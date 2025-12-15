宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
黎智英案｜人權組織促放人 國際特赦組織：結果意料之中仍令人沮喪 特區政府：炒作詆譭｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】黎智英案今日（15 日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力，一項串謀發布煽動刊物罪成。國際特赦組織（Amnesty International）表示，今日判決結果雖在意料之中但依然令人沮喪，「黎智英的定罪如同香港新聞自由的喪鐘」。
組織指出，指《香港國安法》頒布前，黎智英以及其《蘋果日報》批評政府的行為不會被視作犯罪，判決表明《國安法》並非為了保護人民，而是為了壓制他們的聲音，這同時意味著警告在港從商人士，在香港尋求商機將伴隨嚴重法律風險。組織提到，判決是香港系統性鎮壓言論自由的最新一步，而鎮壓目前不限於抗議活動和政黨，亦包括了人民。聲明呼籲立即無條件釋放黎智英，並指對付他和許多其他人的法律，必須受到國際社會的譴責。
人權觀察（Human Rights Watch）表示，黎智英被單獨監禁五年後以「莫須有」罪名定罪「是一場殘酷的司法鬧劇」，質疑中國政府「虐待黎智英」目的是讓所有膽敢批評中共的人們噤聲。
香港人權資訊中心：法庭對人權法治理解嚴重背離國際原則
香港人權資訊中心就指，法庭對黎智英的定罪完全違反《公民權利和政治權利國際公約》（《公約》）對言論自由及新聞自由的保障，是以國家安全之名對基本人權的嚴重侵害。中心提到，聯合國任意拘留問題工作組於 2024 年發表意見書，已明確認定黎智英自 2020 年 8 月以來遭受的拘留屬「非法和任意」，違反《公約》保障的言論自由、公平審判權及禁止任意拘留的規定，不應再接受審判。
中心又提到，聯合國人權專家自 2020 年起多次呼籲釋放黎智英，並指出對的逮捕、拘留和刑事訴訟，似乎與他批評中國政府和支持香港民主有直接關係，強調不應濫用帶有刑事制裁條款的國家安全法律，來對付行使言論、結社與和平集會自由權利的人。中心續指，目前法院對黎智英的與聯合國人權專家的意見大相逕庭，反映香港法庭對人權及法治的理解嚴重背離國際人權法原則。中心認為，今次判決是法庭繼「立場新聞案後」再度宣告，《基本法》、《國安法》及《公約》所承諾的新聞自由保障已淪為空洞口號、名存實亡。
中心呼籲，香港政府應立即釋放黎智英，終止對《蘋果日報》案所涉人士的囚禁及檢控，停止以國家安全法律打壓新聞自由及言論自由，並履行《公約》義務，保障市民的基本人權，同時呼籲國際社會持續關注黎智英案，要求中國及香港政府釋放黎智英及所有因行使言論自由而被囚禁的人士。
港府：外部勢力借案件詆香港人權狀況
香港政府今午發聲明，批評「一些別有用心的人」將黎智英案的犯罪行為與新聞自由混為一談，「外部勢力借本案和其他危害國家安全犯罪案件炒作詆譭香港特區的法治和人權狀況」。政府強調，《香港國安法》和《維護國家安全條例》規定維護國家安全也應尊重和保障人權，亦依法保護香港居民《公約》等享有的權利和自由，包括新聞、言論、出版等自由。「但與世界其他地方一樣，新聞從業員和其他人一樣都有義務遵守所有法律」。政府又引述《公約》條文等原則，稱傳媒必須遵守和履行「特別責任和義務」，包括保障國家安全或公共秩序。
【相關報道】
黎智英案｜李家超歡迎法院裁決 斥黎損害國家利益 「其行可恥，其心歹毒」｜Yahoo
黎智英案｜國安處歡迎裁決 李桂華：黎智英「用新聞自由作盾牌」罄竹難書 稱調查仍在進行｜Yahoo
黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院 大批傳媒追訪 代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo
黎智英案｜法庭裁串謀勾結外國勢力、串謀發佈煽動刊物 3 罪罪成｜Yahoo
其他人也在看
《紐時》揭特朗普策略：美國第三次「內戰」與文明之戰、靠攏俄羅斯批歐洲
《紐約時報》資深外交事務專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）指出，上週發布的特朗普政府 33 頁《國家安全戰略》文件，透露出本屆政府的深層真相，其並非旨在發動對抗地緣政治挑戰者的新冷戰，而是為了一場他稱為「美國第三次內戰」的鬥爭。鉅亨網 ・ 1 天前
中國外交部宣布對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施
外交部網站消息，中國決定對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施，因岩崎茂公然與「台獨」分裂勢力勾連，嚴重違背一個中國原則及中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。 中國將凍結岩崎茂在中國境內的動產、不動產及其它各類財產；禁止中國境內組織、個人與岩崎茂進行有關交易、合作等活動；不會對岩崎茂簽發簽證，以及不准入境 (包括香港及澳門)。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
俄烏戰爭｜澤連斯基同意不加入北約 換取美歐安全保障｜Yahoo
烏克蘭總統澤連斯基表示，願意放棄烏克蘭加入北約的目標。澤連斯基指，烏克蘭從一開始就希望加入北約，並視其是真正的安全保障，「但美國和歐洲的一些夥伴並不支持這一方向」，他並指妥協方案是美國、歐洲以及加拿大等其他國家提供具有法律約束力的安全保障，類似於北約第五條的「集體防禦條款」，相信可以「防止俄羅斯再次入侵」。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
CNN：特朗普關稅大刀下 中國靠市場戰略轉向 出口不減反增
據《CNN》報導，儘管美國總統特朗普曾誓言，因美國貿易逆差擴大，而對中國進口商品課徵懲罰性關稅，但在 1 年後，中國經濟展現出驚人的韌性。透過戰略轉向，中國的出口量不減反增。全球第二大經濟體在今年前 11 個月內，創下了高達 1 兆美元的貿易順差紀錄，這是任何其他國家都未曾達到的歷史里程碑。鉅亨網 ・ 2 天前
《巴隆》解析：美國最高法院裁定特朗普關稅案「三大」可能結果
美國最高法院即將裁定美國總統特朗普徵收的關稅是否合法，這項判決對總統權力的範圍具有深遠的影響。為此，《巴隆週刊》根據與貿易律師、政策顧問和策略師的對話，整理出了三種可能結果。鉅亨網 ・ 17 小時前
民主剛果叛軍M23持續推進戰線 美方矢言採取行動
（法新社金夏沙13日電） 儘管美國矢言對支持剛果民主共和國叛軍組織「3月23日運動」（M23）的盧安達採取行動，M23今天仍持續在民主剛果東部推進戰線，破壞民主剛果與盧安達在美國斡旋下簽訂的和平協議。盧比歐在社群媒體X平台發文寫道，「盧安達在民主剛果東部的行動顯然違反川普總統簽署的華盛頓協定（Washington Accords），美國將採取行動，確保對總統許下的承諾能夠兌現」，但他未進一步說明細節。法新社 ・ 1 天前
悉尼恐襲 兩父子涉案其中父親被擊斃
澳洲悉尼邦迪海灘針對猶太社區的恐怖襲擊，增至最少16人死亡，包括其中一名槍手，42人仍然留院。新南威爾士州警方表示，涉案的兩名槍手是父子關係，其中50歲父親被警員擊斃，24歲兒子仍然留院，情況危殆，父親持有槍牌約10年，擁有6支槍，相信這6支槍都牽涉今次襲擊，正調查犯案動機。警方又在案發現場附近發現兩枚簡易爆炸裝置，並已安全處理。澳洲總理阿爾巴內塞形容襲擊是反猶太和恐怖主義行為，政府將動用一切可用資源應對，又讚揚勇敢的應急人員和普通民眾挺身而出，捍衛澳洲的價值觀。以色列總理內塔尼亞胡形容襲擊是冷血謀殺，又說早已警告阿爾巴內塞，承認巴勒斯坦國只會助長反猶主義。（BC)#澳洲 #反猶太 #槍擊案infocast ・ 9 小時前
反擊中俄「空中巡邏」 美出動B-52轟炸機伴飛日本軍機 自衛隊公布偵查影像
在日本、中國關係緊張升溫之際，俄羅斯於12月9日出動戰機，與中國在日本周邊進行聯合巡邏，日本防衛省緊急升空戰機應對，美國隔日則出動了具備搭載核武能力的B-52戰略轟炸機，與日本戰機一同在日本海上空飛行，日美並重申，將阻止任何企圖以武力片面改變現狀的行動，並確認自衛隊與美軍的待命態勢。 自衛隊另外公布照片，捕捉參與行動的中俄戰機，包括兩架俄Tu-95核戰略轟炸機，與中國轟6（H-6）轟炸機會合，在太平洋進行長距離聯合飛行。此外，還有四架中國殲-16（J-16）戰鬥機、俄國A-50預警機以及兩架蘇30（Su-30）戰鬥機。 俄國國防部也公布影像，展示Tu-95核戰略轟炸機的視角，以及伴飛中國轟6的狀況，聯合飛行約持續8小時。日本防衛大臣小泉進次郎在X上表示，中俄行動意在對日本展現武力，對日本安全構成嚴重憂慮。 南韓軍方表示，在中俄軍機進入其防空識別區時，也緊急升空戰機，加強預警；與此同時，中共在台海周邊的存在持續升高，包括軍機與軍艦，根據台灣國防部資料，10日清晨6時起的24小時內偵獲中共軍機15架次。Yahoo 國際通 ・ 18 小時前
澳洲下半旗悼念槍擊案死難者 據報兩名疑犯曾宣誓效忠伊斯蘭國
澳洲悉尼邦迪海灘針對猶太社區的恐怖襲擊，增至最少16人死亡，包括其中一名槍手，42人仍然留院。澳洲今日全國下半旗悼念事件中的遇難者。當地警方指，涉案兩名槍手是父子關係，被擊斃的50歲父親持有槍牌，24歲兒子仍然留院，情況危殆，正調查兩人的犯案動機。當地傳媒引述聯合反恐小組調查人員指，兩人曾宣誓效忠極端組織「伊斯蘭國」，警方在他們的車內發現一面「伊斯蘭國」旗幟。總理阿爾巴內塞強烈譴責襲擊，形容襲擊是反猶太和恐怖主義行為。以色列總理內塔尼亞胡形容襲擊是冷血謀殺，又指早已警告阿爾巴內塞，承認巴勒斯坦國只會助長反猶主義。 (ST)#澳洲 #反猶太 #槍擊案 (ST)infocast ・ 2 小時前
澤連斯基：烏克蘭願放棄加入北約 美烏會談周一繼續
烏克蘭總統澤連斯基表示，願意放棄烏克蘭加入北約的訴求；他指這是烏方讓步，並補充烏方要求的安全保證應具法律約束力。昨日(14日)他在柏林與美國特使進行了五小時會談，旨在結束與俄烏戰爭。會談將於今日(15日)繼續。 美國總統特朗普的特使維特科夫與特朗普女婿庫什納一同會見澤連斯基，儘管完整細節並未公開，但維特科夫稱「取得了重大進展」。 烏克蘭總統顧問Dmytro Lytvyn表示，澤連斯基將於周一談判結束後進一步發表評論。他補充說，官員們正在審議相關文件草案。 在會談前，澤連斯基曾提議以放棄烏克蘭加入北約的目標，換取西方國家提供的安全保證。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
川普再度調停無效！泰柬邊境衝突再起 專家：柬埔寨電信詐騙產業是深層導火線
美國總統川普周五 (12 日) 宣稱已促成泰國與柬埔寨達成停火協議，但泰國外交部基今 (13) 日明確否認，柬埔寨新聞部大臣奈帕德拉同日也指出，泰軍當天早上出動兩架 F-16 摧毀菩薩省邊境地區一家飯店和兩座橋樑，泰國看守政府總理阿努廷隨後在社群媒體上稱將繼續軍事行動，直到泰國領土和鉅亨網 ・ 1 天前
雪梨著名海灘發生針對猶太社區的屠殺 震動澳大利亞
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 4 小時前
白俄諾貝爾和平獎得主獲釋：繼續為自由奮鬥
（法新社維爾紐斯13日電） 白俄羅斯政府與美國達成協議後於今天釋放123名囚犯，其中包括2022年諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基，他強調自己將繼續為公民權利及政治犯自由奮鬥。畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）從立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）告訴反對派陣營的白俄語廣播電視台Belsat：「我們的戰鬥還在繼續，我認為諾貝爾獎是對我們的行動及尚未實現的理想給予某種肯定，因此這場戰鬥會繼續下去。」法新社 ・ 1 天前
面對俄羅斯威脅 英新任國防參謀長籲強化國家韌性
（法新社倫敦14日電） 英國國防部今天表示，英國國防參謀長奈頓（Richard Knighton）明天將在演說中呼籲強化「國家韌性」，特別是面對俄羅斯宣稱摧毀北大西洋公約組織（NATO）的企圖。奈頓在9月接任國防參謀長之前，曾擔任英國皇家空軍參謀長。法新社 ・ 3 小時前
中國對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採反制措施 涉勾連台獨勢力
據中國外交部網站消息，中國決定對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施，自2025年12月15日起施行。中國外交部指，岩崎茂公然同「台獨」分裂勢力勾連，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據中國反外國制裁法相關規定，中方決定對岩崎茂採取反制措施，包括凍結其在中國境內的動產、不動產和其它各類財產；禁止中國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；以及對其不予簽發簽證、不准入境(包括香港和澳門)。 (ST)#中國外交部 #岩崎茂 (ST)infocast ・ 4 小時前
戰事升級！泰總理宣告沒有停火計畫 柬埔寨攻擊首奪平民
泰國總理阿努廷表示，當局目前沒有任何停火計畫。並通報，在激烈交火持續 8 天後，有平民首度在柬埔寨火箭攻擊中喪生。鉅亨網 ・ 5 小時前
哈塞特：特朗普可向聯儲局提供建議 惟利率決策應保持獨立性
美國國家經濟委員會主席哈塞特表示，如果被提名出任聯儲局主席，將會考慮總統特朗普的政策意見，但央行的利率決策將會保持獨立。AASTOCKS ・ 6 小時前
蘇丹南部遇無人機襲擊 聯合國維和部隊6人身亡
（法新社蘇丹港13日電） 聯合國維和部隊指出，有6名孟加拉維和人員今天在蘇丹南柯多方省因遭無人機襲擊而身亡，聯合國秘書長古特瑞斯及孟加拉政府均提出強烈譴責。聯合國駐阿貝地區臨時安全部隊（UNISFA）表示，一架無人機襲擊他們在南柯多方省（South Kordofan）首府卡杜里（Kadugli）的駐地，導致「6人死亡、6人受傷」，其中4人傷勢嚴重。法新社 ・ 1 天前
智利總統決選 極右候選人卡斯特對決左翼賈拉
（法新社聖地牙哥13日電） 智利明天將舉行總統大選，選民必須在兩個極端人選間做出抉擇，一位是智利35年民主史以來最右翼候選人，另一位則是代表廣泛左翼陣營的聯盟領袖。在許多議題上，卡斯特的立場比大多數智利人都要右傾得多。法新社 ・ 1 天前
特朗普曾指泰柬同意停火惟遭否認 泰國擬封鎖泰國灣阻柬物資供應
泰國與柬埔寨邊境衝突未見降溫，上周末更有升級跡象。美國總統特朗普上周五(12日)曾在社交平台發文，指他與泰國看守總理阿努廷及柬埔寨總理洪馬內通電話，兩國領導人同意泰柬兩國準備好和平，繼續與美國貿易，會從上周五晚起停火。不過，泰國否認同意停火。 阿努廷上周六(13日)表示，目前尚未收到相關消息，現在各種信息傳播很多，建議以泰國軍方發布的正式聲明為準。他補充，目前尚未開始任何停火談判，也還未到那個階段。 柬方上周六宣布，全面暫停與泰國的邊境口岸通行；柬方上周日(14日)並表示，泰軍的襲擊已經向沿海省份蔓延，並指責泰方13日出動F-16戰機投擲炸彈破壞民用基礎設施。 泰國軍方上周日(14日)亦宣布在達叻府部分地區實施宵禁，並計劃封鎖泰國灣海上通道，以阻斷對柬燃料及軍需供應。泰國國防部發言人Sura San批評，雖然柬埔寨對外宣稱願意停火，卻仍使用重型武器攻擊泰方。 據《法新社》報道，泰國上周日(14日)證實首名平民在衝突中喪生，一名63歲的男子被柬方發射的火箭彈碎片擊中身亡。目前，這次衝突已造成至少27人喪生，包括16名泰國士兵和11名柬埔寨平民，數百人受傷，超過50萬人須疏散。 泰國SETAASTOCKS ・ 4 小時前