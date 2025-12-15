黎智英案｜兒子黎崇恩：對裁決感難過但不意外 女兒：當局仍然害怕我們的父親︱Yahoo

黎崇恩（右）今日出席記者會(Photo by Henry NICHOLLS / AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英連同《蘋果日報》三間相關公司，因涉及「串謀勾結外國勢力」等三項控罪，經過長達 156 天的審訊後，今日（15 日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪成立。兒子黎崇恩表示，對罪成裁決感到難過但不意外，認為父親因勇於報道（courageous journalism）」及對民主的堅持而被檢控，並促請英國政府爭取父親返回英國。

黎崇恩稱，今日對於所有相信真相、自由和正義的人來說，都是黑暗的一天。他認為，這次定罪是父親多年來受到中國和香港當局迫害的結果，是衝擊社會所珍視的價值，並敦促英國政府必須站出來，確保父親獲釋，以免為時已晚。

女兒：當局仍然害怕父親

黎智英的女兒黎采指出，父親健康狀況近年急速惡化，他已 78 歲，在惡劣的環境中度過了五年，擔心他還能承受多少，「這個裁決證明，當局仍然害怕我們的父親，即使他如今身體虛弱，仍視他代表的意義為威脅。」她們希望美國爭取讓父親回到家人身邊，平靜地恢復健康。

黎智英的國際法律代表 Caoilfhionn Gallagher 表示，香港的法律制度一度令人稱羨，今日裁決卻為其蒙上污點。她形容黎智英勇敢、傑出，在充滿報復性和極不公平的裁決中被定罪，「只因他是一名成功的出版人和新聞工作者，以及一名致力和平推動民主的運動者。」

鄧炳強：有人誣蔑政府不提供醫療服務

保安局局長鄧炳強指，黎智英審訊期間，有人誣蔑政府不向他提供醫療服務，拒絕宗教服務，強制將他單獨囚禁，反駁有關指控「全是謊話大話」。他強読懲教署一直致力為所有在囚人士提供安全、人道、合適和健康的基本環境，對黎智英的醫療服務完備，亦有提供宗教服務，包括領聖餐。他批評，有不少國際組織和其喉舌試圖製造站在維護人權的道德高地的假象，透過發表報告，肆意對香港作出不實陳述，加深誤解和偏見。

李桂華又特別提及黎智英的健康狀況，批評黎智英的女兒黎采加入抹黑，指她在外媒訪問說父親視力越來越差，幾乎行不到路，「今日見唔見到呢個情況？當然唔見。」他批評有關言論心懷不軌，中傷懲教署制度，指過去懲教署有就黎的糖尿病及心悸情況提供適切治療。