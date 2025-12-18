宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
黎智英案｜七國集團外長譴責定罪裁決 促終止檢控及釋放黎智英｜Yahoo
G7聲明關注香港人權狀況。
【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英周一（15 日）被裁定串謀勾結外國勢力和串謀發布煽動刊物罪成。七國集團外長（G7）發表聲明，譴責法庭將黎智英定罪的裁決，並對香港的人權、自由及自治持續惡化表達關注，要香港政府終止有關檢控並立即釋放黎智英。
七國集團外長周三（17日）發表聲明，對於黎智英被裁定違反《國安法》罪成予以譴責，強調言論、表達和新聞自由都受香港《基本法》保障。七國集團外長要求當局終止有關檢控並立即釋放黎智英。
G7峰會上月加拿大舉行 鎮長聲援黎
G7 峰會上月在加拿大安大略省尼亞加拉地區舉行。黎智英在該區持有多間酒店及餐飲娛樂業務。黎智英的家人及尼亞加拉湖濱鎮的鎮長趁機呼籲釋放黎智英，鎮長向加拿大外長阿南德發表的公開信形容，黎智英是推動民主及新聞自由的世界領袖。
周一裁決後，英、美、澳等多國則批評打壓，要求釋放黎智英。 外交部駐港公署隨即發文，指「正義審判不容置喙，外部干預注定失敗」。發言人強調，有關司法案件純屬香港特區內部事務，不容干涉，敦促有關國家和政客認清現實、懸崖勒馬，立即停止干預香港事務和中國內政。
其他人也在看
黎智英案｜梁振英斥黎影響力屬「反對派總和」 籲善於鬥爭「不能僅靠國安法」｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英周一（15 日）被法院裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物罪成。曾任職行政長官的全國政協副主席梁振英今（18 日）在社交平台撰文，形容「黎智英影響之大之壞，是所有其他反對派的總和，我認為對此人的量刑也應該這樣考慮。」他又指，以往多年來透過公開點名，又以特首身份主動約見《蘋果日報》的大廣告客戶，最終讓《蘋果》的全版和半版廣告「壓縮到接近零」，如果大家能夠及早「勇於鬥爭，善於鬥爭」，而非事後鬥爭，「相信 2019 年黑暴事件以至香港歷史至少有些部份可以改寫」，明言善於鬥爭「不能僅靠國安法。」Yahoo新聞 ・ 4 小時前
黎智英案｜黎采對定罪判決感痛心 料或無法再見父親：返港不安全｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英周一（15 日）被法院裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物 3 罪罪成。黎智英女兒黎采接受外媒訪問表示，雖然父親被定罪是預料之中，但仍感到痛心，批評香港法治嚴重受創。她預計自己可能無法再見父親，因為知道返港並不安全。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
芬蘭議員做涉種族歧視拉眼角動作 總理向中日韓道歉
【on.cc東網專訊】芬蘭小姐德莎夫塞（Sarah Dzafce）因做出涉帶種族歧視的拉眼角瞇眼動作而遭褫奪后冠，但芬蘭人黨有議員相繼做出相同動作聲援她，引起爭議。芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）周三（17日）在社交平台發文，正式向中國、南韓和日本民眾on.cc 東網 ・ 3 小時前
芬蘭小姐「拉眼角」風波失后冠 總理重申反歧視
（法新社赫爾辛基16日電） 芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）今天表示，近期該國選美佳麗以及多位政治人物所涉及的「拉眼角」風波，已損及芬蘭國家形象。歐爾波今天在一場歐洲領袖峰會的場邊向媒體表示：「昨天在國會辯論時，我已說明這件事對我們國家造成損害，這絕對是事實。」法新社 ・ 1 天前
黎智英案｜外交部駐港公署轟《華郵》「劇本未免太過任性」 批《華爾街日報》「達滿紙荒唐言的新高度」｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英昨日（15日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力、一項串謀發布煽動刊物罪成。中央及香港特區政府接連發文支持裁決，英、美、澳等多國則批評打壓，要求釋放黎智英。外交部駐港公署發文指，外國及個別政客就定罪裁決說三道四，公然干預抹黑香港司法，對此表示強烈不滿和堅決反對，予以嚴厲譴責。Yahoo新聞 ・ 2 天前
鍾翰林、傑斯、張超雄等9人揭獄中不人道待遇 「打雞翼」、高溫、單獨囚禁 衛生惡劣「蟑螂在身上爬」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】國際特赦組織（Amnesty International）今（17 日）發布最新報告，引述多名香港前在囚人士包括前「學生動源」召集人鍾翰林、前網台主持人尹耀昇、前立法會議員張超雄等 9 人的遭遇，指曾在獄中受到暴力、不人道待遇。國際特赦組織呼籲當局調查香港懲教院所的情況，包括成立獨立機構突擊視察等。懲教署回應指「嚴正反駁有關指控」，對肢體暴力採取」「零容忍」態度，同時已執行盡可能高標準的清潔措施等。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
上環找換店遭刀匪劫走 10 億日圓 警拘 1 人｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接消息，上環一間找換店職員今早（18 日）報案，稱遭 4 刀匪劫去 10 億日圓，折合 5,000 萬港元。警方追捕疑兇，至今 1 人被捕。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
英皇道交通黑點 女子帶小孩路中央推四輪車 電單車手斥「Very Bad」
社交平台流傳影片，有電單車駕駛者目擊炮台山一名女子帶小孩過馬路時沒使用斑馬線，女子站在英皇道路中間十字路口的著名「交通黑點」，扶住騎四輪車的小孩慢慢前行，惟因小孩不肯向前，女子於轉燈前急忙連人帶車抱起走往路壆邊，情況驚險，拍片駕駛者斥「Very Bad」。am730 ・ 23 小時前
謝婷婷與男友相戀兩年 上載多張甜蜜合照慶祝周年紀念：萬中無一嘅好伴侶
現年43歲嘅謝婷婷（Jennifer），曾跟隨父母及哥哥謝霆鋒加入娛樂圈，佢喺2019年突然宣布已秘密產女，之後便淡出幕前移居加拿大溫哥華低調生活，專心享受湊女生活。佢喺今年5月上載與男友Mathew合照，宣布再度懷孕，7月順利誕下囝囝Brooklyn Milne，一家四口幸福美滿。噚日（17日），謝婷婷喺社交網站上載多張合照，慶祝與Mathew嘅周年紀念日。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地
玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
澳洲海灘槍擊案英勇阻抗凶手 罹難夫妻獲各界讚揚
（法新社雪梨17日電） 在澳洲邦代海灘（Bondi Beach）大規模槍擊事件中喪生的一對已婚夫妻，因英勇試圖阻抗槍手而獲得高度讚揚。此外，水果攤販阿邁德（Ahmed al Ahmed）在攻擊中的英勇行為也獲得讚揚。法新社 ・ 1 天前
銅鑼灣天降定滑輪 51歲執紙皮內地婦被擊頭 留醫12日不治(更新)
銅鑼灣本月5日發生墮物傷人案，一名51歲姓彭內地女子被一個約10厘米乘3.5厘米的定滑輪墮下擊中頭部受傷暈倒，送院後情況危殆，留醫深切治療部，延至周二（16日）早上不治。 警方本月6日早上9時許，接獲一名51歲姓彭內地女子的胞姊報案，指彭女本月5日在怡和街48號大廈後巷，懷疑被高處墮下的定滑輪擊中頭部，受傷暈倒地am730 ・ 1 天前
涉論文引AI虛構文獻 港大：葉兆輝卸任社科院副院長 涉事博士生按紀律程序處理｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港大學學術論文早前爆引用虛假文獻爭議，港大社會科學學院副院長葉兆輝任通訊作者的一份博士生論文，涉嫌引用虛構文獻，並於學術期刊發表。港大今（17 日）確認，論文中部分引文為 AI 生成虛構文獻，而參與研究的博士生未作申明，葉兆輝已卸任港大社會科學院副院長，涉事博士生亦須按大學既定紀律程序處理。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
特朗普本港時間周四早上10時將發表全國電視講話
美國總統特朗普將於美國東岸時間周三晚上9時(本港時間周四早上10時)在白宮進行全國電視講話。 特朗普在其社交平台披露有關直播安排，但未提及講話內容。他在貼文表示，期待屆時見到大家，又指今年是美國偉大的一年，最好的還在後頭。 美國白宮新聞秘書Karoline Leavitt接受《霍士新聞》訪問時表示，特朗普將談及邊境安全及經濟，又稱特朗普會預告未來將會推出的一些政策。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
川普發表全國演說 宣稱終結了八場戰爭
美國總統川普周三（17 日）發表全國講話，講話持續約 20 分鐘，重點闡述過去 11 個月取得的成就，以及未來三年的計畫。鉅亨網 ・ 3 小時前
持刀搶劫｜中環持刀搶劫案 找換店被劫10億日圓
今早中環發生持刀搶劫案，一名找換店職員報稱在皇后大道中對開街頭，遭4名男子持刀搶劫，被劫走10億日圓（近5,000萬港元），現時有一名涉案者被捕。BossMind ・ 2 小時前
2026年度旅遊報告：港人年均飛3次超越全球水平！香港排全球第7熱門地、主題樂園＋追星遊成明年趨勢
港人熱愛旅行早已不是新鮮事，但最新數據顯示我們的外遊頻率竟然跑贏全球。旅遊平台Trip.com剛發布的年度報告揭示，2025年港人平均每年飛足3次，比全球旅客的2.4次明顯高出一截。更有趣的是，超過六成港人選擇入住高星級酒店，反映大家不單止愛玩，更加識玩、要玩得有質素。除了日韓台泰這些傳統熱點，日本廣島、韓國釜山、越南富國島等較少人去的地方，預訂量更錄得三位數增長，證明港人開始追求更獨特的旅遊體驗。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
大坑半山 優悠台｜出租約16年後轉租為賣 舊樓翻新961呎方正三房套
近年租金越升越有，加上內地專才及內地學生對租務需求增加，令不少發展商將新盤「轉賣為租」。不過也有例外，尤其在一些傳統豪宅地段都有發展商將旗下物業「轉租為賣」。好像在2000年落成，放租了約16年，位於大坑道的優悠台，在今年3月起先拆售一半單位。28Hse.com ・ 55 分鐘前
「姐弟戀」逐漸成為新世代的「主流」心動模式？拆解姐姐的吸引力與「年下男」熱潮｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
韓劇裡的愛情題材百百種，但「姐弟戀」永遠是心臟爆擊保證！從韓劇《暴君廚房》到最近大熱Cortis，這股「年下男」旋風越吹越烈，應該讓不少人親眼見證了年下弟弟的魅力吧？ 但這股風潮不僅存在於螢幕上，姐弟戀正從「特殊題材」悄悄轉變為一種具代表性的親密關係模式。這背後反映的，不只是觀眾的口味變化，更是整個世代對愛情與婚姻的重新想像！Yahoo Style HK ・ 1 天前