黎智英案｜倫敦地標巨型投影 促施紀賢帶黎回家 黎崇恩籲趁訪華爭取人權成果｜Yahoo

國會大廈巨型投射。（CFHK）

【Yahoo新聞報道】英國首相施紀賢（Keir Starmer）現時正在訪華。他出發前，香港自由委員會基金會（CFHK）周一（26 日）於倫敦多個著名地標外牆投射巨型標語，要求釋放壹傳媒創辦人黎智英，以及促請「施紀賢帶黎回家」（Starmer Bring Jimmy Home）。另外，黎智英的兒子黎崇恩昨日（28 日）向施紀賢發表公開信，呼籲施紀賢在訪華期間設法爭取父親重獲自由，並將「黎智英獲釋」跟貿易協議作交換。黎崇恩在另一個訪問並指，今次訪華以及父親案件可以看出中國如何看待中英關係，如果父親無法獲釋，「那就足以說明我們（中英）之間的關係到底是怎麼回事。」

基金會：如果黎智英獲釋 施紀賢就是英雄

英國時間周一晚上，CFHK 分別在倫敦塔橋（Tower Bridge）、國會大廈、以及唐寧街 10 號首相府投射標語，以及黎智英的肖像照。投射內容又提到，黎智英已經被囚 1,853 日，呼籲施紀賢能夠成為英雄（Be The Hero），爭取黎智英獲釋。CFHK 英國及歐洲區主任 Mark Sabah 表示，施紀賢訪華獲得一個絕佳機會，如果能夠在行程期間促成到黎智英獲釋，他就能以民主英雄的身份回到倫敦，向世人展現英國堅定不移地捍衛其公民和全球言論自由，「事情就是這麼簡單。難道他不想贏得這場勝利嗎？」

倫敦塔橋投射出黎智英的肖像。（CFHK）

黎智英已經被單獨囚禁逾 5 年。（CFHK）

黎崇恩籲施紀賢勿錯失機會

另一方面，黎崇恩在《獨立報》（The Independent）向施紀賢發公開信。黎崇恩向施紀賢表示，懷著無比的懇求寫信給他，「懇請您拯救我父親的生命。」黎表示父親被單獨囚禁逾 5 年，讓他心碎，而施紀賢訪華是一個千載難逢的機會，不要錯失，「這並非是為了洽談幾份商業合約或獲取投資承諾，而是為了解救一位良心犯，一位丈夫、父親和祖父。這關乎您能否在歷史長河中留下濃墨重彩的一筆。」

冀英國透過案件爭取港僑信任

黎崇恩說，如果父親現時在施紀賢身邊，「他會告訴您，面對不公保持沉默就是一種同流合污。他會提醒你們，衡量一個人的標準是他的勇氣，衡量一個國家的標準是它捍衛人民的決心。」黎崇恩又提到，英國政府最近批准中方興建「超級大使館」，他並非唯一一個憂慮壓迫或伸延至英的香港僑民，形容今次英國的讓步令他們很多人擔心再無法指望英國政府會保護他們，他很希望施紀賢透過爭取到父親獲釋，讓大家可以信任英國。

法治與經濟相輔相成

黎又提到，任何不尊重法治的國家都不是理想的經商之地，如果中方能夠釋放父親，將可以帶來經濟效益，支持他就代表「捍衛那些維繫貿易和經濟成長的價值」。如果英國將父親獲釋作為經商條件，就可以向北京表明，英國認為法治和經濟是相輔相成，而且英國不會屈服於霸凌或妥協，「在當今政治動盪的時代，這將是展現領導力和原則的典範之舉」。最後黎表示，「身為公民、兒子和父親，我懇請你們讓我的父親回家。如果你們不這樣做，我們所有人都會因此蒙受損失。」

CFHK 呼籲施紀賢爭取讓黎智英回家。

首相府也出現爭取黎智英獲釋的投射。（CFHK）

仍然「抱持希望」

黎崇恩近日又接受《泰晤士報》訪問，談及父親案件以及施紀賢訪華。當被問到他是否認為施紀賢訪華能夠改變父親的處境，黎崇恩表示不能替首相說話，但他仍然抱持希望。他指，施紀賢說過父親的案子是優先事項，他過往都提及過對英國國安的擔憂，而政府也已經批准了中方興建「超級大使館」，他認為施紀賢最低限度要爭取將其年邁而且健康狀況堪憂的父親送上飛機，來到倫敦。「這似乎是一件非常容易的事，我不應該用『容易』這個詞，但如果我們談論的是關係正常化，那麼對於香港和中國政府來說，這似乎是一件非常簡單的事情。」

提出人權問題同樣重要

之後主持人追問，實況會否是案件在施紀賢訪華過程中不會獲得很大重視，黎崇恩就回應指，這個就是令人擔憂的地方，因此今次訪華對於英國而言就是一場試驗。黎表示，英國口口聲聲說要改善與中國的關係，因為這對貿易有利；「但是你知道，如果我們談論與中國的關係，那麼提出人權問題也同樣重要」，如果英國無法爭取父親獲釋，也足以說明中國是怎麼看待我們。」