黎智英案｜外交部駐港公署轟《華郵》「劇本未免太過任性」 批《華爾街日報》「達滿紙荒唐言的新高度」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英昨日（15日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力、一項串謀發布煽動刊物罪成。中央政府接連發文支持裁決，外交部駐港公署特別發信給外媒，呼籲「不被偏見蒙蔽雙眼，不被謊言誤導方向」，作出多項澄清。公署去信《華盛頓郵報》及《華爾街日報》，炮轟前者社論是「精心剪輯卻失敗的預告片，剪掉了『勾結外部勢力』的核心劇情，這劇本未免太過任性」；又狠批後者「達到了滿紙荒唐言的新高度」，形容是精心編排的「外交戲碼」。
炮轟《華郵》社論「張嘴就胡來」
外交部駐港公署新聞發言人今日（16日）去信《華郵》，批評其社論《黎智英和香港的終結》內容，強調黎干犯危害國家安全的犯罪行為，「看看故事完整版吧：法庭85頁判决不是虚擬小說，而是156天公開聆訊、2220件證物、超過8萬頁文件、14名控方證人證詞壘出的真相高牆」。對於外界擔憂黎的健康惡化，公署質疑社論「渲染『健康堪憂』、羈押黑幕』的旁白，可真是張嘴就胡來，不過是在法律程序上挑不出毛病後，捏造悲情牌的絕望呻吟」。
狠批《華爾街日報》「作秀社論」輕描淡寫勾結行徑
公署又去信《華爾街日報》編輯部，指該報昨日社論《在黎智英判決之後》（“After the Jimmy Lai Verdict”）「達到了滿紙荒唐言的新高度」，批評將裁決污蔑為「作秀審判」，把黎智英「謳歌」為「熱愛自由的媒體人」，輕描淡寫其勾結外國勢力行徑，卻絕口不提黎曾要求外國制裁中國，批評《華爾街日報》的社論是「作秀社論」。
給外媒的信：黎是外部反華勢力的「馬前卒」
此外，外交部駐港公署的新聞發言人特別寫信給外媒，作出多項反駁。對於外界稱黎智英是因為新聞自由被定罪，發言人指黎慣用所謂「新聞工作者」美化包裝自己，實質上是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的「馬前卒」。發言人批評，黎濫用輿論工具煽動仇恨、激化對抗，鼓動支持暴亂活動。
發言人又強調，黎智英案審理過程公開透明，程序公平正義，他的各項合法權利得到有效保障，控辯雙方充分舉證質證。此外，發言人指黎智英的合法權益得到充分保障，身體健康良好，懲教署有提供及時和合適的診療，宗教方面他亦可以領聖餐。
發言人指出，媒體是增進了解，溝通民心的橋樑，「希望各位駐港外媒朋友能夠秉持客觀、公正、專業的職業操守，不被偏見蒙蔽雙眼，不被謊言誤導方向」。
昨日裁決後，英、美、澳等多國則批評打壓，要求釋放黎智英。 外交部駐港公署昨晚發文，指「正義審判不容置喙，外部干預注定失敗」。發言人強調，有關司法案件純屬香港特區內部事務，不容干涉，敦促有關國家和政客認清現實、懸崖勒馬，立即停止干預香港事務和中國內政。
港澳辦轉載新華社評論：黎是民族罪人
另外，港澳辦今日轉載新華社文章，指「反中亂港罪無可恕，依法懲治正當正義」。文章斥責黎智英是「被永遠釘在歷史恥辱柱上的民族罪人」，長久以來不遺餘力扮演美西方反華勢力「鷹犬」的角色。文章強調，黎智英禍亂香港、煽動顛覆和分裂的犯罪事實清楚、證據確鑿，特區依法拘捕、檢控、審判，是彰顯法治的正當之舉。
