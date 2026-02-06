黎智英案｜司法機構：2 月 9 日早上 10 時判刑｜Yahoo

消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
其他人也在看
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
ICE 執法之亂｜明州 10 歲女童被扣留近一個月後獲釋 拘留中心爆麻疹疫情︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國明尼蘇達州一名 10 歲女童在被美國移民及海關執法局（ICE）扣留近一個月後，已於 2 月 3 日晚上獲釋，並與母親離開德州迪利（Dilley）的家庭移民拘留中心。校方表示，兩人目前身處德州一個收容設施，稍後將返回明尼蘇達州，與女童父親團聚。
購女網友私密照不付款反威脅性交 男子被判囚16個月
【on.cc東網專訊】28歲前救生員早前經交友軟件Heymandi認識女網友，並以每張100港元的價格向其購入私密照，惟收到後疑不願付款，更涉以發布照片威脅對方要求性交，Ｘ報案後赴約，該男當場被捕。他否認一罪受審，在審訊的結案陳詞階段轉而認罪，被裁定罪成。案件今
龍蝦灣謀殺案主謀潛逃37年 案發翌日偷渡離港 隱姓埋名匿藏曼谷 去年12月被發現行蹤 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】涉1989年西貢龍蝦灣謀殺案的最後一名在逃疑犯，62歲香港男子梅耀強周一（2 日）在泰國被捕，今（5 日）引渡回港。警務處處長周一鳴在機場見記者時指，該名男子當年沒有離境紀錄，相信是偷渡離港，警方追蹤其行蹤有困難，最後由情報顯示他有機會匿藏在泰國，故聯絡泰國警方協助，事件反映警方對嚴重刑事案件「一定追究到底」。
西貢龍蝦灣謀殺案疑兇落網 62歲港男潛逃32年泰國被捕 將引渡回港｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據泰國傳媒報道，一名62歲香港男子梅耀強（Mui Yiu Keung，音譯）於曼谷附近Lam Phak Chi區被捕，涉嫌與一宗1989年於香港發生的謀殺案有關，案中一名男子被埋在龍蝦灣沙灘死亡，涉及4人犯案。梅耀強涉嫌用鏟擊打死者頭部，疑於1994年開始匿藏在泰國，今次行動是應特區政府請求，由泰國相關部門追緝並拘捕疑犯。
刺殺特朗普失敗 美國59歲男被判終身監禁 聞判企圖自殘 官斥殺人計劃「蓄意而邪惡」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國一名 59歲男子 Ryan Routh 於去年 9 月 15 日時，於佛羅里達州一個高爾夫球場企圖刺殺當時仍是美國總統候選人的特朗普，周三（4 日）在佛羅里達州法院被判處終身監禁。
挪威王儲妃長子涉強姦案開審 否認四項控罪 女子出庭指在王室住所遭性侵︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】挪威王儲妃 Mette-Marit 之子霍伊比（Marius Borg Høiby）涉嫌性侵案件，昨日（3 日）在奧斯陸地方法院開審。警方指，霍伊比涉嫌在王室住所舉行的派對後性侵一名女子。霍伊比否認 4 項強姦指控。
涉以600人民幣賄賂運輸署考牌主任 男子遭廉署起訴
【Now新聞台】一名男子涉嫌以600元人民幣賄賂運輸署考牌主任，以換取考試及格，被廉署落案起訴。 廉署表示，47歲被告展四周星期二下午在元朗的香港駕駛學院駕駛考試中心參加商用車輛駕駛考試期間，向考牌主任提供600元人民幣現金，以獲對方給予及格成績，考牌主任拒絕受賄，並即時向運輸署匯報事件。廉署調查發現，被告向中介公司支付六萬港元以安排報名考試而不合格，要再向中介支付八千港元安排補考，懷疑被告認為考試時犯了一個嚴重錯誤，應該不能通過考試，因此行賄。他被控向公職人員提供利益罪，周四在屯門裁判法院提堂。#要聞
跨境集團招內地黑工 「一條龍」假證、住宿、搵工服務 過百人被捕｜Yahoo
香港入境處聯同內地執法部門搗破跨境偽證集團，兩地一共拘捕 119 人。犯罪集團招攬內地居民來港打黑工，安排偽造的香港身份證，並提供宿舍和協助求職，每張偽造證件收費約 3,200 元。入境處指，集團已運作一年，連同黑工收入的收益，涉及金額超過 2,000 萬元，是同類型案件最高金額。
高級督察涉向同袍借14萬元被控欺詐 被告：大便出血疑患癌、父跌倒受傷才借錢
44 歲高級督察被指先後以遭銀行收回貸款、支付家人手術費為由，向兩名同袍借共 14 萬元，被廉署起訴欺詐、接受利益兩罪。案件周三（4 日）在觀塘裁判法院續審，被告表證成立選擇自辯。
法國拘4人疑為中國間諜 住airbnb期間涉從Starlink竊軍事資料｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】近期歐洲積極打擊與中國有關的間諜活動，偵查一系列相關案件，法國檢控方周三（4 日）表示，當局拘捕四人涉嫌利用衛星從Starlink為中國竊取敏感軍事資料，其中包括兩名中國公民。
嚴打撞車碰瓷黨 警拘4人涉串謀詐騙 檢視逾100索償案
新型「撞車碰瓷黨」近日備受社會關注，不少司機在發生輕微交通事故一段長時間後，疑被人無理索取高額賠償金；多宗同類案件疑涉同一間律師行和同一名醫生，被質疑是「集團式」敲詐。警方昨就有關案件以涉嫌「串謀詐騙」拘捕3男1女，據悉分別為兩名索賠人及兩名醫生。
無業漢涉庭上辱罵裁判官並自稱三合會成員 被控兩罪還押候訊
一名無業男子被指於去年在西九龍裁判法院內，侮辱裁判官及自稱為三合會成員，被控兩罪，案件今日(4日)在西九龍裁判法院首提堂。辯方申請將案件押後至4月13日再訊，待向控方索取文件獲批，期間被告須還押。被告馬浩鏘(28歲)，被控「向裁判官使用侮辱性言語或使用侮辱性言語以涉及裁判官」、「聲稱是三合會社團成員」，控罪他於去年12月3日，在西九龍裁判法院第14號庭，在當值裁判官蘇文隆執行其裁判官職責時，向該裁判官或在該裁判官席前使用侮辱性的詞句，或使用涉及裁判官的侮辱性詞句；另在同日同地方，聲稱是三合會社團的成員。
法國拘留四人 指其為中國從事針對星鏈的間諜活動
【彭博】— 法國當局拘留了四名被控為中國從事間諜活動的人員，因其涉嫌針對馬斯克的衛星互聯網供應商星鏈進行技術間諜活動。
龍蝦灣謀殺案疑犯潛逃37年泰國落網 遞解返港被控謀殺
【Now新聞台】1989年龍蝦灣謀殺案，疑犯梅耀強潛逃37年，日前在泰國落網，遞解返港後，警方以謀殺罪拘捕他，懷疑他是案中主謀。警務處處長周一鳴稱案發多年，追查難度高，疑犯樣貌變化大，要靠指紋辨認身份。62歲疑犯梅耀強由泰國返港後，隨即被警方拘捕，他黑布蒙頭、鎖上手扣，被帶離機場警署，往牛頭角警署繼續扣留調查。警務處處長周一鳴到泰國，與皇家警察總長進行禮節性拜訪後返港，表示疑犯案發後偷渡出境，早前根據情報，主動聯絡泰國警方和交換情報，成功將疑犯緝拿歸案，相信他是本港匿藏時間最長的罪犯。周一鳴：「情報顯示，相信他在泰國靠泰國皇家警察抽絲剝繭，用了一段時間去核實是否就是這個人，由於隔了那麼多年，樣貌始終因年紀開始大，再不是與之前一模一樣的樣子，所以他們都需要些時間，後期經過分析和核實，他們確認該名男子，逮捕過程中，我們也將該人納入國際刑警紅色通緝令，當中也有指模，後期因為指模，泰國警方核實了他的身份，拘捕期間他都承認是該人士。」警方稱，梅耀強在泰國隱姓埋名生活多年，去年12月接獲泰方通知發現梅耀強行蹤，本月2日於曼谷以非法逗留將他拘捕，他沒有身份證明文件被遞解出境，抵港後，香港警方以謀殺罪拘捕他。警方指，相信目前已有足夠證據提出檢控，但需要再與律政司檢視證據及商討。案發於1989年8月31日，梅耀強連同3人涉嫌將一名25歲姓雷男子誘騙到龍蝦灣後，用鐵鏟虐打他，死者被發現時雙手和雙腳捆綁，半身陷入沙石中，頭骨碎裂，屬窒息致死。警方調查後，同年拘捕2名男子，其中一人誤殺罪成判囚8年，另一人無罪釋放，至於另一名姓楊男子潛逃內地至2000年落網，移送回港受審，依例判處終身監禁。 #要聞
考商用車試 涉行賄運輸署考牌主任 47歲男子今提訊
47歲男子展四周，於前日於運輸署在香港駕駛學院(元朗)的駕駛考試中心參加商用車輛駕駛考試，涉以600人民幣行賄運輸署考牌主任圖獲考試及格，考牌主任拒絕受賄，並向運輸署匯報事件。男子被控一項向公職人員提供利益罪名，案件今早在屯門裁判法院提訊。廉署調查發現，被告支付6萬港元予中介公司安排報名考試，若不合格，須再向中介支付8,000港元安排補考。調查又指，被告疑認為考試時犯了一個嚴重錯誤，難以合格，遂向考牌主任提供涉案人民幣現金。該考牌主任拒絕接受，並於考試完結後隨即向運輸署報告。廉署接獲轉介後，於同日下午拘捕被告。
獨立記者劉虎、巫英蛟被拘 涉撰文揭四川官員涉貪 無國界記者：突顯對獨立報道的敵對｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國獨立調查記者劉虎、自媒體人巫英蛟上周四（1 月 29 日）發表文章《曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產》，涉揭露地方官員涉貪，後傳出失聯消息。「無國界記者」（RSF）周二（3 日）發聲明，證實二人已被四川成都市警方刑事拘留。RSF譴責中國當局行動，「突顯了中國對獨立報道的限制和敵對程度」。
菲律賓總統遭彈劾 眾院委員會：缺乏實質依據
（法新社馬尼拉4日電） 菲律賓眾議院司法委員會今天說，指控總統小馬可仕涉嫌貪腐及違憲等彈劾案，都被認定缺乏實質根據。另一件彈劾案則指控小馬可仕政府去年3月配合國際刑警組織（INTERPOL）要求，逮捕菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）並移送國際刑事法院（ICC），認為這構成綁架罪。
內地去年前11個月 起訴逾1.1萬緬北涉詐人員
【on.cc東網專訊】最高人民檢察院周三（4日）披露檢察機關打擊電訊網絡詐騙犯罪案件取得的成效，去年1至11月全國檢察機關依法批准逮捕逾4,300名緬北集中遣返涉詐人員，起訴1.1萬餘人，對跨境電詐犯罪分子形成有力震懾。
意圖暗殺川普未遂 佛州刺客勞斯判無期徒刑
（法新社華盛頓4日電） 美國男子勞斯（Ryan Routh）在2024年持槍潛伏佛羅里達州高爾夫球場叢林中，企圖刺殺當時的共和黨總統候選人川普未遂，今天法官宣判他終身監禁。在2024年，距離美國總統大選不到兩個月，現年59歲的勞斯（Ryan Routh）在佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）川普國際高爾夫球俱樂部（Trump International Golf Club）外面，趁川普打球時，持步槍隔著圍欄瞄準川普，意圖暗殺他。