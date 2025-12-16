黎智英案｜彭定康對裁決感震驚：北京痛恨勇敢反抗的人 港府屢強調黎非因政治信念受審｜Yahoo

彭定康表示，對於黎智英的裁決感到震驚，但並不感到驚訝，批評中共明顯對《中英聯合聲明》食言。（Hong Kong Watch）

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英周一（15 日）被裁串謀勾結外國勢力和串謀發布煽動刊物罪成，末代港督彭定康表示，對於黎智英的裁決感到震驚(horrified)，但並不感到意外(surprised)。彭定康批評，中共明顯不履行《中英聯合聲明》，透過國安法官作出無陪審團審訊和裁決，「這是中國蔑視其簽署的協議和蔑視自由的有力證據」。彭定康又指，黎智英在 97 年後仍然留在香港人身邊，為人權並肩作戰，「北京和香港傀儡政府尤其痛恨那些勇敢反抗的人」；彭並希望世界上所有相信自由的人都能經常大聲呼籲釋放黎智英。

彭定康說，作為英國公民的黎智英，在囚期間遭拒與英國外交部進行領事接觸，作為天主教徒的他也被剝奪了在監獄裡參與彌撒，以及在牢房裡接受聖餐的權利。彭認為，天主教會應該特別提出當局拒絕讓他在獄中參與天主教徒活動的問題。

彭定康：黎智英是很多港人歷史的縮影

彭定康指，中共討厭黎智英的原因，「因為他是很多港人歷史的縮影（an example of the history of so many of Hong Kong’s population）」。他指黎智英為了逃避中國大陸的共產主義統治而偷渡，成功來到當時的英國殖民地享受經濟和政治自由，「他成為自由的熱情倡導者，使香港成為經濟與政治自由合作的成功典範。」

黎智英的兒子黎崇恩一直在外爭取父親獲釋，彭定康指最近有跟他見面，並收到黎智英妻子的消息；「我向他們保證，所有相信人權和正直的人都會繼續爭取他的釋放」。彭定康又指，黎智英作為因不同政見而受暴政迫害的最佳例子之一，「任何認為中共值得信任或者有能力自我改革的人，都應該記住黎智英的例子」，「今年聖誕節，我相信會有盡可能多的人會為 Jimmy 發聲，所有基督徒都會在這個特殊的時刻為他祈禱。」

港府強烈不滿外國政客惡意攻擊

港府則在昨晚發稿，指多個美西方國家、反華媒體、組織及政客，在特區法庭嚴格依照法律和證據就「黎智英案」頒下定罪判決後，完全無視法治精神，惡意攻擊香港特區，作出種種失實言論和污衊抹黑，特區政府表示強烈不滿和反對。

發言人指，「這些來自外部勢力的失實言論和污衊抹黑，正正反映國家安全風險是真實存在的」，又形容這些攻擊「完全是以政治凌駕法治，歪曲事實、顛倒是非，其險惡用心昭然若揭，必須嚴厲直斥其非，以正視聽」，強調法庭的定罪裁決絕無任何政治考慮，又指黎智英損害國家根本利益和香港市民福祉，案件與新聞自由「完全無關」。發言人重申：「法庭在裁決理由中已清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審。法庭就本案頒下的裁決理由長達855頁，並完全公開供公眾查閱，當中已鉅細無遺地説明法庭對相關法律原則和證據的分析，以及裁定黎智英和三間被告公司有罪的理由。」