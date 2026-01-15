黎智英案｜佩洛西晤黎采 外交部駐港公署：強烈不滿美國個別政客為黎撐腰張目｜Yahoo

外交部駐港公署

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英上月被裁「串謀勾結外國勢力」以及「串謀發布煽動刊物」罪成，法院周二（13 日）表示會盡快公布判刑日期。昨日（14 日），美國眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast），以及眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）都分別在社交平台發布跟黎智英女兒黎采的合照，表達對黎智英的支持，外交部駐港公署同日表態，批評美國個別政客公然為「反中亂港分子黎智英撐腰張目」，對此表示強烈不滿和堅決反對，呼籲他們立即停止「干預特區司法」。

稱黎證據確鑿不容置喙

外交部駐港公署指，黎智英案的公開文件和判決等已經充分證明，黎智英是「一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者」，是外部反華勢力的「代理人」和「馬前卒」，犯罪事實清楚、證據確鑿，不容置喙；公署又指案件審判過程公開透明，判決結果完全取決於事實證據，法院亦多次確認黎智英在押期間獲得妥善醫療照顧，合法權益獲依法保障，黎智英代表律師亦予以確認，「美國個別政客對此選擇視而不見，純屬別有用心的政治操弄。」

斥嚴重違反不干涉原則

公署又批評，美國有關政客為黎智英開脫罪名、包庇美化，干預特區司法，嚴重違反不干涉內政等國際法原則和國際關係基本準則，「奉勸美國有關政客認清現實，秉持客觀公正立場，切實尊重特區法治，立即停止包庇反中亂港分子，立即停止干預香港事務和中國內政。」

佩洛西：絕不能保持沉默

Brian Mast 在帖文中表示，黎智英因為倡議香港民主而被不公平定罪，向黎采重申支持其父親。至於佩洛西就在帖文中表示，黎智英遭到非人道拘留，又指面對北京打擊爭取異見者，大家絕不能保持沉默。