，也可解作「合法地戰鬥到最後」。杜麗冰問，黎沒著陳不要繼續，就是鼓勵他繼續下去？辯方指，沒理由以此推論黎欲堅持違法。

辯方又認為，陳梓華及李宇軒在《國安法》後的行為，僅出於個人意願或其他原因，黎亦沒道德或法律責任，提醒陳梓華不要違法。至於黎 Twitter 帳號追蹤 IPAC、SWHK，辯方指不代表黎支持他們，即使是支持，也不代表他根據協議行事。

證人供詞是否可信？

結案陳詞另一焦點，是證人供詞是否可信。控方指黎智英的供詞不可靠，例如黎供稱《蘋果》核心價值與港人一致，毋須作出編採指示，但又承認中共是他的「敵人」、《蘋果》是反共及反對派報紙，持「黃色陣營」觀點。

控方認為，黎將《蘋果》描繪成「香港核心價值的中立捍衛者」，是完全誤導，《蘋果》立場與港人核心價值毫無關係。就黎供稱《國安法》生效後已變得謹慎，控方指他持續發表提及制裁的文章、Twitter 帖文和受訪，與外國人物持續合作，亦沒將相關內容下架。

辯方則爭議，從犯證人前壹傳媒行政總裁張劍虹及陳梓華的供詞不可信。辯方指，張劍虹在誓章提到，沒參與制定《蘋果》編採政策，庭上卻供稱會審閱文章，確保員工遵從編採指示。辯方又指，張確認曾在獄中與警員傾談數小時，形容內容「冇乜特別嘢」，質疑他被游說轉任控方證人。

至於陳梓華，辯方指他於庭上承認曾撒謊，形容他是「連環騙子」，例如陳供稱向黎表明不會使用暴力，但另一從犯證人李宇軒提到，曾與陳商討組流亡政府、發展軍隊，證供顯示陳有如「暴力狂人」，強調法庭須謹慎考慮陳的證供。