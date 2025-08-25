黎智英案結案陳詞 辯方稱報章應享更大自由遭法官質疑

【Now新聞台】黎智英國安案續審，辯方繼續結案陳詞，指報章應該比普通人享有更大的自由，傳媒亦有責任擔當守門人；法官質疑新聞自由的原則如何應用在勾結外國勢力罪。

黎智英由囚車押送到西九龍裁判法院，案件踏入第153日審訊。

辯方資深大律師彭耀鴻指，報章應較普通人享有更大自由，否則記者會無法提供資訊，以確保公眾知情權；而傳媒亦有責任擔當「守門人」角色，向公共機關問責。

法官李運騰質疑，表示控方是指控《蘋果日報》請求外國制裁，即使新聞自由原則適用於煽動罪，該原則如何能應用於勾結外國勢力罪。

彭耀鴻又稱，前壹傳媒行政總裁張劍虹的供詞不可靠，內容與他為申請保釋所作誓章有矛盾，例如他在誓章稱自己無處理《蘋果日報》編採事宜，但在庭上卻供稱負責確保黎智英的編採指示獲執行和遵從。

彭耀鴻認為法庭不應依賴他的證供。彭耀鴻又引述前《蘋果》副社長陳沛敏指，她同意發布批評修訂逃犯條例警暴和國安法的文章，是為了說服港府和中央政府不要修例立法，控制警方不要使用過度武力，不屬於煽動。

辯方稱，控方承認《蘋果日報》在國安法生效後沒有直接請求制裁，因此法庭檢視涉案文章時應考慮新聞自由原則。法官杜麗冰表明，法庭會考慮文章在甚麼情境下提及制裁。

辯方又提出，若一眾被告達成協議，要做的事不是非法就不構成串謀，控方若想證明有串謀，就需要證明有新協議。

法官李運騰指，本案特點是各被告協議請求制裁的行為，中途因國安法生效變成非法；舉例一些人協議將含大麻成分的產品輸入本港，此行為在達成協議時合法，但在輸入途中變成非法，按辯方的說法這些人繼續輸入相關產品是不違法。

法官杜麗冰亦質疑，表示若繼續履行原定協議輸入相關產品，就會變成非法串謀行為。

法官要求辯方，星期二就蘋果日報文章如何不構成煽動進一步陳詞。

