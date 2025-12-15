黎智英案｜李家超歡迎法院裁決 斥黎損害國家利益 「其行可恥，其心歹毒」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今日（15 日）起一連三日到北京述職，他在香港機場表示，歡迎法院對「黎智英案」的裁決，並指黎智英長期利用《蘋果日報》肆意製造社會矛盾，又公然乞求外國制裁中國及香港，招引外國干預，行為損害國家根本利益和香港市民福祉，「其行可恥，其心歹毒」。

李家超指，黎智英自以妄為的罪行在眾目睽睽之下進行，證據確鑿，法庭的定罪判決「彰顯法律的正義，維護香港的核心價值。」他表示，法律從不容許任何職業或背景的人，假借人權民主和自由之名，公然傷害自己的國家和同胞，「香港特區有責任維護國家安全，會堅決打擊危害國家安全的行為和活動」，強調有法必依，違者必究，執法必嚴，屬天經地義責任。

強調維護國安「無懼任何威嚇」

李家超又說，「特區政府旗幟鮮明，司法機關理直氣壯，無懼任何威嚇，堅定履行維護國家安全的責任」，政府會詳細研究 800 多頁判詞，稍後會作更全面聲明。李家超讀畢聲明後就表示前往北京述職，未有回應在場記者提問。

李桂華：黎智英「用新聞自由作盾牌」

警方國安處總警司李桂華今日亦在法院外表示，國安處歡迎法庭裁決。李桂華形容，黎智英危害國家安全的罪行罄竹難書，「用新聞自由作為盾牌」，利用其傳媒王國去煽動其他人，又利用其人脈勾結外國勢力。被問《蘋果日報》案是否正式結束，是否沒有更多檢控，李桂華稱不能透露拘捕或檢控細節，稱調查仍在進行。

