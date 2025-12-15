黎智英案｜人權組織促放人 國際特赦組織：結果意料之中仍令人沮喪 特區政府：炒作詆譭｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】黎智英案今日（15 日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力，一項串謀發布煽動刊物罪成。國際特赦組織（Amnesty International）表示，今日判決結果雖在意料之中但依然令人沮喪，「黎智英的定罪如同香港新聞自由的喪鐘」。

組織指出，指《香港國安法》頒布前，黎智英以及其《蘋果日報》批評政府的行為不會被視作犯罪，判決表明《國安法》並非為了保護人民，而是為了壓制他們的聲音，這同時意味著警告在港從商人士，在香港尋求商機將伴隨嚴重法律風險。組織提到，判決是香港系統性鎮壓言論自由的最新一步，而鎮壓目前不限於抗議活動和政黨，亦包括了人民。聲明呼籲立即無條件釋放黎智英，並指對付他和許多其他人的法律，必須受到國際社會的譴責。

廣告 廣告

人權觀察（Human Rights Watch）表示，黎智英被單獨監禁五年後以「莫須有」罪名定罪「是一場殘酷的司法鬧劇」，質疑中國政府「虐待黎智英」目的是讓所有膽敢批評中共的人們噤聲。

香港人權資訊中心：法庭對人權法治理解嚴重背離國際原則

香港人權資訊中心就指，法庭對黎智英的定罪完全違反《公民權利和政治權利國際公約》（《公約》）對言論自由及新聞自由的保障，是以國家安全之名對基本人權的嚴重侵害。中心提到，聯合國任意拘留問題工作組於 2024 年發表意見書，已明確認定黎智英自 2020 年 8 月以來遭受的拘留屬「非法和任意」，違反《公約》保障的言論自由、公平審判權及禁止任意拘留的規定，不應再接受審判。

中心又提到，聯合國人權專家自 2020 年起多次呼籲釋放黎智英，並指出對的逮捕、拘留和刑事訴訟，似乎與他批評中國政府和支持香港民主有直接關係，強調不應濫用帶有刑事制裁條款的國家安全法律，來對付行使言論、結社與和平集會自由權利的人。中心續指，目前法院對黎智英的與聯合國人權專家的意見大相逕庭，反映香港法庭對人權及法治的理解嚴重背離國際人權法原則。中心認為，今次判決是法庭繼「立場新聞案後」再度宣告，《基本法》、《國安法》及《公約》所承諾的新聞自由保障已淪為空洞口號、名存實亡。

中心呼籲，香港政府應立即釋放黎智英，終止對《蘋果日報》案所涉人士的囚禁及檢控，停止以國家安全法律打壓新聞自由及言論自由，並履行《公約》義務，保障市民的基本人權，同時呼籲國際社會持續關注黎智英案，要求中國及香港政府釋放黎智英及所有因行使言論自由而被囚禁的人士。

港府：外部勢力借案件詆香港人權狀況

香港政府今午發聲明，批評「一些別有用心的人」將黎智英案的犯罪行為與新聞自由混為一談，「外部勢力借本案和其他危害國家安全犯罪案件炒作詆譭香港特區的法治和人權狀況」。政府強調，《香港國安法》和《維護國家安全條例》規定維護國家安全也應尊重和保障人權，亦依法保護香港居民《公約》等享有的權利和自由，包括新聞、言論、出版等自由。「但與世界其他地方一樣，新聞從業員和其他人一樣都有義務遵守所有法律」。政府又引述《公約》條文等原則，稱傳媒必須遵守和履行「特別責任和義務」，包括保障國家安全或公共秩序。

【相關報道】

黎智英案｜李家超歡迎法院裁決 斥黎損害國家利益 「其行可恥，其心歹毒」｜Yahoo

黎智英案｜國安處歡迎裁決 李桂華：黎智英「用新聞自由作盾牌」罄竹難書 稱調查仍在進行｜Yahoo

黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院 大批傳媒追訪 代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo

黎智英案｜法庭裁串謀勾結外國勢力、串謀發佈煽動刊物 3 罪罪成｜Yahoo

黎智英案今日裁決 妻兒偕陳日君到場旁聽 市民通宵輪候大批警員駐守｜Yahoo