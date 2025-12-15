黎智英案｜國安處歡迎裁決 李桂華：黎智英「用新聞自由作盾牌」罄竹難書 稱調查仍在進行｜Yahoo

警務處國家安全處總警司李桂華回應黎智英案裁決。

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被控違反《國安法》下兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發佈煽動刊物」。法庭今早宣判 3 罪罪成。警務處國家安全處總警司李桂華在法庭外見記者，他指國安處歡迎法庭裁決。李桂華形容，黎智英危害國家安全的罪行罄竹難書，「用新聞自由作為盾牌」，利用其傳媒王國去煽動其他人，又利用其人脈勾結外國勢力。被問《蘋果日報》案是否正式結束，是否沒有更多檢控，李桂華稱不能透露拘捕或檢控細節，稱調查仍在進行。

斥黎「製造新聞推動政治目的」

被問本案裁決會否引來更多國際關注甚至制裁，李桂華說要問制裁方，他強調特區政府不害怕制裁，稱所有負責查案、檢控、審訊的人員都有堅定意志，不會恐懼。至於判決會否影響新聞自由，李說案件揭示黎智英「製造新聞推動政治目的」，強調這是不被容許，而《國安法》有條文訂明新聞自由，但不是絕對自由，當牽涉國家安全有制約。被問本案沒有陪審團是否不公平，李桂華稱不能預知有陪審團的情況，又說不論是陪審團或法官，裁定是否罪成是視乎證據，而他認為「法官是專業人士，一向處理法律問題」。

「審訊沒有任何隱瞞」

李桂華表示，國安處歡迎法庭裁決，法庭指出黎智英的證供自相矛盾、前後不一，在毫無合理疑點下裁決他定罪。他說，案件經歷 156 日審訊，證物超過 2200 多項，文件長度達 8 萬多頁，亦有 14 名主要控方證人及 5 名從犯證人作供，現時調查和審訊過程「非常浩瀚」，而司法機構每日安排 400 多名旁聽席，讓公眾、中外人士、傳媒旁聽，強調「審訊沒有任何隱瞞」。

指《蘋果日報》在黎指揮下完成反政府目的

李桂華指出，審訊透露黎智英在 2019 年「黑暴」的角色，其中在他在 WhatsApp 溝通時透露希望有更多年輕人出來遊行，希望畫面能夠突顯不同年齡層參與，尤其是年輕人。此外，李桂華說黎命令高級員工訪問有簽聯署的學生，希望激發其他學生參加遊行，形容當時《蘋果日報》在其指揮下替他完成反政府目的。

黎的女兒憂父親山健康轉差 李桂華：抹黑、心懷不軌

李桂華又特別提及黎智英的健康狀況，批評黎智英的女兒黎采加入抹黑，指她在外媒訪問說父親視力越來越差，幾乎行不到路，「今日見唔見到呢個情況？當然唔見。」他批評有關言論心懷不軌，中傷懲教署制度，指過去懲教署有就黎的糖尿病及心悸情況提供適切治療。