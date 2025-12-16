黎智英案｜政府高官據報被要求撰文支持裁決 紀律部隊紛表態 消防處帖文引近萬人迴響｜Yahoo

黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，昨日（15日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力、一項串謀發布煽動刊物罪成。圖為 2021 年 2 月資料圖片。（法新社）

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，昨日（15日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力、一項串謀發布煽動刊物罪成。裁決後，多個政策局、部門首長及紀律部隊紛紛撰文表態，支持法庭將黎智英定罪，措辭強硬。政務司司長陳國基形容黎智英「多行不義罪有應得」，政務司副司長卓永興稱黎「罪惡滔天、罪無可赦」。政制及內地事務局局長曾國衞表示，將禍首定罪「大快人心」，「公義或許會遲到，但從不缺席」。《明報》引述消息稱，各司局官員被要求講述自己的看法和感受。此外，消防處發文稱「尊重並支持法庭依法判決，堅定保障市民生命財產安全」，引來不少網民關注。

消防處：2019 年有屬員自願加入特務警察隊伍

消防處昨午發文指，在 2019 年「黑暴」期間，市民不斷面對被煽動的激進示威者肆意四處堵路、縱火和投擲汽油彈等嚴重威脅，消防處恪守職責，全力撲滅火災、救援傷者，亦有屬員自願加入特務警察隊伍協助執行止暴制亂任務，共同守護社區安全。

廣告 廣告

消防處指，堅信法治是香港繁榮穩定的基石，會堅定不移地支持特區政府依法維護社會秩序，保障市民生命財產安全，並繼續協助堅決維護國家安全與香港的社會安定。該帖文的觸及面極廣，截至今早 11 時已累積逾 9,600 個網民反應，昨日有一批留言要求調查大埔宏福苑火災。

其他紀律部隊包括警隊、海關、懲教署、入境處亦有發文支持裁決。懲教署稱，會恪守一視同仁原則，繼續為在囚人士提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，並會「嚴防監獄成為反中亂港的基地」。警方表示，勾結外國勢力危害國家安全屬極嚴重罪行，警隊作為維護國家安全的中堅力量，定必繼續秉持「有法必依、執法必嚴、違法必究」的原則，嚴厲打擊反中亂港分子的違法行為。

法庭頒布裁決後，黎智英由囚車押送離開。 (Photo by Leung Man Hei / AFP via Getty Images)

官員據報被要求昨天必須出帖

《明報》在專欄「聞風筆動」引述消息，特區政府司局長被要求在社交媒體貼文，就今次裁決撰文講述自己的看法和感受，唯一例外是律政司，因為是檢控部門，而這宗案件的法律程序還未完，因此司長林定國及副司長張國鈞都不適合評論。文章引述消息人士解釋，黎智英案並非一宗普通的法庭案件，而是《港區國安法》實施後最重要的一宗案件，對香港影響深遠，司局長作為特區主要官員，對此要有所認識。官員被要求昨天就要出帖，不能拖延。

陳國基：罪有應得無可恕 卓永興：中「蘋果毒」港人不知凡幾

陳國基表示：「法庭以事實為依據、以法律為準繩，對黎智英危害國安、禍亂香港的罪行作出公正判決，彰顯了多行不義必自斃、罪有應得無可恕的法理天道。」卓永興指：「黎智英一直在其集團的報刊，打著民主鬥士的幌子，惡意攻擊國家和特區政府，反中亂港，被其迷惑中『蘋果毒』的港人不知凡幾，2019 年藉口政府修訂《逃犯條例》與外部勢力裏應外合，導致黑暴爆發、香港社會瀕臨崩潰 - 黎某絕對是罪惡滔天、罪無可赦！」

盧寵茂：鐵證如山 蔡若蓮：偏激價值觀入侵校園

醫務衞生局局長盧寵茂表示，黎智英危害國家安全行為「鐵證如山」，法庭裁決彰顯正義。他並指，審訊期間，有外部勢力仍繼續扭曲事實，抹黑在囚人士醫療服務質素。他反駁稱：「在囚人士所需醫療服務由懲教院所安排，並由衞生署及醫院管理局提供，黎智英羈押期間得到適切待遇及醫療照顧，有關安排獲法官稱讚。」

教育局局長蔡若蓮表示：「回顧黑暴期間，仇恨政府的對抗思想被大肆散播。久而久之，不單破壞社會安寧、危害國家安全，且令偏激片面和錯誤的價值觀入侵校園，教育議題屢遭政治化。」她說，中央及時頒布並實施《香港國安法》，發揮了「定海神針」的作用，使香港社會重回正軌。