黎智英案｜七國集團外長譴責定罪裁決 促終止檢控並立即釋放黎智英｜Yahoo

黎智英被裁定串謀勾結外國勢力和串謀發布煽動刊物罪成。圖為 2021 年 2 月資料圖片。（REUTERS/Tyrone Siu）

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英周一（15 日）被裁定串謀勾結外國勢力和串謀發布煽動刊物罪成。七國集團外長（G7）發表聲明，譴責法庭將黎智英定罪的裁決，並對香港的人權、自由及自治持續惡化表達關注，要香港政府終止有關檢控並立即釋放黎智英。

七國集團外長周三（17日）發表聲明，對於黎智英被裁定違反《國安法》罪成予以譴責，強調言論、表達和新聞自由都受香港《基本法》保障。七國集團外長要求當局終止有關檢控並立即釋放黎智英。

G7 峰會上月在加拿大安大略省尼亞加拉地區舉行。(Photo by Soeren Stache/picture alliance via Getty Images)

G7峰會上月加拿大舉行 鎮長聲援黎

G7 峰會上月在加拿大安大略省尼亞加拉地區舉行。黎智英在該區持有多間酒店及餐飲娛樂業務。黎智英的家人及尼亞加拉湖濱鎮的鎮長趁機呼籲釋放黎智英，鎮長向加拿大外長阿南德發表的公開信形容，黎智英是推動民主及新聞自由的世界領袖。

周一裁決後，英、美、澳等多國則批評打壓，要求釋放黎智英。 外交部駐港公署隨即發文，指「正義審判不容置喙，外部干預注定失敗」。發言人強調，有關司法案件純屬香港特區內部事務，不容干涉，敦促有關國家和政客認清現實、懸崖勒馬，立即停止干預香港事務和中國內政。