渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
黎智英案首日求情｜控方指黎健康正常 辯方指黎體重下跌11公斤 據悉黎沒撰求情信
黎智英早前被裁定勾結外力等 3 罪成，連同認罪 8 人，周一（12 日）展開首日求情。庭上關注黎的健康狀況，控方指黎健康正常，「以亞洲成年人標準而言屬肥胖」，又指單獨囚禁是黎的意願。
辯方則指，黎現年 78 歲，還押期間體重下跌 11 公斤，不再是「肥佬黎」，「他在監獄裡度過的每一天，都讓他離生命盡頭點更近一步」。辯方指，黎年長加上單獨囚禁，會讓其獄中生活更艱難，惟官質疑這是黎的選擇。另據悉，黎與親友均沒呈交任何求情信。
至於前壹傳媒行政總裁張劍虹，辯方求情指張曾勸黎停止犯案，應可獲額外減刑，惟官質疑勸止失敗是否仍可獲扣減。
相關報道：
陳梓華、李宇軒一方：非主腦、證供獲接納 應獲50%減刑
市民通宵3晚輪候旁聽籌 前員工感激黎智英身教 警方人龍外設橙帶
針對「重光團隊」成員陳梓華及李宇軒，辯方指，陳僅傳遞黎的想法，又指其家人被跟蹤、騷擾。李則並非本案主腦，行為不涉暴力，兩人證供獲法庭接納，應可獲 50% 刑期扣減。（見另稿）
前員工庭內向黎展示針織蘋果
早上 10 時開庭前，黎智英與同案 8 名被告被押入被告欄，由約 20 名懲教人員隔開、分三排而坐。黎入庭時，旁聽席有多人站立揮手，黎逐一與各人雙手合十打招呼，精神不俗。
前《蘋果》總編輯羅偉光向家人、犯人欄內的前執行總編輯林文宗舉 OK 手勢。有前《蘋果》員工在胸口掛上針織蘋果，向羅偉光做出吃蘋果手勢，又向黎展示衣服上的蘋果，黎看到後露齒笑、舉抱拳手勢。（見另稿）
控方：黎智英健康正常
針對黎智英，控方副刑事檢控專員周天行指，黎育有 6 名子女，因公眾集會罪行、欺詐被定罪，透露如黎獲獄中行為良好減刑三分一，就上述案件可於 2026 年 6 月 11 日獲釋；若黎不獲獄中行為良好減刑，則於 2028 年 5 月 11 日獲釋。
針對黎的健康狀況，周天行指黎在 2021 年曾提出牙痛、腳甲感染，惟黎拒絕就腳甲問題接受治療，經署方妥善處理後，黎再沒提出其他健康問題，聽力亦未有惡化。周續指，黎在審訊期間提到有心悸，根據 2025 年 8 月荔枝角收押所醫務人員報告，其健康狀況正常。
至於辯方陳詞指黎輕了約 10 公斤，控方指，黎在 2020 年 12 月 3 日還押時的體重為 80 公斤，今年 1 月則重約 79.2 公斤。法官李素蘭聞言指，即黎輕了約 0.8 公斤。控方續指，黎數年來的身高體重指數（BMI）幾乎一樣，又指他「以亞洲成年人標準而言屬肥胖（obesity）」。
控方：黎自行申請單獨囚禁
周天行又指，單獨囚禁是黎的意願，因他指其案件被廣泛報道，擔心遭其他在囚人士騷擾，故作出有關申請。周另引述懲教署報告指，黎經評估後適合單獨囚禁。
控方強調，雖然黎單獨囚禁，但仍享有在囚人士權利，包括與家人保持聯繫、信件往來、領聖餐等宗教活動、福利和諮詢服務﹐又指醫管局和衞生署人員會定期巡視監獄，提供牙科等治療。如有需要，在囚人士會被轉介至專科醫生或公立醫院檢查和治療。
周指出，黎沒就醫療服務作出投訴，又指黎日常包括閱讀、休閒及戶外運動、「有意義又輕量的工作」（meaningful light duty work）﹐並每日接受健康監測。
辯方：黎自還押體重跌 11 公斤
辯方資深大律師彭耀鴻其後指，黎患有糖尿病、高血壓、下肢肌肉發炎、視網膜靜脈阻塞等病症，「相信法庭記得﹐我的當事人在 Live Chat 內出現，影片中的他能與綽號『肥佬黎』相符，但現在我認為，他已經不能再被稱為『肥佬黎』了」。
法官李素蘭提出，黎的 BMI 是 26.2，彭耀鴻確認「稍微有點超重」，並指根據 2024 年 6 月的醫療紀錄，黎重 86 公斤，2025 年 4 月則下降至 75 公斤，顯示體重下跌 11 公斤。
彭又指，黎於 2020 年 12 月還押時體重應為 90 公斤，若以肉眼比較的話，懲教資料或有誤。法官杜麗冰則指，「我們不能只憑眼睛判斷，即使一個人現實很瘦，在鏡頭前會顯肥，這就是為甚麼所有明星，都必須嚴格節食以顯得苗條」。
彭續指，黎患有多種疾病，雖然這些病本身並不危及生命，但考慮到整體健康狀況、78 之齡、單獨囚禁，認為監禁對黎而言，變得沉重、嚴苛。彭又指，長期監禁對黎有很大影響，「他在監獄裡度過的每一天，都讓他離生命盡頭點更近一步」。
辯方：單獨囚禁屬額外負擔
彭耀鴻另引述歐洲防止酷刑委員會報告指，單獨囚禁對囚犯有負面影響。法官杜麗冰則指，「這不是別人強加諸在他身上，是他自己要求的」。彭表示，無論出於甚麼原因，「這都是一種額外負擔」。
彭續指，在監獄制度之中，單獨囚禁被視為一種懲罰。杜麗冰舉例，「好比我問你，想跟妻子住雙人房還是單人房，你選了雙人房，然後抱怨這是折磨？」彭笑言，「我從沒住過單人房」，引起庭內一陣笑聲。李運騰其後指，如果黎願意，他隨時可以停止單獨囚禁。
據悉黎沒有求情信
周天行其後確認，黎還押初期體重為 80 公斤，懲教紀錄沒有出錯。李運騰指，換言之黎入獄後的體重先增加、再下跌，然後又增加。彭耀鴻指，對於有人入獄後增肥抱有懷疑，盼再搜查資料。
杜麗冰聞言指，「我沒有（懷疑），當我放假坐在家中，體重也會增加」。彭則指，入獄與放假並不相同，杜麗冰則指，她所指的是坐着不動。李運騰表示，法庭不是要就黎增重與否作事實裁斷，而是關注健康狀況、單獨囚禁等因素，會否令黎在囚生活帶來苦楚，法庭應否因此給予減刑。
另外，據了解，黎及親友均沒就本案呈交任何求情信。
至於《蘋果》3 間公司：蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司，代表大狀王國豪表示，母公司壹傳媒集團已清盤，但 3 間公司未正式清盤，現由清盤人接管，沒償還能力，希望法庭輕判罰款。
辯方：張劍虹曾勸黎停止串謀
至於《蘋果》6 名高層，周一先處理前壹傳媒行政總裁張劍虹的求情。控方引述張劍虹的背景，提及張在香港出生，2016 年成為《蘋果》社長，直至被捕為止。
代表張的大律師劉卓言指，張曾退出串謀，又盡力說服黎停止串謀犯案，應獲額外減刑。惟李運騰質疑，張勸止失敗，是否仍受惠於條文中所指「在犯罪過程中，自動放棄犯罪或者自動有效地防止犯罪結果發生」的減刑？
辯方以「47 人案」中的區諾軒為例，指區曾嘗試勸其他被告退出串謀，與張的情況相似，而區最終可獲額外 5% 減刑。
辯方：張深感後悔、角色被動
辯方希望法庭整體可給予張 55% 至三分二的扣減，舉例指張有份將部分涉案文章、Live Chat 節目下架，包括戴耀廷的〈攬炒十步曲〉。另外，辯方一度建議法庭把量刑起點，定於勾結罪最低刑罰分級的監禁 3 至 10 年，惟李運騰打斷指，若認為本案不屬「罪行重大」，似乎是不切實際。
辯方回應指，即使以監禁 10 年作量刑起點，張劍虹相較於黎，亦屬相對次要的參與者，計及認罪等考慮後，最終刑期應可定於 5 年或以下。杜麗冰問，張有否作出實際行動退出串謀？辯方重申，張有減低涉案行為帶來的傷害，而他不是主腦，亦沒有決策權。
辯方又指，張有良好品格，曾持有 3,000 萬壹傳媒股份，把當中 500 萬股份捐予「蘋果日報慈善基金」，幫助弱勢社群，包括兒童及癌症患者。他亦是基督徒，多年來在教會每月捐獻 10 份 1 人工，又曾於中文大學任教，致力培育下一代。辯方強調，張深感後悔，所以決定成為控方證人，而其角色相對被動，盼法庭量刑時予以考慮。
案件編號：HCCC51/2022、HCCC52/2022、HCCC147/2021
