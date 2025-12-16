黎智英案｜外交部駐港公署籲外媒別被謊言誤導 批《華爾街日報》社論「達滿紙荒唐言的新高度」｜Yahoo

黎智英案昨日（15日）被裁定違反國安法 3 罪罪成。昨日多國領事到庭旁聽。(Photo by Keith Tsuji/Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英昨日（15日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力、一項串謀發布煽動刊物罪成。中央政府接連發文支持裁決，外交部駐港公署特別發信給外媒，呼籲「不被偏見蒙蔽雙眼，不被謊言誤導方向」，作出多項澄清。公署並去信《華爾街日報》，批評該報社論「達到了滿紙荒唐言的新高度」，形容是精心編排的「外交戲碼」。

批「作秀社論」輕描淡寫勾結行徑

外交部駐港公署新聞發言人今日（16日）去信《華爾街日報》編輯部，指該報昨日社論《在黎智英判決之後》（“After the Jimmy Lai Verdict”）「達到了滿紙荒唐言的新高度」，批評將裁決污蔑為「作秀審判」，把黎智英「謳歌」為「熱愛自由的媒體人」，輕描淡寫其勾結外國勢力行徑，卻絕口不提黎曾要求外國制裁中國，批評《華爾街日報》的社論是「作秀社論」。

寫信給外媒：黎是外部反華勢力的「馬前卒」

此外，外交部駐港公署的新聞發言人特別寫信給外媒，作出多項反駁。對於外界稱黎智英是因為新聞自由被定罪，發言人指黎慣用所謂「新聞工作者」美化包裝自己，實質上是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的「馬前卒」。發言人批評，黎濫用輿論工具煽動仇恨、激化對抗，鼓動支持暴亂活動。

發言人又強調，黎智英案審理過程公開透明，程序公平正義，他的各項合法權利得到有效保障，控辯雙方充分舉證質證。此外，發言人指黎智英的合法權益得到充分保障，身體健康良好，懲教署有提供及時和合適的診療，宗教方面他亦可以領聖餐。

發言人指出，媒體是增進了解，溝通民心的橋樑，「希望各位駐港外媒朋友能夠秉持客觀、公正、專業的職業操守，不被偏見蒙蔽雙眼，不被謊言誤導方向」。

黎智英被裁定串謀勾結外國勢力和串謀發布煽動刊物罪成。圖為 2021 年 2 月資料圖片。（REUTERS/Tyrone Siu）

昨日裁決後，英、美、澳等多國則批評打壓，要求釋放黎智英。 外交部駐港公署昨晚發文，指「正義審判不容置喙，外部干預注定失敗」。發言人強調，有關司法案件純屬香港特區內部事務，不容干涉，敦促有關國家和政客認清現實、懸崖勒馬，立即停止干預香港事務和中國內政。

港澳辦轉載新華社評論：黎是民族罪人

另外，港澳辦今日轉載新華社文章，指「反中亂港罪無可恕，依法懲治正當正義」。文章斥責黎智英是「被永遠釘在歷史恥辱柱上的民族罪人」，長久以來不遺餘力扮演美西方反華勢力「鷹犬」的角色。文章強調，黎智英禍亂香港、煽動顛覆和分裂的犯罪事實清楚、證據確鑿，特區依法拘捕、檢控、審判，是彰顯法治的正當之舉。